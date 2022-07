Europees Parlement stemt in met DSA en DMA die 'poortwachters' reguleren

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Daarmee zijn de twee wetten, die bedoeld zijn om grote techbedrijven te reguleren, bijna actief. De wetten zijn met een grote meerderheid aangenomen.

Het parlement heeft de Digital Services Act met 539 stemmen voor en 54 tegen aangenomen. De Digital Markets Act werd met een nog overweldigendere meerderheid aangenomen; 599 parlementariërs stemden voor, 11 tegen.

De Digital Services Act werd in april al door de Europese Commissie aangenomen. De DSA regelt manieren waarop techbedrijven met content moeten omgaan. Zo moeten ze harder optreden tegen desinformatie en moeten ze openheid geven over de algoritmen die ze gebruiken. Tweakers schreef begin dit jaar een achtergrondartikel over de wet. De Digital Markets Act is een zusterwet van de DSA, die regelt wat techbedrijven wel en niet mogen op de markt. In dat geval gaat het bijvoorbeeld om hoe Apple en Google moeten omgaan met hun appwinkels.

De wetten zijn na de stemming bijna actief in Europa, maar nog niet helemaal. Ze moeten ook nog door de Europese Raad worden aangenomen. Dat gebeurt voor de DSA later deze maand en voor de DMA in september. De DSA wordt dan op z'n vroegst pas vijftien maanden later of uiterlijk op 1 januari 2024 officieel. Voor de DMA geldt dat de wet een halfjaar na de acceptatie door de Raad in werking treedt.