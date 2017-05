Door Bauke Schievink, zondag 14 mei 2017 09:24, 25 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar Kaspersky, de Russische maker van antivirussoftware. Er zijn zorgen dat de softwaremaker banden zou hebben met de Russische overheid en Amerikaanse computersystemen zou bespioneren.

Tijdens een bijeenkomst van een Amerikaanse senaatscommissie zei Mike Rogers, die werkt voor de NSA, dat Kaspersky wordt 'gemonitord', zo meldt persbureau Reuters. Verder gaf Rogers echter weinig details, waardoor niet duidelijk is waar het onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst precies uit bestaat. Ook is daardoor niet duidelijk of er concrete verdenkingen zijn.

Binnen de Amerikaanse overheid bestaan zorgen over Kaspersky. Zo wordt het bedrijf ervan verdacht banden te hebben met de Russische overheid, en dat het zijn antivirussoftware in zou zetten om te spioneren op Amerikaanse computersystemen, en om netwerken te saboteren. Onder meer de senator Joe Manchin liet weten dat er grote zorgen bestaan over de activiteiten van Kaspersky.

In een reactie heeft Kaspersky laten weten dat het als commercieel bedrijf geen banden heeft met welke overheid dan ook. Oprichter Eugene Kaspersky zei het spijtig te vinden dat de Amerikanen vanwege politieke redenen geen gebruik kunnen maken van zijn antivirussoftware.