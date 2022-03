Norton voegt ethereum-cryptominer toe aan antivirussuite 360

NortonLifeLock brengt over 'de komende weken' de Norton Crypto-applicatie naar het 360-antivirusabonnement. Met de applicatie kunnen abonnees ethereum delven wanneer hun pc niet wordt gebruikt. De gedolven crypto wordt bij een clouddienst van Norton opgeslagen.

Met Norton Crypto kunnen gebruikers hun gpu inzetten voor het delven van ethereum, schrijft NortonLifeLock. Gebruikers zien hoeveel ethereum er per dag wordt gedolven en hoeveel dit volgens de actuele wisselkoers waard zou zijn in Amerikaanse dollar. Daarnaast zien gebruikers wanneer er weer extra ethereum wordt uitbetaald en hoeveel ethereum ze op in hun Norton Crypto Wallet hebben opgeslagen. Ook kunnen ze het minen pauzeren of juist weer starten.

Norton zegt de Crypto-applicatie te hebben ontwikkeld 'zodat gebruikers een veilige en betrouwbare manier hebben om crypto te minen'. Het bedrijf merkt daarnaast op dat de gedolven crypto niet op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen, maar in de cloudwallet van Norton.

De Norton Crypto-applicatie wordt vanaf donderdag eerst beschikbaar voor early adopters binnen Norton 360. In de komende weken moeten alle Norton 360-abonnees de cryptodienst krijgen. Het is onduidelijk of de dienst meteen geactiveerd wordt of dat gebruikers deze handmatig aan moeten zetten. Norton 360 is een abonnement met antivirussoftware, firewalls, cloudback-up, wachtwoordbeheerder en meer. Het abonnement kost 75 euro per jaar.