Door Joris Jansen, dinsdag 6 juni 2017 15:55, 17 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Kaspersky heeft bij de Europese Commissie en de Duitse kartelwaakhond een klacht ingediend over Microsoft Defender. Microsoft zou zijn dominante positie bij besturingssystemen misbruiken om het moeilijk te maken voor makers van antivirusproducten om de markt te betreden.

Volgens het Russische Kaspersky heeft Microsoft bij de release van Windows 10 verschillende obstakels gecreëerd voor makers van antivirusproducten en beveiligingssoftware. Zo zou Microsoft gebruikers op verschillende manieren bewegen om geen beveiligingssoftware van derde partijen te gebruiken maar enkel Windows Defender in te schakelen. Kaspersky stelt dat dit heeft geleid tot een lager niveau van bescherming voor gebruikers, een beperking van de keuzevrijheid voor consumenten en financiële schade voor gebruikers en producenten van beveiligingssoftware.

Kasperksky stelt in de klacht dat Microsoft gebruikers onder meer via notificaties heeft aangespoord beveiligingssoftware van derden in te ruilen voor Windows Defender. Daarnaast zou Microsoft misleidende informatie hebben gepubliceerd over de eigenschappen en kwaliteit van Windows Defender. Met de klacht wil het bedrijf dat de praktijken van Microsoft rondom Windows Defender worden getoetst aan het relevante Europese mededingingsrecht.

Het Russische bedrijf verwijt Microsoft ook dat het gebruikers bemoeilijkt om antivirusproducten van derden te installeren, te upgraden of te downloaden. Daarbij hekelt Kaspersky specifiek het gebrek aan een melding van Windows als de database van de gebruikte antivirussoftware verouderd is. Dit zou een bewuste in Windows aangebrachte beperking zijn en de beveiliging verzwakken.

Kaspersky is ook niet blij met de praktijk van Microsoft om de laatste build van een nieuwe versie van Windows 10 een paar dagen voor de release vrij te geven. Volgens Kaspersky gebeurde dat voorheen twee maanden van tevoren. Deze tijd is volgens het Russische bedrijf nodig om de beveiligingsproducten te testen en de benodigde wijzigingen aan te brengen voor het nieuwe besturingssysteem. Ook zou er dan tijd zijn om kritieke fouten in het besturingssysteem te kunnen ontdekken zodat Microsoft ze nog bijtijds kan herstellen.

Een ander verwijt is het punt dat bij een nieuwe build van Windows 10 de draaiende antivirussoftware niet langer compatibel is. Na het voltooien van de update van Windows, zou de melding om de antivirussoftware te vernieuwen nauwelijks zichtbaar zijn. Notificaties voor het hernieuwen van licenties zouden worden weggestopt in het Windows Security Center. Omdat gebruikers deze meldingen niet goed zouden kunnen opmerken, betalen ze volgens Kaspersky in feite voor een licentie die niet langer werkt. Tot slot zou het ook niet goed mogelijk zijn voor gebruikers om Windows Defender volledig te verwijderen.

Eind 2016 verzocht Kaspersky de Europese Commissie ook al om op te treden tegen Microsoft. Het bedrijf riep de Europese mededingingswaakhond op om Microsoft te verplichten een einde te maken aan de inbreuken op de mededingingsregels, zo schreef Eugene Kaspersky, oprichter en ceo van het beveiligingsbedrijf dat zijn naam draagt. Tegelijkertijd werd ook een klacht ingediend bij de Russische mededingingsautoriteit.

Microsoft lag eerder onder vuur wegens het bundelen van Internet Explorer met Windows. Opera, Mozilla en Google dienden toen een klacht in bij de Europese Commissie. Dat leidde tot het instellen van een verplicht browserkeuzescherm en uiteindelijk tot een boete van 561 miljoen euro wegens het niet volledig voldoen aan die eis.