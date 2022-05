Het ethereumnetwerk maakt zich op voor een overgang naar ethereum 2. Dat doet het eigenlijk al een hele tijd en lang was onduidelijk wanneer de transitie kan worden voltooid. Dat komt met name door de overstap van het achterliggende systeem; dat gaat van proof-of-work naar proof-of-stake. In dit artikel kijken we wat dit betekent. Daarvoor spreken we met Bert Slagter (medeoprichter van kennisplatform LekkerCryptisch), Davide Grossi (adjunct-hoogleraar Bernoulli Institute aan de RuG) en Diederik Loerakker (onderzoeker bij de Ethereum Foundation).

Het doublespending-probleem

‘Klik’. Met een hoop geratel komt de Polaroid-foto uit het apparaat. Even wachten en het beeld verschijnt. Aardig als je bent, geef je de foto aan de geportretteerde. Je enige eigen herinnering aan dit moment staat in je geheugen gegrift. Misschien herinner je het moment weer als je de foto in iets verkleurde staat terugziet bij de ander thuis, gevangen onder een koelkastmagneet. Zulke analoge zaken zijn bij tijd en wijle populair en vaak kostbaar. Je betaalt vijf euro voor een foto op een uitgaansavond, misschien met een roos erbij; een uniek momentje dat niet is na te bootsen.