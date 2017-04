Door Olaf van Miltenburg, donderdag 27 april 2017 14:22, 10 reacties • Feedback

Kaspersky Lab dient voorlopig geen klacht in bij de Europese Commissie over Microsofts misbruik van zijn machtspositie met Defender in Windows 10. Volgens het beveiligingsbedrijf luistert Microsoft naar zijn klachten en voert het aanpassingen door.

De topman van Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, vertelt aan Reuters dat er aanhoudende gesprekken zijn met Microsoft over de zaak: "Ze luisteren naar ons en hebben enkele wijzigingen doorgevoerd." Volgens de ceo dient zijn bedrijf geen klacht in als Microsoft tegemoet komt aan alle bezwaren.

Daarmee slaat de topman een andere toon aan dan eind 2016, toen hij aangaf dat de maat vol was. Hij verklaarde toen bij talloze autoriteiten in verschillende landen het verzoek neergelegd te hebben dat de autoriteiten Microsoft moesten verplichten een einde te maken aan inbreuken op de mededingingsregels.

De bezwaren van Kaspersky komen er op neer dat Microsoft zijn dominante positie op de markt voor besturingssystemen gebruikt om een concurrentievoordeel te creëren met Defender. Microsoft deactiveert bij een Windows 10-upgrade automatisch bestaande av-suites en schakelt Defender daarvoor in de plaats in, claimde de Eugene Kaspersky in een uitgebreide verklaring.