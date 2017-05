Door Bauke Schievink, zaterdag 6 mei 2017 12:39, 25 reacties • Feedback

NASA zoekt de hulp van het grote publiek om decennia-oude code sneller te laten werken. Het gaat om Fortran-code die is geschreven voor toepassingen op het gebied van ondere andere stromingsleer en aerodynamica.

De ruimtevaartorganisatie heeft op zijn website uiteengezet waar zij naar op zoek is. Een ieder die bedreven is in het schrijven van code in Fortran wordt uitgenodigd om de broncode te downloaden en te analyseren op verbeterpunten. Omdat de code eigendom is van de Amerikaanse overheid kunnen alleen Amerikaanse staatsburgers de code inzien.

Volgens NASA is het de bedoeling dat de Fortran-code minimaal 10.000 keer sneller wordt gemaakt. Het is onderdeel van het Fun3D-programma, dat onder andere wordt ingezet voor onderzoek naar stromingsleer en aerodynamica. NASA draait het programma op zijn Pleiades-supercomputer, vanwege de complexiteit van de modellen waar berekeningen voor gedaan moeten worden.

Door de code sneller te maken moet het uiteindelijk lukken om nog complexere modellen te draaien op de supercomputer. Dat moet uiteindelijk helpen bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen en ruimteschepen. In totaal mogen de prijswinnaars van de uitdaging een bedrag van 55.000 dollar verdelen, wat omgerekend neerkomt op 50.000 euro.