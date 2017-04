Door Joris Jansen, donderdag 27 april 2017 12:10, 14 reacties • Feedback

Ruimtesonde Cassini heeft de duikvlucht tussen Saturnus en diens ringen zonder problemen voltooid en heeft daarna radiocontact gemaakt. Cassini stuurt nu gegevens van deze bijzondere vluchtfase naar de aarde. De sonde heeft al een foto van een orkaan op Saturnus doorgestuurd.

Nasa heeft op Twitter bevestigd dat de duikvlucht succesvol is verlopen. NASA's Deep Space Network in de Mojave woestijn in Californië pikte donderdagochtend iets voor 9.00 uur Nederlandse tijd het eerste radiosignaal van Cassini-Huygens op en enkele minuten later begon de sonde de eerste data te verzenden. De eerste foto's die Cassini heeft gestuurd tonen beelden van de atmosfeer van Saturnus en een grote orkaan.

Tijdens het vliegtraject tussen de planeet en zijn ringen door, kwam Cassini-Huygens tot een afstand van ongeveer 3000 km van de wolken in de atmosfeer van Saturnus. Daarbij vloog de sonde op zo'n 300 kilometer van de binnenste zichtbare ringen van de planeet. De sonde legde dit traject af met een snelheid van 124.000 km/u ten opzichte van Saturnus.

Er was durende deze periode geen radiocontact mogelijk, omdat de antenne van Cassini werd gebruikt als een soort schild tegen eventueel ruimtestof en andere kleine deeltjes, die de sonde gezien zijn hoge snelheid eenvoudig hadden kunnen beschadigen.

Op zaterdag vloog Cassini voor de 127e keer langs de maan Titan, die door zijn zwaartekracht de sonde deed versnellen en in een baan om Saturnus bracht waardoor Cassini vanaf nu niet meer op een veilige afstand om de planeet cirkelt maar de planeet steeds zal passeren aan de binnenkant van de ringen.

Woensdagochtend begon Cassini voor het eerst met deze risicovolle vluchtfase en de sonde zal dit nog 21 keer herhalen, om vervolgens op 15 september te verbranden in de atmosfeer van Saturnus, waarmee de Cassini-missie na twintig jaar ten einde komt. De eerstvolgende wekelijkse duikvlucht door de ruimte tussen Saturnus en de ringen, als onderdeel van de bijzondere baan om Saturnus, vindt plaats op 2 mei.