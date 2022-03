Videokaartprijzen in vrije val

Het is oorlog in Europa, corona zorgt ervoor dat Chinese fabrieken weer sluiten en de chiptekorten woekeren voort, bijvoorbeeld in de autowereld. En de prijzen van videokaarten, die al anderhalf jaar het meest schrijnende voorbeeld van de componentenschaarste zijn? Die lijken opeens in een vrije val terecht te zijn gekomen. Tweakers duidt hoe dat kan.

Onderstaand verhaal is gebaseerd op gesprekken die Tweakers voerde met allerlei belanghebbenden in de videokaartenmarkt, van fabrikanten tot winkeliers. We schrijven uitspraken niet specifiek toe aan een persoon of bedrijf, om consequenties te voorkomen en jullie toch een exclusief inkijkje in de onder hoogspanning staande markt voor videokaarten te kunnen bieden.