LG verstuurt data over honderd meter met THz-verbinding voor 6G-test

LG heeft succesvol een THz-verbinding gebruikt om data te versturen en te ontvangen in de buitenlucht. Hiervoor gebruikte het bedrijf twee antennes die op twee gebouwen geplaatst waren, op een afstand van honderd meter. LG ziet THz-verbindingen als mogelijk onderdeel van 6G.

De test vond plaats in Berlijn, tussen het Fraunhofer Heinrich Hertz Institute en het Berlin Institute of Technology. De antennes werden op de daken van deze twee gebouwen geplaatst, waardoor een afstand van meer dan honderd meter overbrugd moest worden. Het is voor LG voor het eerst dat het in de buitenlucht op die afstand een THz-verbinding opzet.

LG geeft niet aan wat voor snelheden werden bereikt, hoe groot het verstuurde bestand was en hoelang de verbinding intact bleef. Daarnaast is het niet duidelijk welke frequentieband LG gebruikte; er wordt alleen gesproken over een '6G terahertz'-verbinding. Tweakers publiceerde op vrijdag een achtergrondartikel over 6G; bedrijven die aan de nieuwe standaard werken, richten zich daarbij voor een deel op frequenties tussen 100GHz en 3THz.

Het voordeel van een THz-verbinding is dat er in theorie sneller data te verzenden is. Het uiteindelijke doel voor 6G is om 1Tbit/s-snelheden te kunnen verwezenlijken, waarvoor naar die hogere frequenties wordt gekeken. Dergelijk hoge frequenties bieden echter maar een beperkt bereik ten opzichte van de lagere frequenties die nu voor bijvoorbeeld 4G worden gebruikt.

LG erkent dat THz-verbindingen problemen hebben. Naast het beperkte bereik zou vermogensverlies een probleem vormen. Daarom ontwikkelde LG in samenwerking met het Fraunhofer HHI en Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics een nieuwe power amplifier. Deze vermogensversterker zorgde er volgens LG voor dat er een stabiel signaal van maximaal 15dBm kon worden gegenereerd in de frequentieruimte tussen 155GHz en 175GHz.

Verder wist LG met de test naar eigen zeggen adaptive beamforming succesvol te demonstreren, evenals high gain antenna switching. Het eerstgenoemde past de richting van het signaal aan zodra het kanaal en de ontvanger van positie veranderen. De high gain antenna switching zorgt er weer voor dat outputsignalen van meerdere vermogensversterkers gecombineerd kunnen worden en naar specifieke antennes verzonden kunnen worden. LG claimt met deze test te laten zien dat het een stap dichter is bij de successvolle inzet van THz-verbindingen bij 6G.

Hoewel LG hier spreekt over een 6G-verbinding, is het nog niet helemaal zeker dat THz-verbindingen daadwerkelijk onderdeel worden van 6G. Verschillende partijen zijn nu bezig met het testen van mogelijke technieken; de daadwerkelijke specificatie wordt volgens sommige partijen pas na 2027 verwacht. LG zelf denkt dat er in 2025 al een standaard kan zijn en dat 6G vier jaar later al commercieel ingezet kan worden.