Raja Koduri vertrekt bij Intel waar hij chief architect van gpu-divisie was

Raja Koduri vertrekt bij Intel. Hij trad in 2017 in dienst bij Intel als chief architect en senior vice president van de Core and Visual Computing Group en was verantwoordelijk voor de gpu's en accelerators. Er komt ook een nieuw hoofd van Intel Foundry Services.

Het vertrek van Raja Koduri is kenbaar gemaakt op Twitter door Intel-ceo Pat Gelsinger. Hij bedankt Koduri voor zijn 'vele bijdragen' aan Intel, met name op het vlak van high-performance graphics. Koduri was onder meer de leidende figuur achter het team dat verantwoordelijk is voor Intel Arc-gpu's. Hij zal eind deze maand vertrekken en zich bezighouden met een softwarebedrijfje rondom generatieve AI voor gaming, media en entertainment.

Koduri kwam in 2017 in dienst bij Intel en was tot eind vorig jaar het hoofd van Intels Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG). Dit onderdeel werd toen opgesplitst in een consumententak en een datacenter- en AI-tak, waarna Koduri Intels chief architect voor gpu's en accelerators werd.

Raja Koduri werkte voor zijn aantreden bij Intel gedurende vier jaar bij AMD, waarvan de laatste twee jaar als senior vice president en chief architect van de Radeon Technology Group. Tussen 2009 en 2013 werkte Koduri bij Apple aan grafische chips, maar tussen 2001 en 2009 was hij ook al chief technical officer bij de grafische tak van AMD.

Intel maakte dinsdag ook bekend dat Stuart Pann de leiding krijgt over Intel Foundry Services. Hij volgt Randhir Thakur op, wiens vertrek vorig jaar al bekend werd. Pann was hiervoor senior vice president, chief business transformation officer en general manager bij Intels Corporate Planning Group.

Intel Foundry Services werd begin vorig jaar aangekondigd als onderdeel van Intels nieuwe IDM 2.0-strategie. Daarmee wil het bedrijf niet langer alleen chips voor zichzelf produceren, maar ook gaan dienen als externe foundry voor andere bedrijven. De Amerikaanse chipfabrikant wil daarmee de strijd aangaan met Aziatische marktleiders TSMC en Samsung.