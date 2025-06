Videokaartbenchmarks

Ons uitgangspunt bij gpu-tests is dat we de rest van het systeem zo min mogelijk een bottleneck willen laten vormen. We hebben ons gpu-testsysteem begin 2025 vernieuwd en dat bestaat nu uit een watergekoelde AMD Ryzen 7 9800X3D-processor, overgeklokt naar 5,4GHz-allcore. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB DDR5-6000-geheugen met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het huidige testsysteem zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Geteste videokaarten

Voor onze gpu-tests gebruiken we referentiekaarten of Founders Editions, tenzij de betreffende gpu niet als een dergelijk model is uitgebracht of wij er geen beschikbaar hebben. In dat geval gebruiken we een custom model dat wat kloksnelheden betreft zo dicht mogelijk bij de referentiespecificatie zit.

Drivers en meetmethode

We hebben alle videokaarten voor deze review getest met de nieuwste driver die beschikbaar was toen we met het testwerk begonnen. Voor de AMD Radeon-kaarten hebben we driver 24.30.31 gebruikt, die voor de RX 9070 en 9070 XT ter beschikking werd gesteld. Voor de Intel Arc-kaarten is driver 101.6557 gebruikt. Voor de RTX 5090 hebben we driver 571.86 gebruikt, op de RTX 5080 was dat driver 572.02 en op de RTX 5070 Ti ging dat om driver 572.43. Op de RTX 5070 en de overige GeForce-kaarten ging dat om driver 572.50.

Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e en 99,9e percentiel berekenen en die laatste twee in milliseconden rapporteren.

Op de volgende pagina's vind je grafieken met samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate, gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. Er wordt primair gesorteerd op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen. De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game ondanks een goed gemiddelde niet vloeiend aanvoelt.

De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.

Gameselectie

Regelmatig houden we de reeks games waarmee we testen tegen het licht en bij deze keuze houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen.

Game Verschijningsdatum Api Engine Assassin's Creed: Mirage Oktober 2023 DX12 Ubisoft Anvil Assetto Corsa Competizione September 2018 DX12 Unreal Engine 4 Avatar: Frontiers of Pandora December 2023 DX12 Snowdrop Engine Black Myth: Wukong Augustus 2024 DX12 Unreal Engine 5 Call of Duty: Black Ops 6 Oktober 2024 DX12 IW 9.0 Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4 Doom Eternal Maart 2020 Vulkan Id Tech 7 F1 24 Mei 2024 DX12 EGO Engine 4.0 Forza Motorsport Oktober 2023 DX12 ForzaTech Stalker 2: Heart of Chornobyl November 2024 DX12 Unreal Engine 5

Stroommeting

Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de videokaarten. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.

Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte van verschillende componenten monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.

We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijkingen corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren.