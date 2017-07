Kaspersky brengt gratis antivirusprogramma uit

Softwaremaker Kaspersky Lab heeft op zijn twintigste verjaardag een gratis versie van zijn antivirusprogramma uitgebracht. Deze versie heet Kaspersky Free en heeft veel van dezelfde features als de betaalde versie. In oktober komt het programma officieel uit in Nederland.

Kaspersky biedt met gratis versie de mogelijkheid essentiële onderdelen zoals lokale en online bescherming tegen malware en kunnen bestanden in quarantaine gezet worden. Ook wordt de gebruiker beschermd tegen phishing. De gebruiker krijgt echter geen firewallbescherming, ouderlijk toezicht of vpn-functies. Deze onderdelen zijn wel aanwezig in de betaalde versie. De software verschijnt tussen 3 en 8 oktober officieel uit te komen in de Benelux. Kaspersky Free staat inderdaad nog niet op de Nederlandse website, maar is wel al te downloaden op de internationale site.

Eugene Kaspersky, de directeur van het softwarebedrijf, vertelt in een blog dat de gratis versie ook sneller en efficiënter zou moeten werken omdat er minder onderdelen aanwezig zijn. De extra gebruikers die de gratis software oplevert, gaan machinelearningalgoritmes van de antivirussoftware verbeteren, vertelt de directeur. Kaspersky Lab brengt de gratis software na anderhalf jaar ontwikkeling en een aantal pilots uit op zijn twintigste verjaardag. Het bedrijf brengt sinds 1997 antivirussoftware uit en is momenteel een van de populairste antivirusleveranciers.

In mei kwam Kaspersky in het nieuws omdat het bedrijf werd onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten. Kaspersky zou banden hebben met de Russische overheid en zou Amerikaanse computersystemen bespioneren.