Amerikaanse regering wil in 2024 astronauten op de maan laten landen

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft ruimtevaartorganisatie NASA de opdracht gegeven om in 2024 een bemande missie naar de maan te sturen, met als doel om astronauten op de zuidpool van de maan te laten landen.

Jim Bridenstine, de hoogste bestuurder van de NASA, heeft de opdracht geaccepteerd en heeft in een verklaring gezegd dat het 'de juiste tijd is voor deze uitdaging'. Hij heeft de vicepresident verzekerd dat de NASA in staat is deze taak te volbrengen. Pence zei tijdens zijn speech dat het oorspronkelijke streven van de NASA om in 2028 weer op de maan te landen 'niet goed genoeg is'. Om te voldoen aan deze versnelde tijdlijn gaat de NASA in de komende tijd beginnen met de eerste handelingen ter voorbereiding op de missie. Volgens Bridenstine past de bemande missie in de drie strategische gebieden waar de NASA zich op richt: een lage baan om de aarde en het ISS, de maan en Mars, en dieper de ruimte in.

Voordat het in 2024 zover is, moet de NASA op schema blijven voor het lanceren van de zogeheten Exploration Mission-1. Dit is de eerste onbemande vlucht van NASA's nieuwe superraket, het Space Launch System, waarbij de Orion-capsule wordt getest in een baan om de maan. Ook moet ter voorbereiding in 2022 een bemande missie worden uitgevoerd die dicht bij de maan komt.

Exploration Mission-1 met de SLS-raket is gepland voor juni 2020, maar het is de vraag of dat schema gehaald wordt. Jim Bridenstine zei twee weken geleden tijdens een hoorzitting voor een Senaatscommissie dat de nieuwe raket door de complexiteit lastig op schema te houden is en dat vertragingen voor de hand liggen. Bridenstine noemde daarbij wel een lancering in juni 2020 naar de maan, maar Bridenstone gaf daarbij aan dat 'alle opties moeten worden overwogen'. Daarmee zette hij de deur open voor het gebruik van private raketten, zoals de Delta IV Heavy van United Launch Alliance en de Falcon Heavy van SpaceX. Beide raketten hebben echter niet de capaciteit van de SLS, wat waarschijnlijk betekent dat de missie moet worden aangepast.

De NASA-baas ging tijdens zijn recente verklaring van dinsdag specifiek in op dit punt. Hij herhaalde dat wellicht private, commerciële opties moeten worden overwogen, gelet op de issues met de SLS. Bridenstine zegt nu dat sommige van deze alternatieven kunnen werken, maar dat geen enkel alternatief in staat is om te voldoen aan het doel van het bereiken van een baan om de maan binnen het gestelde budget en tijdschema. Deze conclusie heeft de inzet op de SLS 'herbevestigd', aldus Bridenstine.

Het Space Launch System is al geruime tijd een zorgenkindje. Lori Garver, van 2009 tot 2013 de op een na hoogste bestuurder van de NASA, vroeg zich eerder openlijk af waarom de overheid doorgaat met het spenderen van miljarden aan belastinggeld 'voor een raket die onnodig en verouderd is'. Een Falcon Heavy-lancering kost volgens Elon Musk zo'n 90 miljoen dollar, terwijl een SLS-lancering tussen de 1 miljard en 2,5 miljard dollar zal kosten. De Falcon Heavy haalt nog niet de capaciteit van de SLS, maar zodra de Starship-raket operationeel is, heeft SpaceX een raket die op dat vlak kan wedijveren met de SLS en die ook vele malen goedkoper zal zijn.

Een andere probleem kan het budget zijn dat de NASA tot zijn beschikking heeft. Astrofysicus Katie Mack toont in een bericht op Twitter het budget van de NASA in de afgelopen decennia, waarbij duidelijk is te zien dat de organisatie in de jaren zestig, tijdens het Apollo-maanprogramma, een veelvoud van het huidige budget kreeg.