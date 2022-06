Intel laat gpu's voor Arc-videokaarten maken op 6nm-node van TSMC

Intel geeft meer details over zijn videokaarten die begin 2022 verschijnen. Het topmodel krijgt 512 execution units en de gpu's worden op het 6nm-procedé van TSMC gemaakt. Ook geeft Intel details over zijn Xe Super Sampling-techniek voor upscalen.

Intel toont de opbouw van zijn gpu voor Alchemist-videokaarten. Op de schematische weergave is het topmodel met 512 eu's te zien. Intel spreekt zelf van Xe-cores, die per stuk bestaan uit zestien 256bit-vectorengines en zestien 1024bit-matrixengines. Een Xe-core is daarmee gelijk aan zestien eu's.

De opbouw van de Alchemist-gpu's bestaat uit render slices met daarin vier Xe-cores en vier raytracingcores. De gpu's kunnen maximaal acht van deze slices bevatten, goed voor 32 Xe-cores en een totaal van 512 eu's.

Acht slices met daarin vier Xe-cores per stuk

Productie uitbesteed bij TSMC

Intel bevestigt dat de Alchemist-gpu's geproduceerd worden op het N6-procedé van TSMC. Dat is een verbeterde versie van het N7-proces, dat momenteel ingezet wordt door AMD voor Ryzen-processors, Radeon-videokaarten en de socs in de nieuwste Xbox- en PlayStation-consoles.

De details volgen na de onthulling van de naam Intel Arc eerder deze week. Dat wordt de tegenhanger van Nvidia's GeForce en AMD's Radeon. De eerste Arc-videokaarten verschijnen in het eerste kwartaal van 2022. Intel maakte de nieuwe details bekend tijdens zijn Architecture Day. Tweakers schreef daarover ook een achtergrondartikel met meer details over de komende Alder Lake-processors.

XeSS: Xe Super Sampling, ook voor derden

Ook vertelt Intel over zijn eigen alternatief voor Nvidia's DLSS en AMD's FSR. De tegenhanger van Intel heet XeSS en dat staat voor Xe Super Sampling. Het gaat om een deeplearningtechniek die bij het upscalen informatie van voorgaande frames gebruikt en de snelheid van beweging daarin meeneemt. Net als DLSS is XeSS een techniek voor temporal upscaling.

Intel claimt dat games die in een 1080p-resolutie gerenderd worden en met XeSS naar 4k opgeschaald worden, er net zo goed uit zien als een native 4k-resolutie. De techniek werkt op basis van de DP4a- en XMX-instructies, die geïntegreerd zijn in de Xe-gpu's. Nog deze maand moet er een XeSS-sdk uitkomen voor ontwikkelaars. Alle tools en de sdk zijn opensource en kunnen ook door andere gpu-fabrikanten gebruikt worden. De techniek werkt optimaal met Intel-hardware met Intels eigen XMX, maar kan ook door andere gpu-fabrikanten of met oudere Intel-gpu's ingezet worden met de breder beschikbare DP4a-instructies.

Roadmap

Ook heeft Intel een roadmap gegeven met enkele gegevens over toekomstige gpu's. Zo zegt Intel dat de eerste drie generaties allemaal op iteraties van de Xe HPG-architectuur gemaakt zullen worden. De vierde generatie, met codenaam Druid, zal een nieuwe gpu-architectuur gebruiken. Een tijdlijn geeft Intel nog niet en het is ook nog niet bekend op welke nodes de toekomstige videokaarten geproduceerd zullen worden. Mogelijk stapt Intel bij volgende iteraties over op zijn eigen nodes, die onlangs nieuwe namen en een nieuwe roadmap kregen.

Intel Arc-roadmap Codenaam Alchemist Battlemage Celestial Druid Gpu DG2 DG3? DG4? Nnb Gpu-architectuur Xe HPG Xe2 HPG Xe3 HPG Xe 'Next' Procedé TSMC 6nm Nnb Nnb Nnb Verschijningsdatum Q1 2022 Nnb Nnb Nnb