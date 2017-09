Amerikaanse regering stopt met gebruik van Kaspersky-software

De Amerikaanse regering stopt definitief met het gebruik van Kaspersky-software. Homeland Security heeft federale agentschappen opgedragen om een plan te maken om software van het Russische bedrijf binnen negentig dagen te verwijderen.

De regering van president Donald Trump doet de software in de ban vanwege vermeende banden van het bedrijf met Russische veiligheidsdiensten. Zowel de FBI als de NSA doen al langere tijd onderzoek naar Kaspersky Labs.

In juli werd Kaspersky al van een lijst met goedgekeurde leveranciers verwijderd, maar nu heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid definitief opgedragen om te stoppen met het gebruik van de software, schrijft The New York Times.

De senaat stemt deze week over een wet die een verbod op software van Kaspersky Lab vastlegt. Momenteel gaat het nog om een richtlijn. Vorige week kondigde de Amerikaanse winkelketen Best Buy al aan dat het zelf stopt met de verkoop van software van Kaspersky Lab.

Het is niet bekend hoeveel federale agentschappen gebruikmaken van Kaspersky-software, maar met name de antivirussoftware zou veel in omloop zijn. Het Russische beveiligingsbedrijf ontkent ongeoorloofde banden te hebben met inlichtingendiensten.