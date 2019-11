Boeing onthult maanlandervoorstel om in 2024 astronauten naar maan te brengen

Boeing heeft bij ruimtevaartorganisatie NASA een voorstel ingediend voor een maanlander. Dit ontwerp van Boeing zal samen met andere ontwerpen van private partijen meedingen om te worden gekozen voor het Amerikaanse streven om in 2024 weer astronauten op de maan te zetten.

Volgens Boeing is bij het Human Lander System rekening gehouden om de complexiteit zo laag mogelijk te houden en is het landingssysteem ontworpen volgens een 'zo-min-mogelijk-stappen-naar-de-maan-aanpak'. Dat uit zich onder meer in het feit dat het afdalings- en het stijgingsgedeelte van het ontwerp gelanceerd kunnen worden met een enkele raket, al moet dan wel de krachtigere block 1B-variant van de Space Launch System-raket worden ingezet. Daarnaast is deze geïntegreerde lander volgens Boeing in staat om zichzelf uit de hoge baan om de maan te halen om uiteindelijk af te kunnen dalen naar het maanoppervlak, zonder dat daar een transfer stage voor nodig is.

Daarmee zet Boeing zich specifiek af tegen het ontwerp van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-topman Jeff Bezos. Dit bedrijf presenteerde eerder al zijn Blue Moon, een maanlanderontwerp waarbij wel een transfer stage noodzakelijk is; dit onderdeel van deze lander wordt door Northrop Grumman gebouwd. Boeing zegt dat zijn HLS door de afwezigheid hiervan minder lanceringen behoeft en de stappen voor een succesvolle maanlanding eenvoudiger maakt.

Deze ontwerpen worden ingediend voor het Artemis-programma van de NASA. Het is de bedoeling dat de organisatie begin volgend jaar in ieder geval twee voorstellen uitkiest om in 2024 met NASA's grote, nog in ontwikkeling zijnde Space Launch System-raket naar de maan te vliegen, waarbij de astronauten in een Orion-capsule zitten, bovenop de raket. Deze capsule koppelt zich aan de Lunar Gateway, een ruimtestation dat in een baan om de maan komt, al kan de HLS van Boeing zich ook direct met de Orion koppelen, zodat de astronauten als het ware rechtstreeks naar de maan kunnen. Overigens gaat de ontwikkeling van de SLS-raket gepaard met enorme kosten en vertragingen, waardoor het vooralsnog onzeker is of het schema gehaald wordt.