Kaspersky weerspreekt dat het een mededingsklacht over Microsofts Defender op de lange baan geschoven heeft. Het plan is nog steeds om die 'in de nabije toekomst' bij de Europese Commissie neer te leggen. Wel geeft het bedrijf toe dat Microsoft positieve aanpassingen heeft gedaan.

Kaspersky is zeker niet van plan tijdelijk af te zien van het indienen van een mededingingsklacht bij de Europese Commissie, claimt Eugene Kaspersky, topman van het beveiligingsbedrijf. Berichten hierover waren vorige week gebaseerd op uitspraken van hem, maar hij schrijft ze nu toe aan mogelijke vertaalfouten. Op welke termijn het bedrijf dan de klachten indient meldt de topman niet. Hij belooft op een later moment details daarover te verstrekken.

Het Russische beveiligingsbedrijf maakte zijn streven in november vorig jaar bekend. Kaspersky claimt dat Microsoft het andere anti-virusproducten moeilijk maakt met de manier waarop Defender in Windows 10 werkt. Microsoft ontkent misbruik te maken van een dominante positie. "Ondanks deze formele ontkenning, heeft Microsoft wel cruciale stappen genomen om de situatie te verbeteren. En het ziet ernaar uit dat onze acties hebben geholpen om Microsoft hiertoe te bewegen", schrijft het bedrijf.

Eugene Kaspersky noemt als voorbeeld dat Microsoft met de Creators Update van Windows 10 de weergave van Defender heeft aangepast. Niet langer toont Defender een rode knop die zou uitnodigen om Microsofts av-programma in te schakelen in plaats van de anti-virussuite van een derde partij. Daarnaast geeft Microsoft nu bedrijven de mogelijkheid notificaties te tonen, bijvoorbeeld om gebruikers aan te sporen hun licentie op av-producten te vernieuwen. Tenslotte heeft Microsoft afgezien van een blokkade op de installatie van twee av-suites van derde partijen. Dit zou de beveiligingsbedrijven beperken aangezien gebruikers dan geen trials meer kunnen draaien naast hun bestaande beveiligingspakket.

Kaspersky spreekt van 'stappen in de goede richting', maar het bedrijf vindt dat er meer nodig is voor een 'gelijk speelveld', waardoor het nog steeds van plan is de klachten bij de EU in te dienen.