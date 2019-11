Canon brengt EOS Ra-camera voor astrofotografie in december uit voor 2820 euro

Canon heeft de EOS Ra aangekondigd, een systeemcamera die specifiek bedoeld is voor gebruikers die onder een nachtelijke hemel bijvoorbeeld sterren en emissienevels willen vastleggen. Deze camera is gebaseerd op de bestaande EOS R-systeemcamera.

De EOS Ra is een gemodificeerde versie van de eind vorig jaar uitgekomen EOS R. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een low-passfilter dat volgens Canon relatief veel licht van de waterstof-alfa spectraallijn op de beeldsensor laat komen. Daardoor vangt de camera tot vier keer meer van het rode licht in de 656nm-golflengte op dan de reguliere EOS R. Dat stelt astrofotografen in staat om de rode kleuren van bijvoorbeeld nevels veel beter vast te leggen.

De Nikon D810A en de Canon 60Da zijn voorbeelden van dezelfde soort camera's die ook specifiek zijn toegerust om dit infrarode licht van objecten in de ruimte vast te leggen. De optische filters van reguliere camera's beperken de doorgifte van rood licht met een lange golflengte, om te voorkomen dat reguliere foto's een rode kleurzweem krijgen. Dat maakte ze niet heel geschikt voor het vastleggen van nevels en gaswolken die licht uitstralen op de H-alfagolflengte.

Canons nieuwe camera heeft naast het speciale low-passfilter ook enkele andere eigenschappen die specifiek voor astrofotografen zijn toegevoegd, waaronder een vergroting van 30x bij zowel de elektronische zoeker als bij de lcd op de achterkant. Dat is een stuk hoger dan de maximale vergroting die camera's doorgaans toelaten, waardoor het eenvoudiger is om preciezer handmatig scherp te stellen op bijvoorbeeld sterren. Verder zou de EOS Ra ook nog moeten kunnen scherpstellen bij weinig licht; de hoge gevoeligheid van de autofocus gaat tot -6 EV.

Verder is Canons nieuwe astrofotografiecamera gelijk aan de EOS R. Het toestel heeft een 30,3-megapixelsensor van het fullframeformaat, een kantelbaar 3,2"-touchscreen op de achterkant en een elektronische zoeker met een oledpaneel met 3,7 miljoen beeldpunten. Momenteel kost de normale Canon EOS R zo'n 2000 euro, terwijl de EOS Ra vanaf december uitkomt voor een adviesprijs van 2820 euro.