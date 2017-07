VS vraagt overheidsinstanties om inzage in documentatie rondom Kaspersky

Een overheidscommissie in de Verenigde Staten hebben aan 22 overheidsinstanties gevraagd om al hun documentatie en communicatie rondom Kaspersky in te leveren. Daarmee wil de commissie onderzoek doen naar mogelijke Russische beÔnvloeding.

Het verzoek werd uitgevaardigd door een commissie die onderdeel is van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zo meldt persbureau Reuters. Alle aangeschreven overheidsinstanties moeten hun documentatie rondom Kaspersky inleveren omdat de antivirusmaker ervan verdacht wordt banden met de Russische overheid te hebben, en zo heimelijk de Verenigde Staten zou proberen te ondermijnen. Kaspersky zelf ontkent dit overigens.

Van de overheidsinstanties die hun documentatie in moesten leveren gaat het onder meer om het Department of Homeland Security, maar ook om ruimtevaartorganisatie NASA. Volgens een lid van de commissie gaat het om een eerste stap om te proberen de activiteiten van Kaspersky in de Verenigde Staten in kaart te brengen, en volgen er in de toekomst mogelijk nog andere maatregelen.

In mei kwam al naar buiten dat de NSA onderzoek doet naar Kaspersky wegens zorgen om spionage. Eerder deze maand werd de antivirusmaker weggehaald van de lijst met goedgekeurde leveranciers.