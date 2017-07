Kaspersky wil VS inzage in broncode geven om spionagezorgen weg te nemen

Eugene Kaspersky is bereid om de Amerikaanse autoriteiten inzage te geven in de broncode van zijn beveiligingsproducten om daarmee zorgen weg te nemen dat het bedrijf de software kan gebruiken voor spionage voor de Russische overheid.

De topman van beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab zou daarnaast delen van de onderzoeksafdeling willen verhuizen naar de VS, als dat zou helpen het vertrouwen te herstellen en ook toont hij zich bereid om te getuigen bij hoorzittingen. "Ik doe alles om te bewijzen dat we ons niet kwaadaardig gedragen", zegt hij tegen Associated Press.

Kaspersky doet de uitspraken na toenemende zorgen van de Amerikaanse autoriteiten over de banden van het Russische beveiligingsbedrijf met de Russische overheid. De NSA doet onderzoek naar het bedrijf en de FBI bezocht tientallen Kaspersky-medewerkers in de afgelopen weken. Daarnaast ligt er een voorstel van het Amerikaanse Congress dat het gebruik van Kaspersky-software door het Pentagon verbiedt.

Mocht het voorstel aangenomen worden dan neemt Moskou tegenmaatregelen, liet Rusland vorige week weten volgens Bloomberg. Kaspersky heeft enige bemoeienis van de Russische overheid in zijn bedrijfsvoering altijd ontkent. Deels komen de geruchten voort uit het verleden van Eugene Kaspersky: hij zat op een door de KGB gesponsorde school en werkte voor het Russische ministerie van Defensie.