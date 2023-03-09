Kort na onze Videokaart Best Buy Guide van februari is het alweer tijd voor een update. Sinds onze vorige publicatie zijn de prijzen van een groot aantal videokaarten gedaald. Ook hebben we de Intel-videokaarten met nieuwere Arc-drivers getest, wat we los al uitgebreid hebben besproken. In deze update van de Videokaart BBG geven we je kort een inzicht in de stand van zaken.

Klik hier voor de uitgebreide specificaties en toelichting van onze testmethode Testsysteem gpu's Processor Intel Core i9-13900K (p-cores @5,5GHz, e-cores uitgeschakeld) Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld) Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115 Ssd Silicon Power XS70 4TB Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable Besturingssysteem Windows 11 Drivers en meetmethode Voor de huidige AMD Radeon-kaarten hebben we Radeon Software 22.11.2 gebruikt; voor Nvidia GeForce-kaarten was dat GeForce 527.62. In het geval van de Radeon RX 7900 XT en RX 7900 XTX betreft het een specifieke driver met versienummer 23.1.1. De driver voor Intel Arc-videokaarten betreft 101.4091. Gameselectie Regelmatig houden we de reeks spellen tegen het licht en bij deze keuzen houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de games die we op basis hiervan hebben geselecteerd voor onze testsuite. Game Verschijningsdatum Api Engine Assassin's Creed: Valhalla November 2020 DX12 Anvil Next 2.0 Call of Duty: Modern Warfare II Oktober 2022 DX12 IW 9.0 Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4 Doom Eternal Maart 2020 Vulkan Id Tech 7 F1 2022 Juli 2022 DX12 EGO Engine 4.0 Forza Horizon 5 November 2021 DX12 ForzaTech Guardians of the Galaxy Oktober 2021 DX12 Dawn Engine Metro Exodus (+Enhanced) Februari 2019 DX12 4A Engine Red Dead Redemption 2 November 2019 Vulkan RAGE Total War: Warhammer III Februari 2022 DX11 TW Engine 3 Stroommeting Naast de prestaties meten we het stroomverbruik van videokaarten. De stroommeting voeren we uit met een riserkaart van fabrikant Adex, die we tussen het PCIe-slot en de videokaart in plaatsen. Op die manier kunnen we niet alleen de stroom meten die door de losse stroomkabels loopt, maar ook het vermogen dat de videokaart rechtstreeks uit het PCIe-slot betrekt. Voor de meting gebruiken we verschillende exemplaren van de Tinkerforge Voltage/Current Bricklet 2.0. Voor de slotmeting is de riserkaart met een dergelijke bricklet uitgerust. Om de stroom van de PEG-kabel te meten, is de bricklet samen met de benodigde connectors op een speciaal voor onze test ontworpen printplaat geplaatst. Afhankelijk van het aantal stroomkabels dat een videokaart vereist, gebruiken we uiteraard diverse meters.

Prijsontwikkelingen maart 2023

Ten opzichte van de vorige maand zijn veel videokaarten goedkoper geworden, sommige modellen laten relatief grote dalingen zien. Als gemiddelde prijs hanteren we telkens de goedkoopste drie verkrijgbare opties van elke gpu die binnen drie dagen geleverd kunnen worden.

De grootste dalers van deze maand zijn de RX 6950 XT, die 19 procent in prijs is gedaald, de Arc A750, die 13 procent goedkoper is geworden, en de RX 7900 XT, die 11,5 procent in prijs is gedaald. Rondom de prijsdaling van de RX 6950 XT heeft Tweakers vernomen dat de desbetreffende webshops nieuwe voorraden van deze videokaart krijgen van AMD, en dat hij voorlopig nog goed beschikbaar zal zijn.

Prijsstijgingen zien we ook voorbijkomen. Zo is de GTX 1650 G6 hier 35 procent duurder geworden en is de RTX 3090 ruim 4 procent in prijs gestegen. Voor de RTX 3090 Ti is deze maand geen prijs meer opgenomen wegens slechte verkrijgbaarheid, deze kaart wordt momenteel namelijk uitgefaseerd.

Met bovenstaande prijzen hebben we een aantal grafieken geplot, gecombineerd met de prestatiescores die in de vorige BBG uitgebreid aan bod zijn gekomen. We gebruiken dezelfde prestatiescores als vorige keer, met als uitzondering dat we de resultaten met de nieuwere Intel-drivers hebben gehanteerd. Per resolutie vind je hieronder op het eerste tabblad een grafiek met de trendlijn van de prijs-prestatieverhouding van alle modellen die op de desbetreffende resolutie een prestatiescore hebben behaald. De interessantste gpu's vind je links boven de trendlijn: relatief hoge prestaties voor een relatief lage prijs. Op het tweede tabblad vind je per videokaart het aantal euro's dat elk frame van deze gemiddelde prestaties kost.

1080p

Ook deze maand komt op 1080p de RX 6600 positief naar voren. De Arc A750 zit daar nu met zijn flink verlaagde prijs heel dicht tegenaan. Een nog iets sneller alternatief is hier de RX 6650 XT, die al goedkoper was dan de RX 6600 XT. Met de verdere prijsverlaging van deze maand wordt het verschil nog iets groter, wat tot gevolg heeft dat de RX 6650 XT het minst per fps kost op deze resolutie.

Tussen de RTX 3060 Ti en RX 6700 XT verandert amper wat en laatstgenoemde kaart blijft dan ook in maart 2023 de aanrader voor 1080p-gaming met een hogere refreshrate. Het snellere, maar ook duurdere alternatief daarop in de vorm van de RX 6800 XT, is iets in prijs gedaald en verbetert daardoor zijn prijs-prestatieverhouding iets.

Prijs-prestatie

€ per fps

1440p

Ook op 1440p zijn de verhoudingen tussen de RX 6700 XT en RTX 3060 Ti amper veranderd. Voor 1440p-gaming met 60fps blijft de Radeon-kaart een iets betere prijs-prestatieverhouding leveren. Bij de snellere kaarten voor een hoge refreshrate hebben wel grote verschuivingen plaatsgevonden. Dankzij de prijsverlaging op de RX 7900 XT levert deze nu een flink betere prijs-prestatieverhouding op dan de RTX 4070 Ti. Vorige maand gingen de kaarten nog gelijk op in het aantal euro's per fps; nu is dat duidelijk in het voordeel van AMD.

De prijsverlaging van de RX 6950 XT heeft tot gevolg dat deze kaart ook valt te overwegen. In de euro-per-fps-verhouding is deze kaart nét iets gunstiger dan de RX 7900 XT en in absolute zin 135 euro goedkoper. Vanzelfsprekend liggen de prestaties ook iets lager, maar de RX 6950 XT is nog steeds snel genoeg om veel uit je 144Hz-monitor te halen op 1440p.

Ondertussen zorgt de prijsverlaging bij de Arc A750 ervoor dat deze kaart het goedkoopste per fps is geworden op 1440p. Zijn prestatiescore van 60,7fps is zeker aan de krappe kant voor wie op deze resolutie serieuzer wil gaan gamen, maar wie een goedkope kaart voor lichtere games zoekt, kan hem uiteraard overwegen.

Prijs-prestatie

€ per fps

2160p

De kleine prijsverlaging van de RTX 4070 Ti valt in het niet bij de duikvlucht die de RX 6950 XT en RX 7900 XT hebben genomen. Als gevolg daarvan hebben deze twee Radeon-kaarten ook op 2160p een overtuigende prijs-prestatieverhouding ten opzichte van hun concurrenten. De snellere RX 7900 XT zet bovendien de verhouding met de XTX verder op scherp met lagere kosten per fps. Voor gaming op 60fps voldoen ze allemaal ruimschoots. Voor gaming op deze resolutie met een hoge refreshrate blijft dan alleen de RTX 4090 over, op eenzame hoogte in zowel prijs als prestaties.

Prijs-prestatie

€ per fps

Aanraders maart 2023

Met de prijsverlagingen ten opzichte van februari weten de Radeon-kaarten dit keer onze lijst van aanraders te domineren. De Arc A750 heeft eveneens een scherpe prijs-prestatieverhouding, en de driverontwikkeling gaat in ieder geval al de goede kant op. Op 1080p is er daarmee niet zoveel veranderd, en verschijnen de RX 6600 en RX 6700 XT opnieuw als aanraders.

Bij de snellere 1440p-kaarten en op 2160p is de RTX 4070 Ti dit keer ingewisseld voor de RX 6950 XT. De GeForce-kaart is sinds de vorige BBG weliswaar in prijs gedaald, maar lang niet zoveel als AMD heeft gesneden in de prijs van de RX 6950 XT en RX 7900 XT. Dat heeft tot gevolg dat er enkel op 2160p met 144Hz een GeForce-kaart is terug te vinden, die dankzij zijn ongeëvenaarde prestaties nog altijd geen concurrentie ondervindt.