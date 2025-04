Gerucht: tweede generatie Intel Arc-gpu's krijgt tot twee keer zoveel Xe-cores

Intels tweede generatie Arc-videokaarten krijgt mogelijk tot twee keer zoveel Xe-cores als de Arc Alchemist-series. Dat stelt RedGamingTech. Het topmodel in deze Arc Battlemage-serie zou daarnaast een soortgelijk chipoppervlak krijgen als de Nvidia AD103 uit de RTX 4080.

Het topmodel in Intels Arc Battlemage-gpu-serie krijgt twee keer zoveel cores als de Intel Arc A770, het huidige topmodel onder Intels desktopvideokaarten. Dat claimt RedGamingTech in een YouTube-video. Het maximale aantal Xe-cores zou oplopen tot 64, waar het huidige Arc Alchemist-topmodel 32 van die cores heeft. Dergelijke Xe-cores beschikken ieder over 16 execution-units.

Deze Battlemage-gpu zou daarnaast een 256bit-geheugenbus, een onbekende hoeveelheid GDDR6- of GDDR6X-geheugen en 48MB L2-cache krijgen. De gpu zou een chipoppervlak krijgen dat vergelijkbaar is met dat van Nvidia's AD103-gpu, dat wordt gebruikt in de GeForce RTX 4080 en 379mm² beslaat. De Arc Battlemage-gpu wordt volgens RedGamingTech geproduceerd op TSMC's 4nm-procedé, net als de RTX 40-serie van Nvidia.

De nieuwe Battlemage-serie zou uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar beschikbaar komen. De Melville Sound-varianten voor datacenters zouden in de tweede helft van 2024 volgen. RedGamingTech publiceerde eerder een vermeende roadmap van Intel, waarin ook een refresh van de Arc Alchemist-serie werd vermeld. Die zou in de tweede helft van dit jaar verschijnen. Intel heeft de komst daarvan nog niet bevestigd.