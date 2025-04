Nederlandse minister verwacht 3,5GHz-frequenties voor 5G na zomer 2023 te veilen

De Nederlandse minister Micky Adriaansens verwacht na de zomer van 2023 de 3,5GHz-frequenties voor 5G te kunnen veilen. Daarmee komen de frequenties vermoedelijk pas begin 2024 vrij voor providers. Met de 3,5GHz-frequentieband is sneller 5G mogelijk.

'De uitvoering van de 3,5GHz-veiling is voorzien' na de zomer van 2023, schrijft de minister van Economische Zaken. "Daarmee blijf ik streven naar beschikbaarstelling van de 3,5GHz-band voor landelijk mobiel 5G-gebruik per 1 december 2023." Die deadline van 1 december lijkt echter niet haalbaar als de frequentieveiling inderdaad pas in de herfst gaat plaatsvinden.

Inmarsat gebruikt nu namelijk de 3,5GHz-band voor satellietverkeer om noodcommunicatie met schepen en vliegtuigen te verzorgen. Omdat het 5G-netwerk van providers op 3,5GHz dit satellietverkeer te veel zou storen, kunnen providers deze frequentieband nog niet gebruiken. Inmarsat wil het grondstation in Friesland wel verplaatsen naar een nieuwe locatie in Griekenland, maar die verhuizing zal pas op z'n vroegst in januari 2023 zijn afgerond.

Het bedrijf kan eind volgend jaar echter wel frequentieruimte vrijmaken voor 5G-providers, maar hier heeft het satellietbedrijf ongeveer vier maanden voor nodig. Inmarsats systemen moeten namelijk aangepast worden aan de frequenties van de providers, maar pas na de veiling is bekend welke 3,5GHz-frequenties providers gaan gebruiken. Daardoor lijkt de kans klein dat providers inderdaad per 1 december 2023 de 3,5GHz-band kunnen gebruiken voor 5G. Overigens mogen die providers in dit geval nog maar twee derde van hun gewonnen frequentieruimte gebruiken, tot Inmarsat definitief is vertrokken uit Nederland.

De minister verwacht de 3,5GHz-frequenties pas na de zomer te kunnen veilen, omdat het Nationaal Frequentieplan moet worden gewijzigd. In eerste instantie wilde de minister één blok van 100MHz beschikbaar stellen voor bedrijven en organisaties die lokale netwerken willen opzetten. Dat blok zou dan onderaan de 3,5GHz-band komen, waarna er 300MHz vrij zou komen voor de 5G-providers en Inmarsat.

Verschillende uitbaters van lokale netwerken, waaronder een bedrijf dat actief is in de Rotterdamse haven, waren hier echter op tegen. Zij hebben nu een vergunning om frequentieruimte boven in de 3,5GHz-band te gebruiken. In het eerdere voorstel van het ministerie zouden deze bedrijven dus moeten migreren naar 100MHz onder in de 3,5GHz-band en daardoor veel apparatuur moeten vervangen. Het in Rotterdam actieve bedrijf dreigde daarom onder meer met schadeclaims.

Het ministerie heeft nu besloten het enkele blok van 100MHz te splitsen in twee losse blokken van 50MHz, boven en onder in de 3,5GHz-frequentieband. Adriaansens erkent dat deze oplossing niet voor iedereen optimaal is; twee blokken van 50MHz betekent onder meer dat partijen minder frequentieruimte kunnen gebruiken dan één los 100MHz-blok. Met deze oplossing blijft migratie van lokale partijen binnen de 3,5GHz-band wel overzichtelijk volgens de minister en kunnen 'de gevolgen voor uitloop van de veiling beperkt blijven'.