Amerikaanse regering verwijdert Kaspersky van lijst goedgekeurde leveranciers

De Amerikaanse regering heeft besloten het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky van lijsten met goedgekeurde leveranciers te verwijderen. Dat betekent dat de software van het bedrijf niet ingekocht mag worden. De VS is bang dat Kaspersky onder Russische invloed staat.

Politico schrijft dat het Russische bedrijf niet meer op de lijst staat van goedgekeurde leveranciers voor twee inkoopdiensten voor de overheid. Dat gebeurde voor de GSA, die taken als de inkoop van producten uitvoert voor de Amerikaanse overheid. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen de site: "Het is de prioriteit van de GSA om zorg te dragen voor de veiligheid en integriteit van de systemen en netwerken van de Amerikaanse overheid, en producten en diensten te evalueren."

Het is voor Amerikaanse overheidsinstellingen alsnog mogelijk om Kaspersky-producten buiten het GSA-proces om te gebruiken, aldus Politico. Met de zet zou de regering het gebruik van de software door instanties willen ontmoedigen. Hiermee neemt de VS een eerste concrete stap in een proces dat al langer aan de gang is, en waarin de mogelijke banden tussen Kaspersky en de Russische regering centraal staan.

Zo bleek in mei dat de NSA het softwarebedrijf onderzocht om vast te stellen of het meewerkte aan de spionage op Amerikaanse computersystemen. Daarnaast onderzocht de FBI verschillende medewerkers van het bedrijf. Begin deze maand bood Kaspersky aan om de VS inzage te bieden in zijn broncode om spionagezorgen weg te nemen.

Daarop volgde deze week een bericht door Bloomberg, dat claimde dat Kaspersky banden heeft met de Russische inlichtingendienst FSB. Dat zou blijken uit interne e-mails, die het persbureau in handen heeft. In een reactie liet het beveiligingsbedrijf weten geen ongeoorloofde banden met welke regering dan ook te hebben en daarnaast vaker samen te werken met overheden in onderzoeken naar internetcriminaliteit.

Over de huidige zet van de Amerikaanse regering zegt Kaspersky tegen Politico dat 'het compleet onacceptabel is dat het bedrijf onterecht wordt beschuldigd zonder dat er hard bewijs bestaat dat de aantijgingen kan ondersteunen'.