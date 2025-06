Beste videokaart voor 1080p-gaming

De beste videokaart voor gaming op 1080p, de populaire naam voor de resolutie die 1920 bij 1080 pixels telt, is natuurlijk op de eerste plaats de grafische kaart die op die resolutie goed presteert. Daarnaast is de prijs van de videokaart een belangrijke overweging in ons advies.

Voor deze Videokaart Best Buy Guide hebben we alle relevante videokaarten getest in tien games en met twee soorten kwaliteitsinstellingen: doorgaans de Medium- en Ultra-presets. Als een spel raytracing ondersteunt, testen we de prestaties ook met die optie ingeschakeld.

Hieronder vind je eerst onze aanraders, de zogenaamde Best Buys. We raden eerst een videokaart aan die je comfortabel met ruim 60fps laat spelen op 1080p-resolutie, gevolgd door een advies voor wie een monitor met een hoge refreshrate goed wil benutten.

Verder naar beneden kun je de benchmarkresultaten waarop we onze adviezen baseren bekijken en zetten we die prestaties af tegen de prijzen in onze prijs-prestatieverhouding.

Laatste update: 16-05-2025 (meer info) We hebben het aanbod gecheckt, en de prijzen bijgewerkt. Dit zijn nog steeds onze aanraders. 22-04-2025 We hebben de RTX 5060 Ti 16GB en 8GB toegevoegd aan het overzicht, het aanbod gecheckt, en de prijzen bijgewerkt. Dit zijn nog steeds onze aanraders. 03-04-2025 We hebben het aanbod gecheckt, en de prijzen bijgewerkt. Dit zijn nog steeds onze aanraders.



22-03-2025 We hebben alle testresultaten bijgewerkt die op ons nieuwe testsysteem zijn gedraaid, waaraan videokaarten van de nieuwe generatie zijn toegevoegd. Alle aanraders zijn gebaseerd op het aanbod van momenteel verkrijgbare videokaarten en hun actuele prijzen. 16-12-2024 We hebben de Intel Arc B580 toegevoegd in de vergelijking, het aanbod gecheckt en de prijzen bijgewerkt. Dit zijn nog steeds onze aanraders. 14-06-2024 We hebben de aanraders van onze Radeon RX 7700 XT round-up toegevoegd.

Onze aanraders

Best Buy 1080p-gaming @ 60fps Nvidia GeForce RTX 4060 Max. 2,46GHz • 8GB GDDR6 • Prijs bij publicatie: € 301,- Geen prijzen beschikbaar Bekijk product Omdat het nog wachten blijft op instapvideokaarten van de nieuwste generatie, is voor nu de RTX 4060 nog steeds onze aanrader voor wie op 1080p met gemiddeld 60fps wil spelen. In onze prestatiescore komt de RTX 4060 gemiddeld uit op 75fps bij 1080p-gaming met Ultra-instellingen. Uiteraard gaat het niet om baanbrekende prestaties, maar voor genoeg casual gamers zijn de prestaties voldoende om de meeste spellen redelijk vloeiend te draaien. Bovendien valt er met upscaling in de vorm van DLSS een nuttige extra feature te gebruiken die het verschil kan maken in de zwaardere games. We hebben een round-up van RTX 4060-videokaarten gedaan; daaruit is onze aanrader de ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition. Deze videokaart is erg stil en koelt goed, beschikt over een biosswitch, maar verlichting ontbreekt. De RX 7600 van AMD is een duurder en iets langzamer alternatief dat het overwegen daarom eigenlijk niet waard is. Een ander alternatief voor de RTX 4060 is de Arc B580 van Intel. Deze kaart zet op 1080p gemiddeld vergelijkbare prestaties neer en beschikt over 12GB geheugen. Hiervan zijn momenteel minder uitvoeringen leverbaar dan van de RTX 4060. Belangrijker is dat de Arc B580 een snelle processor en een moederbord met ondersteuning voor Resizeable BAR nodig heeft om optimaal te presteren. Daarnaast is ondersteuning voor ASPM 2.0 nodig om het verbruik in idle tot een normaal niveau te laten zakken. Ook met deze opties ingeschakeld ligt het stroomverbruik tijdens belasting zo'n 40 tot 50 procent hoger dan bij de RTX 4060. Bekijk de goedkoopste GeForce RTX 4060's Lees hier onze GeForce RTX 4060-review

Prestaties in 1080p-gaming

Geteste games Assassin's Creed: Mirage

Assetto Corsa Competizione

Avatar: Frontiers of Pandora

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

F1 24

Forza Motorsport

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Om in een oogopslag te laten zien hoe de verschillende gpu's zich tot elkaar verhouden, berekenen we de gewogen gemiddelden vanuit de tien geteste games op basis van de resultaten. Deze gemiddelden noemen we de Tweakers GPU Prestatiescore.

Op Medium-settings leveren eigenlijk alle geteste videokaarten een prima speelbaar resultaat af. Zelfs de langzaamste Arc B570 zet gemiddeld meer dan 100fps neer. Met de Ultra-instellingen zit die kaart ook nog boven de 60fps, maar we zitten met de prestatiescore liever iets hoger voor een gegarandeerd goede speelervaring in de meeste games.

Als we raytracing inschakelen, heeft dat flink wat invloed op de framerates. AMD's Radeon RX 7800 XT komt daarbij nog in de buurt van de 60fps. Andere videokaarten komen daar nog wel bovenuit, maar vooral de GeForce-kaarten van vorige generaties zijn niet meer nieuw leverbaar.

Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke game? Bekijk dan al onze videokaartbenchmarks.

Prijs-prestatieverhouding

In onderstaande grafiek zetten we de prestaties van een videokaart, om precies te zijn onze GPU Prestatiescore voor 1080p Ultra, af tegen de prijs van de videokaart. Om de prijs te bepalen, hebben we gekeken naar wat op het moment van schrijven de drie goedkoopste verkrijgbare videokaarten voor elke gpu waren in de Pricewatch, met als filter een levertijd van maximaal drie dagen. We hanteren de gemiddelde prijs van deze drie kaarten om tot de prijs-prestatieverhouding te komen.

De grafiek toont een kromme trendlijn van de prijs-prestatieverhouding van alle modellen die op de desbetreffende resolutie een prestatiescore hebben behaald. De interessantste gpu's vind je linksboven van de trendlijn; die bieden relatief hoge prestaties voor een relatief lage prijs. Kaarten met een stip rechtsonder de trendlijn hebben juist een relatief slechte prijs-prestatieverhouding.

Links in de grafiek is het aantal deelnemers dat boven de trendlijn uitkomt beperkt. De RTX 4060 zit daar precies bovenop, terwijl de RX 7700 XT en RX 7800 XT er bovenuit stijgen. Kaarten zoals de RTX 4060 Ti en RX 7600 XT komen vanwege hun relatief minder gunstige prijs-prestatieverhoudingen onder de trendlijn te liggen.

Redactie: Reinoud Dik. Testlab: Joost Verhelst, Niels van der Waa en Denny Verwoert. Eindredactie: Marger Verschuur