Europese privacywaakhond wil einde aan gericht adverteren met tracking

De Europese privacywaakhond, de European Data Protection Supervisor, stelt een uitfasering en verbod voor op online targeted advertising gebaseerd op tracking. Ook wil de EDPS meer restricties op data die over mensen verzameld wordt.

In een opiniebericht (pdf) stelt Wojciech Wiewiorówski, directeur van de EDPS, een aanvulling op de digital services act voor die bij het Europees Parlement ligt, gericht op aanbieders van targeted advertising, zoals giganten Google en Facebook. Wiewiorówski zegt dat transparantie van advertentieaanbieders niet genoeg is, maar dat gericht adverteren op basis van tracking en persoonlijke data uitgefaseerd moet worden, om uiteindelijk volledig verboden te worden. Hij spreekt van 'pervasive tracking'.

Wiewiorówski stelt dat er verschillende risico's verbonden zijn aan online targeted advertising, op het gebied van privacy, maar ook op het gebied van veiligheid. Ook stelt hij dat de huidige advertentiegedreven businessmodellen van bedrijven als Google en Facebook schadelijk kunnen zijn voor de maatschappij, omdat ze zorgen voor polarisatie en misinformatie en manipulatie in de hand spelen. Hij zegt dat ondanks dat het huidige wetsvoorstel van het Europees Parlement verschillende mitigerende maatregelen hiertegen ingebouwd heeft, gericht op het promoten van transparantie en verantwoordelijkheid, ze 'niet de kernoorzaak aanpakken': het verzamelen van persoonsgegevens voor advertenties.

De EPDS stelt dan ook voor dat parlementsleden die werken aan de wet meer moeten doen om specifiek targeted advertising aan te pakken. Er moeten aanvullende regels komen. Naast het uitfaseren van targeted advertising in de EU, moeten er ook beperkingen komen op welke categorieën data verzameld en verwerkt mag worden voor targeting en welke data verzameld mag worden voor advertenties en gedeeld mag worden met derden die gericht adverteren mogelijk maakt.

In december presenteerde de Europese Commissie twee wetsvoorstellen gericht op online diensten zoals Google en Facebook, de digital services act, of DSA, en de digital markets act, oftewel de DMA. The Register legt uit dat de DSA de verantwoordelijkheden van aanbieders van online diensten, platformen en gatekeepers moet verduidelijken op het gebied van het beschermen van de rechten van mensen online en dat de DMA moet toezien op bestuursstructuren die innovatie en concurrentie bevorderen, dus die monopolies en kartelvorming tegengaan. Het Europees Parlement moet zich nog over de wetsvoorstellen buigen.