Het is logisch, maar toch ook raar. Telkens als providers bezig zijn met het uitrollen van een nieuwe generatie mobiel netwerk, verschijnen de eerste berichten over wat erachteraan zal komen: een nieuwe, nieuwe generatie mobiel netwerk.

Dat is geen nieuws. Toen eind jaren negentig veel Nederlanders nog meenden dat een mobiele telefoon met 2G een overbodige luxe was, waren providers en leveranciers van netwerkapparatuur al bezig met het ontwikkelen van wat 3G zou worden, UMTS, bedoeld voor 'multimedia'. In Nederland kwamen 3G-netwerken rond 2004 en 2005 live; het eerste nieuwsbericht over LTE, wat de basis zou gaan vormen voor 4G, kwam in 2006 online. Providers boden 4G aan vanaf 2013 en dat was pas nadat we begonnen te schrijven over 5G.