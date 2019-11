Consumentendivisie Symantec heet voortaan NortonLifeLock

De consumentendivisie van Symantec gaat verder onder de naam NortonLifeLock. Het bedrijf heeft de verkoop van zijn zakelijke bedrijfsonderdeel van Broadcom afgerond en daarmee mag het niet langer de naam Symantec gebruiken.

De nieuwe naam NortonLifeLock is een combinatie van twee merken die Symantec eerder al gebruikte. Norton is de merknaam waaronder het bedrijf software aan consumenten verkocht en LifeLock is de naam van een bedrijf dat software maakt om identiteitsdiefstal tegen te gaan. In 2016 nam Symantec dat bedrijf over. De LifeLock-software werd daarna toegevoegd aan het Norton-assortiment.

De naamswijziging is ingezet nu de verkoop van het zakelijke bedrijfsonderdeel aan Broadcom is afgerond. In augustus werd die overname in gang gezet. Broadcom betaalde 10,7 miljard dollar voor de zakelijke tak van het beveiligingsbedrijf. Met de overname heeft Broadcom ook de merknaam Symantec in handen gekregen.

Symantec blijft bestaan als merknaam. In het logo staat nu dat het om een divisie van Broadcom gaat. NortonLifeLock gebruikt ook nog oude Symantec-logo, maar combineert dat nu met de nieuwe bedrijfsnaam.