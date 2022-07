In Nederland hebben we nu 5G op de 700MHz-frequentie bij KPN en T-Mobile, terwijl Vodafone het doet op de 1800MHz-band. Volgend jaar moet daar de 3,5GHz-band bij komen, maar hoe zit het met de band die is aangewezen om de snelste 5G-verbinding mogelijk te maken?

De mmWave-frequenties voor 5G liggen rond 26GHz, waar de huidige 5G-frequentie 700MHz of 1800MHz is en providers graag de 3,5GHz willen gaan gebruiken. De Europese regels schrijven voor dat landen behalve de 700MHz en 3,5GHz ook de 26GHz-band beschikbaar stellen voor 5G, mits providers dat willen. Die regels gelden voor de hele EU, zodat makers van modems, antennes en telefoons in één keer toestellen geschikt kunnen maken voor gebruik in de hele EU.