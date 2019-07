NASA voert met succes abort-test voor Orion-capsule uit

NASA heeft met succes een abort-test gedaan met een onbemand Orion-ruimtevaartuig. De lancering van de capsule werd afgebroken om te kijken of astronauten een noodlanding zouden kunnen overleven.

De succesvolle test vond dinsdagmiddag om 13.00 uur Nederlandse tijd plaats vanaf Cape Canaveral in Florida. De capsule ging omhoog aan boord van een intercontinentale ballistische raket genaamd de Peacekeeper, die ontworpen is door Northrop Grumman. De capsule zelf is een testversie van de uiteindelijke Orion-capsule, die volgend jaar voor het eerst op een onbemande testmissie en in 2022 op een bemande missie naar de maan moet gaan.

De test duurde zo'n drie minuten in totaal en al na 55 seconden werd de abort-motor van de capsule ontstoken. Het lanceeronderbreeksysteem bestaat uit een antennevormige kegel op de neus van de capsule die in een noodgeval ontstoken kan worden. De kegel vliegt dan weg van de raket en neemt de capsule mee. Dat gebeurde tijdens de test succesvol op een hoogte van 9.450 meter. De capsule kreeg daarbij een kracht van 7G te verduren. Op dat moment vloog Orion met een snelheid van zo'n 1.300 kilometer per uur. Uiteindelijk moet dit systeem in geval van nood de bemanning in veiligheid te brengen in een noodsituatie; dat gebeurt door de capsule ogenblikkelijk van de draagraket weg te lanceren.

Tijdens deze 'Ascent Abort-2' of AA-2-test werd alleen de neuskegel getest. De capsule zelf stortte uiteindelijk met zo'n 500 kilometer per uur in de Atlantische Oceaan. In de toekomst worden er ook testen gedaan waarbij Orion met parachutes naar beneden komt en zo nog te redden valt, maar die parachutes zijn op dit moment nog niet geïntegreerd in het ruimtevaartuig. "We wilden deze test zo vroeg mogelijk uitvoeren om data te kunnen verzamelen", zei Orions programmamanager Mark Kirasich maandagavond tijdens een persconferentie. Voor het vergaren van de nodige data zijn tijdens de afdaling van de capsule twaalf datarecorders afgestoten. Die worden door de NASA opgepikt om meer te weten te komen over de prestaties van het lanceeronderbreeksysteem.

Zoals aan de naam is te zien was dit de tweede abort-test van de Orion. De eerste daarvan vond plaats in 2010. Toen ging het alleen nog om een test op het lanceerplatform en niet tijdens een vlucht. Wel zijn er inmiddels diverse normale vluchten met de Orion uitgevoerd. De Orion-capsule is een door de NASA ontworpen ruimtevaartuig dat in de toekomst astronauten naar de maan, een asteroïde of Mars moet brengen. Het ruimtevaartuig werd aanvankelijk samen met de SLS-raket, ofwel het Space Launch System, ontworpen, maar inmiddels speculeert NASA ook dat Orion met andere raketten zoals de Atlas van United Launch Alliance of de Falcon Heavy van SpaceX omhoog zou kunnen.

Ook is het aanvankelijke doel van Orion veranderd. Die zou in het begin deels bedoeld zijn om astronauten naar het ISS te brengen, maar inmiddels heeft de NASA daarvoor ook contracten lopen met Boeing en SpaceX. Daardoor zou Orion vooral interessant worden door deep space-missies, bijvoorbeeld naar de maan of zelfs naar Mars. De eerste test daarvoor staat al gepland. Orion moet worden gebruikt als vaartuig voor het Artemis-programma, waarbij Amerika in 2024 naar de maan wil.