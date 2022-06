Aanvallers stelen 78 miljoen euro aan cryptovaluta bij Liquid-exchange

Onbekende hackers hebben voor omgerekend 78 miljoen euro aan cryptovaluta gestolen bij wallets van gebruikers van de Liquid-exchange. Bijna 14 miljoen euro is bevroren, de rest is voor zover bekend nog in handen van de criminelen. Hoe de aanvallers binnenkwamen, is niet duidelijk.

De aanval vond eerder deze week plaats. Liquid zegt dat ongeveer 91,35 miljoen dollar aan cryptovaluta is gestolen uit Liquid-wallets 'door een ongeautoriseerde partij'. Van deze hoeveelheid zou 16,13 miljoen dollar ethereum bevroren zijn 'dankzij de hulp van de cryptogemeenschap en andere exchanges'. Wie de aanvallers zijn, is niet duidelijk. Het bedrijf zegt nog te onderzoeken hoe de aanval werkte en gaat maatregelen treffen om de gevolgen van de aanval voor gebruikers te beperken.

Een van die maatregelen is dat alle crypto-opnames bij Liquid vooralsnog geblokkeerd zijn tot de impact van de aanval voldoende beoordeeld is. Daarnaast wordt gebruikers geadviseerd om geen crypto meer te storten 'tot nader bericht'. Andere diensten, zoals het storten en opnemen van fiduciair geld, zijn nog wel beschikbaar.