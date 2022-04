Het leven van de pc-gamer valt anno 2021 niet mee. Eerder dit jaar leek er na langdurige tekorten iets van verbetering zichtbaar in de verkrijgbaarheid van videokaarten, maar inmiddels stijgen de prijzen opnieuw. Omdat er voorlopig geen verandering in deze situatie lijkt te komen, ontstaat er voor veel gamers een post-apocalyptisch Mad Max-achtig beeld over het landschap van videokaarten. Huidige kaarten worden zo lang mogelijk gebruikt, oudere modellen ontstoft en opgelapt, en voor heel wat gpu’s van de afgelopen generaties geldt dat ze zelfs voor meer geld kunnen worden verkocht dan wat ze oorspronkelijk kostten. De tweedehandsmarkt voor videokaarten is minstens zo booming als die voor nieuwe exemplaren.

Wie op zoek is naar een videokaart van enkele generaties terug doet dit zeer waarschijnlijk uit noodzaak en niet voor het plezier of om een verzameling compleet te maken. PC-gaming is sinds de pandemie een stuk duurder geworden en de prijsstijgingen van videokaarten hebben daar het grootste aandeel in.