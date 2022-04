'TSMC bouwt fabriek voor exclusieve productie van Intel-chips op 3nm-procedé'

Intel zou een deal hebben gesloten met TSMC om chips te produceren op het 3nm-procedé van de Taiwanese fabrikant. Dat gebeurt volgens DigiTimes in een nieuwe fab die in Hsinchu moet worden gebouwd.

De deal zou exclusief zijn, schrijft DigiTimes. Dat betekent dat de nieuwe fabriek van TSMC exclusief chips gaat produceren voor Intel. TSMC zou in andere fabrieken wel 3nm-chips voor andere partijen kunnen produceren. Details over de omvang van de deal zijn niet bekend. Intel en TSMC hebben daar zelf niets over naar buiten gebracht.

TSMC wil later dit jaar beginnen met de productie van chips op de nieuwe N3-node voor het 3nm-procedé. Dat moet halverwege het jaar gebeuren en de eerste leveringen van 3nm-chips moeten daarmee begin 2023 komen. Het opzetten van de nieuwe fabriek duurt vermoedelijk langer.

Intel heeft zijn eigen Intel 4-procedé voor de tweede helft van 2022 op de roadmap staan. Producten die in 2023 verschijnen, zullen daar gebruik van maken, zoals de Meteor Lake-processors voor desktops. In de tweede helft van 2023 wil de fabrikant beginnen met productie op de eigen Intel 3-node. Intel voerde vorig jaar een nieuwe naamgeving in voor zijn nodes, om die meer overeen te laten komen met die van TSMC en Samsung.

Er gingen eerder al geruchten dat Intel van plan zou zijn om het 3nm-procedé van TSMC in te zetten voor het produceren van server- en laptopprocessors. Intel laat zijn Arc-gpu's al maken door TSMC op een 6nm-procedé. Die gpu's moeten in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomen.