Door Bauke Schievink, zondag 16 april 2017 11:29, 10 reacties • Feedback

Het gaat NASA waarschijnlijk niet lukken om de nieuwe raket met de naam Space Launch System volgens de geplande tijdslijnen te lanceren. Verscheidene onderdelen lopen achter op schema en er is waarschijnlijk niet genoeg geld, waardoor de eerste lancering in 2018 in gevaar komt.

Dat staat in een rapport dat is opgesteld door een commissie die toezicht houdt op de activiteiten van de ruimtevaartorganisatie, zo meldt The Verge. In het kritische rapport worden een aantal problemen aangehaald die de plannen van NASA met de SLS in gevaar kunnen brengen. Een eerste onbemande vlucht met de nieuwe raket moet volgend jaar plaatsvinden, maar door vertragingen en geldgebrek is het waarschijnlijk dat de lancering moet worden uitgesteld. Zo is de ontwikkeling van de benodigde software achter geraakt op schema.

De SLS moet de nieuwe Orion-capsule de ruimte in brengen. Deze capsule kan mensen vervoeren, maar de bedoeling is dat er volgend jaar eerst een onbemande vlucht wordt uitgevoerd, waarna in 2021 astronauten de ruimte in worden geschoten. NASA speelt echter met het idee om de onbemande vlucht te schrappen, en meteen voor een bemande vlucht te gaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wanneer een dergelijk scenario plaats zou kunnen vinden.

Ook wijst het rapport van de toezichtscommissie op het gebrek aan plannen na de eerste lancering van de SLS. Het plan is om na 2030 mensen op Mars te zetten, maar NASA heeft hiervoor nog weinig specifieke plannen ontwikkeld. Weliswaar heeft de ruimtevaartorganisatie gezegd dat het werkt aan modules en voertuigen die astronauten kunnen gebruiken voor hun verblijf op Mars, maar details hierover ontbreken nog.

NASA heeft de SLS en de Orion al jarenlang in ontwikkeling. De bedoeling is dat de Amerikanen hiermee weer in staat worden om mensen de ruimte in te sturen, aangezien dat na het stopzetten van het SpaceShuttle-programma niet meer mogelijk is. Daardoor zijn de Amerikanen nu aangewezen op de Russische Sojoez-capsule om mensen naar het Internationale Ruimtestation te brengen.