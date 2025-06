De AMD Radeon RX 7700 XT is alweer even op de markt en pas nu besteden we echt aandacht aan de kaart. Dat komt doordat bij de release zijn grotere broer, de RX 7800 XT, interessanter geprijsd was gezien de prestaties van die kaart. De RX 7700 XT zat met zijn prijs bij introductie te dicht op de RX 7800 XT om hem interessant te maken, maar sindsdien is de gemiddelde prijs wel harder gedaald. Dat heeft tot gevolg dat we in onze Videokaart Best Buy Guide momenteel de RX 7700 XT aanraden, zelfs in twee categorieën. Reden genoeg om met een round-up uit te zoeken welke RX 7700 XT's interessant zijn. De kaart is geschikt voor 1080p-gaming met een hoge refreshrate en voor 1440p-gaming met meer dan 60fps weet de RX 7700 XT zich ook staande te houden.

Fabrikanten gebruiken voor veel van hun RX 7700 XT-uitvoeringen dezelfde koelers en printplaten als voor hun RX 7800 XT-kaarten, en in deze round-up zien we een reeks namen voorbijkomen die eerder in onze RX 7800 XT round-up zijn getest. In die gevallen gaat het bij RX 7700 XT's dus eigenlijk om precies dezelfde kaart, maar dan met minder geactiveerde compute-units en minder geheugen dan op de RX 7800 XT.