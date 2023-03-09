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Door Reinoud Dik

Redacteur

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Videokaart Best Buy Guide

Prijsverlagingen en nieuwe drivers

124

De beste videokaarten in maart 2023

Videokaart Best Buy Guide

Kort na onze Videokaart Best Buy Guide van februari is het alweer tijd voor een update. Sinds onze vorige publicatie zijn de prijzen van een groot aantal videokaarten gedaald. Ook hebben we de Intel-videokaarten met nieuwere Arc-drivers getest, wat we los al uitgebreid hebben besproken. In deze update van de Videokaart BBG geven we je kort een inzicht in de stand van zaken.

Klik hier voor de uitgebreide specificaties en toelichting van onze testmethode

Testsysteem gpu's
Processor Intel Core i9-13900K (p-cores @5,5GHz, e-cores uitgeschakeld)
Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld)
Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115
Ssd Silicon Power XS70 4TB
Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W
Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators
Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable
Besturingssysteem Windows 11

GPU testplatform Tweakers

Drivers en meetmethode

Voor de huidige AMD Radeon-kaarten hebben we Radeon Software 22.11.2 gebruikt; voor Nvidia GeForce-kaarten was dat GeForce 527.62. In het geval van de Radeon RX 7900 XT en RX 7900 XTX betreft het een specifieke driver met versienummer 23.1.1. De driver voor Intel Arc-videokaarten betreft 101.4091.

Gameselectie

Regelmatig houden we de reeks spellen tegen het licht en bij deze keuzen houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de games die we op basis hiervan hebben geselecteerd voor onze testsuite.

Game Verschijningsdatum Api Engine
Assassin's Creed: Valhalla November 2020 DX12 Anvil Next 2.0
Call of Duty: Modern Warfare II Oktober 2022 DX12 IW 9.0
Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4
Doom Eternal Maart 2020 Vulkan Id Tech 7
F1 2022 Juli 2022 DX12 EGO Engine 4.0
Forza Horizon 5 November 2021 DX12 ForzaTech
Guardians of the Galaxy Oktober 2021 DX12 Dawn Engine
Metro Exodus (+Enhanced) Februari 2019 DX12 4A Engine
Red Dead Redemption 2 November 2019 Vulkan RAGE
Total War: Warhammer III Februari 2022 DX11 TW Engine 3

Stroommeting

Naast de prestaties meten we het stroomverbruik van videokaarten. De stroommeting voeren we uit met een riserkaart van fabrikant Adex, die we tussen het PCIe-slot en de videokaart in plaatsen. Op die manier kunnen we niet alleen de stroom meten die door de losse stroomkabels loopt, maar ook het vermogen dat de videokaart rechtstreeks uit het PCIe-slot betrekt. Voor de meting gebruiken we verschillende exemplaren van de Tinkerforge Voltage/Current Bricklet 2.0. Voor de slotmeting is de riserkaart met een dergelijke bricklet uitgerust. Om de stroom van de PEG-kabel te meten, is de bricklet samen met de benodigde connectors op een speciaal voor onze test ontworpen printplaat geplaatst. Afhankelijk van het aantal stroomkabels dat een videokaart vereist, gebruiken we uiteraard diverse meters.

Prijsontwikkelingen maart 2023

Ten opzichte van de vorige maand zijn veel videokaarten goedkoper geworden, sommige modellen laten relatief grote dalingen zien. Als gemiddelde prijs hanteren we telkens de goedkoopste drie verkrijgbare opties van elke gpu die binnen drie dagen geleverd kunnen worden.

De grootste dalers van deze maand zijn de RX 6950 XT, die 19 procent in prijs is gedaald, de Arc A750, die 13 procent goedkoper is geworden, en de RX 7900 XT, die 11,5 procent in prijs is gedaald. Rondom de prijsdaling van de RX 6950 XT heeft Tweakers vernomen dat de desbetreffende webshops nieuwe voorraden van deze videokaart krijgen van AMD, en dat hij voorlopig nog goed beschikbaar zal zijn.

Prijsstijgingen zien we ook voorbijkomen. Zo is de GTX 1650 G6 hier 35 procent duurder geworden en is de RTX 3090 ruim 4 procent in prijs gestegen. Voor de RTX 3090 Ti is deze maand geen prijs meer opgenomen wegens slechte verkrijgbaarheid, deze kaart wordt momenteel namelijk uitgefaseerd.

Gemiddelde prijs drie goedkoopste
leverbare modellen
Fabrikant gpu Videokaart Februari 2023 Maart 2023 Verschil %
Nvidia GeForce RTX 4090 € 1899 € 1822 -4%
GeForce RTX 4080 € 1362 € 1326 -2,7%
GeForce RTX 4070 Ti € 927 € 916 -1,2%
GeForce RTX 3090 Ti € 2180 N.v.t. N.v.t.
GeForce RTX 3090 € 1497 € 1560 +4,2%
GeForce RTX 3080 Ti € 1332 € 1324 -0,6%
GeForce RTX 3080 € 818 € 812 -0,7%
GeForce RTX 3070 Ti € 684 € 632 -7,6%
GeForce RTX 3070 € 575 € 575 0%
GeForce RTX 3060 Ti € 438 € 436 -0,46%
GeForce RTX 3060 12GB € 372 € 359 -3,5%
GeForce RTX 3050 € 297 € 293 -1,4%
GeForce RTX 2060 € 314 € 302 -3,8%
GeForce GTX 1660 Super € 273 € 257 -5,9%
GeForce GTX 1650 G6 € 177 € 239 +35%
GeForce GTX 1630 € 159 € 164 +3,1%
AMD Radeon RX 7900 XTX € 1283 € 1172 -8,7%
Radeon RX 7900 XT € 1016 € 899 -11,5%
Radeon RX 6950 XT € 945 € 765 -19%
Radeon RX 6900 XT € 940 € 902 -4%
Radeon RX 6800 XT € 696 € 649 -6,8%
Radeon RX 6800 € 709 € 684 -3,5%
Radeon RX 6750 XT € 471 € 479 +1,7%
Radeon RX 6700 XT € 424 € 421 -0,7%
Radeon RX 6650 XT € 347 € 319 -8%
Radeon RX 6600 XT € 411 € 392 -4,6%
Radeon RX 6600 € 282 € 267 -5,3%
Radeon RX 6500 XT € 177 € 171 -3,4%
Intel Arc A770 € 384 € 369 -3,9%
Arc A750 € 322 € 279 -13,2%
Arc A380 € 189 € 180 -4,8%

Met bovenstaande prijzen hebben we een aantal grafieken geplot, gecombineerd met de prestatiescores die in de vorige BBG uitgebreid aan bod zijn gekomen. We gebruiken dezelfde prestatiescores als vorige keer, met als uitzondering dat we de resultaten met de nieuwere Intel-drivers hebben gehanteerd. Per resolutie vind je hieronder op het eerste tabblad een grafiek met de trendlijn van de prijs-prestatieverhouding van alle modellen die op de desbetreffende resolutie een prestatiescore hebben behaald. De interessantste gpu's vind je links boven de trendlijn: relatief hoge prestaties voor een relatief lage prijs. Op het tweede tabblad vind je per videokaart het aantal euro's dat elk frame van deze gemiddelde prestaties kost.

1080p

Ook deze maand komt op 1080p de RX 6600 positief naar voren. De Arc A750 zit daar nu met zijn flink verlaagde prijs heel dicht tegenaan. Een nog iets sneller alternatief is hier de RX 6650 XT, die al goedkoper was dan de RX 6600 XT. Met de verdere prijsverlaging van deze maand wordt het verschil nog iets groter, wat tot gevolg heeft dat de RX 6650 XT het minst per fps kost op deze resolutie.

Tussen de RTX 3060 Ti en RX 6700 XT verandert amper wat en laatstgenoemde kaart blijft dan ook in maart 2023 de aanrader voor 1080p-gaming met een hogere refreshrate. Het snellere, maar ook duurdere alternatief daarop in de vorm van de RX 6800 XT, is iets in prijs gedaald en verbetert daardoor zijn prijs-prestatieverhouding iets.

  • Prijs-prestatie
  • € per fps

1440p

Ook op 1440p zijn de verhoudingen tussen de RX 6700 XT en RTX 3060 Ti amper veranderd. Voor 1440p-gaming met 60fps blijft de Radeon-kaart een iets betere prijs-prestatieverhouding leveren. Bij de snellere kaarten voor een hoge refreshrate hebben wel grote verschuivingen plaatsgevonden. Dankzij de prijsverlaging op de RX 7900 XT levert deze nu een flink betere prijs-prestatieverhouding op dan de RTX 4070 Ti. Vorige maand gingen de kaarten nog gelijk op in het aantal euro's per fps; nu is dat duidelijk in het voordeel van AMD.

De prijsverlaging van de RX 6950 XT heeft tot gevolg dat deze kaart ook valt te overwegen. In de euro-per-fps-verhouding is deze kaart nét iets gunstiger dan de RX 7900 XT en in absolute zin 135 euro goedkoper. Vanzelfsprekend liggen de prestaties ook iets lager, maar de RX 6950 XT is nog steeds snel genoeg om veel uit je 144Hz-monitor te halen op 1440p.

Ondertussen zorgt de prijsverlaging bij de Arc A750 ervoor dat deze kaart het goedkoopste per fps is geworden op 1440p. Zijn prestatiescore van 60,7fps is zeker aan de krappe kant voor wie op deze resolutie serieuzer wil gaan gamen, maar wie een goedkope kaart voor lichtere games zoekt, kan hem uiteraard overwegen.

  • Prijs-prestatie
  • € per fps

2160p

De kleine prijsverlaging van de RTX 4070 Ti valt in het niet bij de duikvlucht die de RX 6950 XT en RX 7900 XT hebben genomen. Als gevolg daarvan hebben deze twee Radeon-kaarten ook op 2160p een overtuigende prijs-prestatieverhouding ten opzichte van hun concurrenten. De snellere RX 7900 XT zet bovendien de verhouding met de XTX verder op scherp met lagere kosten per fps. Voor gaming op 60fps voldoen ze allemaal ruimschoots. Voor gaming op deze resolutie met een hoge refreshrate blijft dan alleen de RTX 4090 over, op eenzame hoogte in zowel prijs als prestaties.

  • Prijs-prestatie
  • € per fps

Aanraders maart 2023

Met de prijsverlagingen ten opzichte van februari weten de Radeon-kaarten dit keer onze lijst van aanraders te domineren. De Arc A750 heeft eveneens een scherpe prijs-prestatieverhouding, en de driverontwikkeling gaat in ieder geval al de goede kant op. Op 1080p is er daarmee niet zoveel veranderd, en verschijnen de RX 6600 en RX 6700 XT opnieuw als aanraders.

Bij de snellere 1440p-kaarten en op 2160p is de RTX 4070 Ti dit keer ingewisseld voor de RX 6950 XT. De GeForce-kaart is sinds de vorige BBG weliswaar in prijs gedaald, maar lang niet zoveel als AMD heeft gesneden in de prijs van de RX 6950 XT en RX 7900 XT. Dat heeft tot gevolg dat er enkel op 2160p met 144Hz een GeForce-kaart is terug te vinden, die dankzij zijn ongeëvenaarde prestaties nog altijd geen concurrentie ondervindt.

Aanraders maart 2023 60Hz (standaard refreshrate) 144Hz (high refreshrate)
1080p (full hd) Radeon RX 6600 Radeon RX 6700 XT
1440p (wqhd) Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7900 XT / Radeon RX 6950 XT
2160p (4k-uhd) Radeon RX 6950 XT / Radeon RX 7900 XT GeForce RTX 4090

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Reacties (124)

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Firecrash 9 maart 2023 18:07
Wat ik altijd mis bij dit soort vergelijkingen zijn de bijgeleverde software pakketten.
In mijn ervaring (en die van mijn omgeving, vrienden/collega's/familie) is die van AMD om te huilen.
Meerdere grote crashes gehad door de tijd heen op amd drivers, puur omdat de meegeleverde software instabiel is.
Nvidia heeft een solide pakket aan features waar een AMD niet aan kan komen, kan daar ooit eens een vergelijking in komen? :)
MailMan @Firecrash10 maart 2023 10:13
Hier is een vergelijking gemaakt van de driver ontwikkeling/issues tussen AMD en Nvidia.

https://youtu.be/4YAZn7Og4yo

Spoier: Het idee dat AMD drivers om te huilen zijn is een achterhaald en hardnekkig verhaal :)

[Reactie gewijzigd door MailMan op 22 juli 2024 15:48]

redniels @MailMan13 maart 2023 16:37
grapje:
Tel eens het aantal ernstige klachten in /r/amd. (geen beeld, grafische glitches, duidelijk kapot of overcooked/clocked vram, verrot kleurenpalet)

Doe dan hetzelfde in /r/nvidia. (de tech support thread)

spoiler: Er klagen meer mensen over issues met AMD kaarten dan over Nvidia. Veel meer. Hetzelfde trouwens bij CPU's als je naar Intel en AMD kijkt.

lees dan ook eens de GPU reviews van sites als deze echt en dan zie je ook nog eens dat bijna iedere AMD videokaart van de laatste jaren bij release niet door alle testen heen komt.

Maar goed, het is ook een groot gedeelte "wat jouw ervaring is". Ikzelf ben meerdere keren genaaid door ATIAMD, 1 x door Nvidia (de eerste GTX6800 ultra was een enorm bugfest) en nooit door 3dFX. Maar ja, aan dat laatste hebben we niet meer zo veel de laatste 2 decennia.

[Reactie gewijzigd door redniels op 22 juli 2024 15:48]

Madrox @redniels14 maart 2023 08:24
Aja, vandaar dat ik zoveel 3000 serie kaarten zie bij tech reparatie videos op youtube. Omdat ze zo betrouwbaar zijn🙄
ThE_En4CeR @Madrox15 maart 2023 14:39
Dat hangt van het markt aandeel van de kaarten af. Zijn er ook niet veel meer 3000 serie kaarten in omloop tov bepaalde AMD series?
cptjibberjabber @redniels20 maart 2023 12:27
Ik heb de eerste 100 posts op www.reddit.com/r/AMD eens doorgenomen en kom geen enkele post tegen die aan jouw criteria voldoet (geen beeld, grafische glitches, duidelijk kapot of overcooked/clocked vram, verrot kleurenpalet).

Heb je zelf de statistieken? Tot die tijd heeft je verhaal weinig poten om op te staan net als alle andere anekdotes.

Ikzelf heb namelijk nog nooit problemen gehad, terwijl ik al 10 jaar AMD gebruik. Maar goed, ook dat is de zoveelste anekdote.
nzall
@cptjibberjabber22 maart 2023 15:06
je moet in het Tech Support draadje kijken, want AMD staat geen tech support posts toe buiten dat thread.
Jan1337 @Firecrash10 maart 2023 11:22
Nvidia heeft een solide pakket aan features waar een AMD niet aan kan komen
Om welke features gaat het dan zoal?
nzall
@Jan133722 maart 2023 15:13
DLSS, RTX en een hoop AI features die Nvidia heeft ontwikkeld voor online video en video conferencing. sommige van die features bestaan ook bij AMD, maar doorgaans werken die ook op Nvidia kaarten of zijn Nvidia kaarten gewoon performanter bij het gebruik daarvan.
SactoriuS @Firecrash11 maart 2023 18:10
Waar heb je het over?
rjmno1 @Firecrash12 maart 2023 15:51
Wat men altijd wilt hebben dat je de snelste videokaart wilt hebben als je de pegels niet hebt moet je al gaan schipperen tussen verschillende prijs platforms en ook dat moet je goed opletten wat voor een videokaart je graag wilt hebben en wat je al hebt goed naar de specs kijken.Wil je alles op ultra hebben draaien moet je flink je portemonee trekken.Speel je niet zoveel spellen en vooral geen modernere dan hoef je met deze trend niet mee te doen.Iedereen wilt de beste videokaart voor zo wijnig mogelijk geld.Maar ik moet zeggen dat sommige videokaarten echt de kroon spannen met wat ze kosten (je hebt er een goed systeem voor). Als ik soms in de pricewatch kijk wat ze wel niet kosten daar gaan me spontaan mijn oren van flapperen zo duur sommige videokaarten.En daar is niks overdreven aan.We zullen wel alles de schuld aan de oorlog geven die nu nog altijd in rusland bezig is en oekraine.Tevens hebben we ook nog die corona achter de kiezen, daar word een normaal mens ook niet vrolijk van.En dit alles heeft te maken wat het hoge prijs platform wat ze tegen woordig durven te vragen voor een modernere videokaarten.Als dat alles allemaal nooit was gebeurt zaten we gewoon op een betaalbaar prijs platform en kon men nog een videokaartje kopen voor een paar centen, maar die tijd is nu voorgoed voorbij vrees ik.nb de silver en goud prijs staat ook nog op record hoogte.
En daar heeft alles meet te maken.Plus komt er nog bij dat die putin aan die kranen licht te draaien van het gas.Er zijn heel veel producten die we kopen die met gas gemaakt worden.En mede daarom is alles zo duur geworden.Als dit nog omgedraait kan worden hoop ik van harte.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 22 juli 2024 15:48]

Saffie01 @Firecrash12 maart 2023 16:53
Heb sinds nov-22 een RX6800 (€ 556,-) en draai de prodrivers Q4 en heb slechts 1 keer een crash gehad ivm te ver undervolten ;)
Kortom resultaten uit het verleden .....

Hiervoor een 1070TI gehad en een aantal keren terug moeten gaan in driverversie ivm artifacten en flikkeringen in div games !!
harmvzon @Firecrash13 maart 2023 12:56
Ik naast gamen ook af en toe wat werken op mijn PC. 3D animaties en After Effects en dan is Nvidia eigenlijk de enige optie.
Skateman @Firecrash15 maart 2023 19:33
Broodje aap verhaal. AMD heeft inmiddels zijn zaakjes prima onder controle.
Firecrash @Skateman15 maart 2023 21:53
zeg dat tegen mijn full system crashes....elke keer veroorzaakt door AMD software
Verwijderd @Firecrash16 maart 2023 07:34
Wat ik altijd mis bij dit soort vergelijkingen zijn de bijgeleverde software pakketten.
In mijn ervaring (en die van mijn omgeving, vrienden/collega's/familie) is die van AMD om te huilen.
Meerdere grote crashes gehad door de tijd heen op amd drivers, puur omdat de meegeleverde software instabiel is.
Nvidia heeft een solide pakket aan features waar een AMD niet aan kan komen, kan daar ooit eens een vergelijking in komen? :)
Op basis van jouw reactie kan ik op dit moment weinig meer concluderen dan dat jij in een omgeving hebt zit met ontzettend veel pechvogels. (Of met een verkeerde PC knutselaar die de zaakjes voor jullie regelt...)
In plaats van te vragen om een vergelijk, kan jij beter het solide pakket aan features dat Nvidia volgens jou heeft en weaar AMD niet aan kan komen tenminste opsommen?
The Zep Man 9 maart 2023 08:03
Zeer nuttige grafieken voor een totaaloverzicht van de markt. Ook al is het slechts een indicatie gebaseerd op veel variabelen, dan nog is een indicatie meer dan niets.

Wat ik een beetje mis in de data is stroomverbruik/specificaties. Ik heb een compacte kast waarbij een ~200 watt videokaart aardig vertoeft, maar als dat veel meer wordt dan wordt koeling een probleem. Voor zoiets makkelijker kunnen zien wat de opties zijn en hoe die zich verhouden tot elkaar is handig. :)
ACM Software Architect @The Zep Man9 maart 2023 08:09
In de uitgebreide BBG van februari is er een hele pagina geweid aan het stroomverbruik :)

review: Videokaart Best Buy Guide - De beste gpu's in februari 2023

Voor de Intel-kaarten is dat dan wel onlangs opnieuw getest:
review: Hoeveel kan Intel uit Arc-gpu's persen? - Vier maanden aan drivers ve...

[Reactie gewijzigd door ACM op 22 juli 2024 15:48]

The Zep Man @ACM9 maart 2023 08:24
Ah, dat is wat ik zocht. Bedankt! Die lijst (en de nieuwe Arc-data) is goed te combineren met de BBG van deze maand.

[edit]
Zoals ik het lees is het in mijn bereik (de lat iets hoger gelegd vanwege dat rond de ~220 watt meer kaarten beschikbaar zijn) een beetje touwtrekken tussen de RTX 3060 TI/RTX 3070, de RX 6700 XT/6750 XT en de Arc 770.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:48]

ACM Software Architect @The Zep Man9 maart 2023 08:25
Yep, effectief is dit een update van de prijs-prestatie delen ervan. De rest is grotendeels (aka, behalve die Arc-kaarten) nog up-to-date :)

[Reactie gewijzigd door ACM op 22 juli 2024 15:48]

TrafalgarLaw 9 maart 2023 06:40
Dus van verschillende GPU's, draaiend op verschillende API's en op verschillende drivers, met verschillende prijspunten en prestaties...is er op iedere figuur een trendlijn gemaakt? Waar slaat die trendlijn in hemelsnaam op?
ACM Software Architect @TrafalgarLaw9 maart 2023 07:13
De reden waarom de trendlijn er in staat wordt uitgelegd in het artikel:
Per resolutie vind je hieronder op het eerste tabblad een grafiek met de trendlijn van de prijs-prestatieverhouding van alle modellen die op de desbetreffende resolutie een prestatiescore hebben behaald. De interessantste gpu's vind je links boven de trendlijn: relatief hoge prestaties voor een relatief lage prijs.
Dat de resultaten van de geteste games per gpu's "platgeslagen" worden tot één fps-cijfer per resolutie staat daar dan verder los van.

In principe zou je zoiets ook per geteste game kunnen doen. Maar dat is veel werk om te maken (zeker voor een tussentijdse update), dus ik verwacht niet dat de redactie die ook allemaal gaat toevoegen.
crazyguy @ACM9 maart 2023 13:21
Mijn vraag hier is:
Waarom is er voor deze soort trendlijn gekozen?
Waarom geen lineaire lijn?
Voor een directe FPS/$ vergelijking zou ik een lineaire lijn verwachten.
AuteurTrygve Redacteur @crazyguy9 maart 2023 14:17
Omdat de relatie tussen prijs en prestaties bij hardware maar zelden lineair is. In het tabblad €/fps van het artikel kun je goed zien dat de snelste en traagste videokaarten per frame meer kosten. De trendlijn die daar uit volgt is het hulpmiddel om makkelijk te zien welke kaarten daar positief en negatief van afwijken.
serapia @crazyguy9 maart 2023 14:05
Er zou een lineare trend zijn als je voor 2x zoveel euro's ook 2x zoveel fps krijgt. Dit is nu eenmaal (in het topsegment) niet het geval. Je krijgt wel meer performance maar je betaalt hier een meerprijs (per fps) voor.

Ik ben het wel met je eens dat er een linear verband tot ongeveer de 7900XT geldt. Mocht je dus naar het lager en middensegment kijken dan zie je dit lineare verband, met goede correlatie, wel terug.
ACM Software Architect @crazyguy9 maart 2023 13:46
Geen idee, wellicht dat @Trygve daar antwoord op kan geven?
ytterx 9 maart 2023 09:26
Wat ik hierbij mis zijn uiteraard wat oudere GPU's, als je bijvoorbeeld naar de steam hardware survey kijkt is staan de GTX 1650 en GTX 1060 bovenaan. Alleen is de laagst geteste kaart de GTX 1660 Super.
Ik vraag me dan ook af wat de potentiële prijs-prestatie vergelijking is als je met kaarten in vraag & aanbod rekening gaat houden.
AuteurTrygve Redacteur @ytterx9 maart 2023 14:55
Alle kaarten uit de tabel, dus ook de GTX 1630 en 1650, zijn getest volgens onze testmethode. Omdat enkele kaarten niet alle games op ultra konden draaien, konden er ook geen prestatiescores van worden berekend, en daarom verschijnen ze ook niet in het overzicht. Je kunt in de GPU BBG van februari de losse resultaten wel bekijken van de games waar het wél goed ging :)

Wat betreft oudere videokaarten, wellicht heb je voor de prestatieverhoudingen iets aan: 26 oudere gpu's getest in moderne games
ytterx @Trygve9 maart 2023 15:32
Thanks!!
Piet Zaman @Trygve9 maart 2023 22:07
Eerlijk gezegd beantwoordt dat mijn vraag niet: hoeveel ga ik erop vooruit als ik mijn Vega 56 upgrade naar een kaart die nu goed scoort qua prijs/prestatie?

Dat maakt dit artikel vooral interessant voor mensen die voor het eerst een systeem samenstellen of nog een vrij recente videokaart hebben.
AuteurTrygve Redacteur @Piet Zaman10 maart 2023 08:31
In het artikel waar ik hierboven naar link staat op de laatste pagina een overzicht met prestatiescores van oude en nieuwere videokaarten op 1080p.
seez 9 maart 2023 06:50
Wat mij opvalt is de relatief grote prijs gap tussen de Rx 6750 xt en Rx 6800 (€479 - 684). Er zit daar niks tussen (uitgezonderd een 3070) Bovendien heb ik in november nog voor €550 een Rx6800 voor neefje aangeschaft. Jammer ik had verwacht dat de 6800Xt inmiddels onder de 600 zou duiken

[Reactie gewijzigd door seez op 22 juli 2024 15:48]

sanre4l @seez9 maart 2023 07:13
Ben het hiermee eens. Ik wil 1440p met hoge refresh rates spelen op ultra voor nog 4+ jaar. Volgens mij zou daarvoor de 6800 xt voldoende moeten zijn maar als ik kijk naar het prijsverschil tussen die en de 6950xt op dit moment dan lijkt het mij bijna een no brainer.
Ze prijzen het allemaal dan wel weer zo dat het opstapje naar de rx 7900xt ook weer redelijk klein is.

Jeetje wat wordt ik als consument toch flink bespeeld hier in de markt. 800-900 euro betalen voor een videokaart is echt bizar.
d3x @sanre4l9 maart 2023 09:20
Je eigen focus ligt op een 6800XT voor 1440p med-ultra, wat een goede keuze is (ik heb er zo 2 trouwens dus ik spreek uit ervaring) , deze kost nu een 650eur en voldoet aan de eisen. De 6950XT verbruikt ook een pak meer en zal idd wel wat hogere prestaties geven, maar is geen garantie om je langer in een generatie te houden in de toekomst.
Een upgrade kost altijd meer, zelfde systeem van verkoop met telefoons, de hogere versie heeft wat extra......

Wat je ziet in prijs is het resultaat van AMD zijn eigen refresh cycle.

De 6750xt bij launch kwam zeer sterk in de buurt van de 6800, die 6800 is later dan ook zeer beperkt beschikbaar gebleven, zie je dus terug in de prijzen.
voor de 6800XT is nooit een vervanger geweest of een upgrade.
De 6950XT is er gekomen als push voor betere prestaties en 6900XT is dus ook niet meer in volume beschikbaar.

De 7900XT is niet echt een success wegens hoge prijs en die krijgt nu al een herpositionering. Binnenkort komt de 7x00 uit en gaat volledig de 6950-6800xt-6800-6750XT op enkele prijspunten vervangen. Deze pricing dient nu dus echt om de overschotten uit de markt te halen.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 15:48]

nuffy @sanre4l9 maart 2023 11:22
De rest van je systeem moet ook aardig up to date zijn om de nieuwe (sub)top kaarten tot hun volle recht te laten komen .
Was laatst een review van tweakers over en scheelde soms 20-40fps met een iets oudere en dus tragere processor ( minimaal R5 5600G/R7 5800x ) Daarbij is vaak je voeding ook gelijk toe aan een upgrade dus de teller loopt lekker op .
Xfade @sanre4l9 maart 2023 18:03
Denk dat na 4 jaar je de Ultra wel kan verlagen naar high, en high refreshrate naar 60-90.
Cid Highwind @seez9 maart 2023 08:16
Beide kaarten zijn dan ook te duur. De 6750XT is een overgeklokte 6700XT, wat sneller maar wederom een meestijgend verbruik waardoor het verschil hierin met de 6800 nul is. Of negatief zelfs, de 6800 laat zich makkelijk undervolten.

De 6800 lijkt echter gewoon slecht verkrijgbaar te zijn. Het wat een restproduct van de duurdere 6800XT, maar als het productieproces beter wordt, heb je minder uitval. Als fabrikant is een 6750XT gewoon winstgevender: minder hardware, wat gecompenseerd wordt met flink hogere kloksnelheden. Het hogere verbruik is voor de klant.

Heb zelf een 6800 voor 519€ gekocht en ben er super blij mee. Anno 2023 zou dat ook het referentiepunt moeten zijn. De rest is afzetterij. In dat licht vind ik bij AMD enkel de 6600, 6650XT en 6700XT nog het overwegen waard als je niet meteen naar het 750€+ segment wilt.
Xaphod @Cid Highwind9 maart 2023 08:56
Ik heb ook pas een gebruikte RX6800 gekocht.
Een flinke upgrade vanaf een Vega 56.
Hier kan ik weer een tijd mee vooruit, de nieuwe generatie (AMD of Nvidia) is me gewoon te duur en ik had geen zin om te wachten op de lagere modellen.
Cid Highwind @Xaphod9 maart 2023 09:07
Het wordt ook nog maar afwachten in hoeverre die nieuwere generatie een verbetering gaat zijn. De 6800 serie heeft 16GB geheugen meegekregen, een 7800 zal zeker niet méér meekrijgen. Mogelijk zelfs minder als ze een 7700XT (192bit/12GB) als 7800XT willen verkopen (en de 7800XT als 7800XTX op de markt knallen).

Vooropgesteld, het is allemaal koffiedik kijken, maar de 7900XT heeft geen goed precedent gezet als kaart die eigenlijk als 7800XT op de markt had moeten komen gezien z'n specificaties en prestaties. Combineer dat met de vertraging van de lagere kaarten omdat AMD de kloksnelheden niet op orde krijgt en je kan je voorstellen dat mijn persoonlijke verwachtingen niet al te hoog zijn.

Dan te beseffen dat ooit het gerucht ging dat de 7600XT even snel moest gaan worden als de 6900XT 8)7
Xaphod @Cid Highwind9 maart 2023 09:23
De RX6800 is voor mij voor de komende tijd snel genoeg, ik denk dat ik de 7000/4000 serie helemaal ga overslaan.
PhWolf @seez9 maart 2023 09:30
Waarom geen tweedehands 6800XT? Die vind je al heel lang voor minder dan 600. Heb er eind vorig jaar 1 op de kop getikt voor minder dan 550. Door een beetje selecteren (o.a. op advertenties met voldoende informatie, factuur inbegrepen, goede beoordelingen van verkoper) voorkom je een miskoop, en zolang ie nog werkt doet ie niet onder voor een nieuwe. Bovendien stem je zo met je portemonnee door geen extra geld in het goedgevulde laatje van de grote boze GPU bouwers te stoppen.

[Reactie gewijzigd door PhWolf op 22 juli 2024 15:48]

miknic 9 maart 2023 08:59
Eigenlijk niet te geloven. De Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G kocht ik bij release voor 720 euro. Was 1 van de gelukkige die er doorheen kwam op release dag, order gelukkig niet gecanceld met alle chaos van toen. Binnen 2 weken was ie binnen. Maar nu zit de RTX3080 dus nog steeds ruim boven die prijs. Vraag me af of die prijs nu nog wel verantwoord is.
Inflatable @miknic9 maart 2023 15:48
Ik ook nog in december 2020 een RTX 3080 10GB kunnen kopen voor rond de 800 euro.. Dat die dingen dat nu nog steeds kosten slaat inderdaad nergens op.. Dan kan je beter 100 euro meer uitgeven nog voor een RTX 4070Ti.. Allemaal veel te duur nog, ik hoop nog steeds op prijsverlagingen ergens dit jaar, maar voorlopig gebeurt er dus nog weinig aan de kant van Nvidia.. Wel zie je RTX 4070Ti en 4080 overal ruim op voorraad, dus echt goed verkopen ze niet.. We gaan het wel zien.. De 3080 kan nog wel even mee, dus ik denk dat ik gewoon op de volgende 5000 serie wacht die hopelijk wel weer wat fatsoenlijker geprijsd zal zijn..
Xthemes.us @Inflatable10 maart 2023 13:55
Ook jammer dat je voor een kaart die zo duur is je zo weinig geheugen erop krijgt. Enkel de RTX 3060 heeft een versie met 12GB aan de NVIDIA kant die 'ruim' is bezien.

Kaarten die daarboven zijn gepositioneerd, de 3060 ti 8gb, 3070 8gb, 3070 ti 8gb zijn TE krap bemeten (zou n.m.m. 12gb moeten zijn). En de 3080 10/12GB, 3080 ti 12GB hadden wel 16GB mogen zijn.

AMD is een stuk consistenter, 6600/6650 (en XT) 8GB, 6700/6750 (en XT) 12GB, 6800 (en hoger) 16GB.

Dat is dan ook de reden dat ik voor een AMD RX 6700 XT ben gegaan. Kosten zijn vergelijkbaar maar bij AMD krijg je 12 ipv 8GB en dat maakt een verschil bij b.v. Hogwarts.
Inflatable @Xthemes.us12 maart 2023 17:58
Ik merk daar tot nu toe niks van.. Speel sinds die tijd alle games probleemloos op de 3840x1600 resolutie van mijn 38" widescreen monitor meestal wel op of tegen de hoogste instellingen aan.. En zodra dat niet meer kan ga ik gewoon iets terug met b.v. de texture settings, het verschil tussen Ultra en High zie je in de meeste games toch amper.. Zodra dat echt niet meer genoeg is heb ik allang alweer een nieuwere videokaart.. Mijn vorige RTX 2080 had maar 8GB, ook nooit problemen mee gehad.. Met andere woorden, ik vind dat eeuwige gezeur over de hoeveelheid VRAM een beetje onzin..
Xthemes.us @Inflatable14 maart 2023 10:45
Het probleem is met name dat het al kantje boord was toen de RTX 3000 kaarten uitkwamen. Hardware unboxed (techspot.com) waarschuwde toen al dat een klein aantal games tegen geheugen limieten kunnen aanlopen.

Dat was 2 jaar geleden dat kleine aantal is gegroeid en gezien de systeemeisen van games die met name voor de PS5(en Xbox counterpart) worden ontwikkeld flinke systeemeisen hebben op de PC is er een grote kans dat 8GB kaarten simpelweg tekort gaan schieten.

Ik heb zelf ook een generatie (of meerdere) overgeslagen en ben van een GTX 1070 naar RX 6700 XT gegaan. Dikke kans dat de nieuwe (2de handse, door de prijzen) het zo lang mee moet gaan. Ik durf te wedden dat over 3-4 jaar het prestatie verschil tussen b.v. de 6700 XT en 3060 TI een stuk groter is dan nu in het voordeel van de 6700 XT mede dankzij het grotere VRAM een games die daar steeds meer gebruik van gaan maken
Inflatable @Xthemes.us14 maart 2023 16:03
Hardware Unboxed heeft toevallig net een nieuwe video online gezet waarin de RTX 4070Ti 12GB vergeleken wordt met de RTX 3080 10GB over 50 games.. Conclusie die je daaruit kan trekken is dat de RTX 3080 10GB het nog net zo goed doet als 2,5 jaar geleden.. Ook dat er 0,0 vooruitgang zit in de prestaties per dollar/euro wat je voor je geld krijgt.. Zeer teleurstellend wat dat betreft 2,5 jaar en een hele generatie verder.. 21% sneller maar ook minstens net zoveel duurder, schiet je dus niks mee op.. Maar dat was allemaal al bekend natuurlijk dat de huidige 4000 serie veel te duur is..

https://www.youtube.com/watch?v=W8ETNnQW33s
batteries4ever @miknic9 maart 2023 09:41
Nou eigenlijk niet dus: de 6800 XT is 20% goedkoper en meestal (behalve bij 4K) wat sneller. Veel mensen hebben problemen die kaart goed te lezen: de 3080 staat vlak bij de trendlijn: net iets eronder, maar niets dramatisch net zoals de 6800 XT net iets erboven ligt. Als je dan gaat kijken liggen ze €812 tegen €649 een kleine €200 uit elkaar! Dus tenzij je waarde hecht aan Raytracing, of vanwege drivers e.d. per se NVIDIA wilt is biedt op dit moment AMD eigenlijk vrijwel altijd de betere keuze.
De 4090 is natuurlijk een ander verhaal: geen kaart komt in de buurt, dus als je perse met >100 fps op 4K wilt gamen is dit simpelweg je kaart.
AtariXLfanboy @batteries4ever12 maart 2023 02:18
En DLSS tov FSR ... is dat ook nog een overweging waard? Over een paar jaar zal de nieuwe spellen op 4K renderen voor veel van de upper upper midrange kaarten ook niet echt haalbaar meer zijn? Dan wordt dus de techniek en dus de kwaliteit van het upscalen van belang.
HanslH 9 maart 2023 06:21
Een afvlakkende curve is iets universeels denk ik, meer geld levert je steeds minder op, maar de 4090 ontsnapt daar op hoge resoluties aan, is zn geld dus wel sort of waard. Over de prijsstelling van de 4070/4080 lees ik veel kritiek maar vallen dus best binnen het stramien.
JDx @HanslH9 maart 2023 07:29
Zelf al anderhalf jaar een 3060 TI en dat was toen al de slimste koop, zou inderdaad voor een 4070 TI gaan om te upgraden, maar nog niet eens nodig. Hoop dat de 4070 ergens tussen die twee boven de lijn komt.
dasiro @HanslH9 maart 2023 08:55
dat stramien wordt bepaald door de kaarten en prijzen die in dat segment aanwezig zijn, maar geeft ook een vertekend beeld omdat de goedkopere kaarten er ook mee in zitten. De helft van de kaarten zit er dus boven en de helft er onder, maar daarom is ook de 2e grafiek toegevoegd om te tonen dat die kaarten per fps véél duurder zijn
RetroHead 9 maart 2023 06:55
Als je deze prestaties toch vergelijkt met een PlayStation 5 en Xbox series x is de claim van Microsoft en Sony ‘4K op 120fps’ toch belachelijk richting de consument. Zonder upscaling is daar totaal niet aan te voldoen door zo’n kastje beneden de 500eu.
SirLenncelot @RetroHead9 maart 2023 07:12
Ik verwacht dat dan andere instellingen zoals anti-aliasing, field-of-view etc gewoon naar beneden geschroefd worden om de prestatie te borgen.
pepsiblik @SirLenncelot9 maart 2023 11:02
Klopt. Dat is precies wat er gebeurd. Je krijgt de fps, en daarvoor wordt de grafische schoonheid wat teruggeschroefd.
Seth_Chaos @RetroHead9 maart 2023 08:40
Dat is het ook. Dat riep ik al vanaf dag één. En dan wordt er als verweer iets gemompeld over optimalisaties. Met optimaliseren haal je mischien nog eens 10% extra performance uit de kan, maar meer ook niet. Console games worden al sinds jaar en dag gerenderd op hele lage resoluties en zonder de meeste opties en features die de engine wel ondersteunen, om het vervolgens te upscalen.
TimFelten 9 maart 2023 09:15
Mooi overzicht!
Wat ik nooit begrijp, zijn de benchmarks resultaten en stellingen in de trant van: deze kaart is (ruim) voldoende, voor 1440P en 144hz of meer.
Ik heb een 6900XT (icm 5800X, 32GB@3200, 1000W, SSD). Maar ik haal met veel spellen echt geen 144FPS of meer, als ik alles op ultra heb staan. (o.a. Total War games, Metro, Atomic Heart etc).
Zal vast allemaal liggen aan de games, maar dat lees je nooit terug in benchmarks :).
Kalis @TimFelten9 maart 2023 21:13
Ik denk dat het 'ligt' aan de je overige hardware, met name CPU en geheugen. Niet dat het slecht is ofzo, maar met een 13900K OC en 7600 RAM heb je gewoon 20-30% meer fps in sommige gevallen.
roestdatroest 9 maart 2023 10:27
Ik vind dat de 7900 XTX op 4k144hz gaming wel een notitie verdient. Het behaalt in de games die ik speel doorgaands nelheden die aan de bovenkant van de verversingsbandbreedte vallen van een 144Hz monitor(zonder RT).
MPAnnihilator @roestdatroest9 maart 2023 22:40
Idd, en verbruikt denk ik minder dan de RTX4900. In RT games is de 7900XTX eigenlijk een beetje te vergelijken met een 3080ti. Maar alles wat niet RT is hij toch wel RTX4900 waardig of beter ( zoals in COD )

Edit : typo

[Reactie gewijzigd door MPAnnihilator op 22 juli 2024 15:48]


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