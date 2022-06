Begin dit jaar kondigde Brave aan dat zijn desktopbrowser IPFS ging ondersteunen. Dit zal nog niet iedereen wat zeggen, maar Interplanetary File System is een belangrijke stap voor voorstanders van een gedecentraliseerder web. Het is niet de eerste stap, want Cloudflare zette in 2018 al een IPFS Gateway op en vorig jaar maart maakte Opera bekend IPFS bij zijn Android-browser te ondersteunen. De aandacht voor de technologie groeit en daarom wordt het eens tijd dit p2p-netwerk voor internet en dan met name het web onder de loep te nemen.

IPFS is dus een bestandssysteem, een systeem dat regelt hoe data opgeslagen en opgehaald wordt. Offline doen NTFS voor Windows, ext4 voor Linux en APFS voor macOS bijvoorbeeld hetzelfde. Systemen om bestanden via netwerken te kunnen benaderen zijn er ook al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, zoals Network File System en Server Message Block. Die bestandssystemen voor netwerken werken nog op de traditionele wijze: er is een client en die wil toegang tot data opgeslagen op een server.