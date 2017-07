'Kaspersky heeft actief samengewerkt met Russische inlichtingendienst'

Kaspersky zou veel nauwere banden hebben onderhouden met de Russische inlichtingendienst FSB dan publiekelijk is toegegeven. Het beveiligingsbedrijf zou speciale producten voor de FSB hebben ontwikkeld en de dienst bijstaan tijdens invallen. Kaspersky ontkent de aantijgingen.

Persbureau Bloomberg zegt interne emails van Kaspersky in handen te hebben, waaruit zou blijken hoe nauw de banden tussen het beveiligingsbedrijf en de Russische inlichtingendienst zijn. Op basis van een toelichting van een bron die bekend is met het anti-ddos-systeem van Kaspersky, concludeert Bloomberg dat uit de e-mails is op te maken dat Kaspersky de FSB voorziet van real-time informatie over de locatie van hackers. Ook zouden experts van het beveiligingsbedrijf aanwezig zijn geweest bij invallen die door de FSB werden uitgevoerd. Kaspersky zou aldus niet alleen in het algemeen cybercrime bestrijden, maar ook de Russische inlichtingendiensten ondersteunen bij het oppakken van criminelen.

De projectleider bij Kaspersky was de chief legal officer, Igor Chekunov, een voormalige politieagent en KGB-officier. Volgens drie bronnen die bekend zouden zijn met de rol van Chekunov, is hij voor de FSB en andere Russische veiligheidsdiensten de eerste persoon waartoe ze zich wenden als er technische ondersteuning nodig is. Een andere medewerker van Kaspersky Lab, Ruslan Stoyanov, zou aanwezig zijn geweest bij invallen door de FSB. Stoyanov zou in het verleden bij een cybercrime-eenheid van een Russische ministerie hebben gewerkt. In december vorig jaar zou hij echter gearresteerd zijn op verdenking van verraad; volgens Kaspersky betreft het beschuldigingen van voor de tijd dat hij bij het bedrijf werkte. Stoyanov was niet bereikbaar voor commentaar.

Kaspersky heeft gereageerd op het bericht van Bloomberg en ontkent dat het bedrijf ongeoorloofde banden heeft met welke overheid dan ook. Volgens Kaspersky werkt het beveiligingsbedrijf regelmatig samen met overheden over de hele wereld, maar uitsluitend voor het bestrijden van cybercrime. De Russische maker van antivirussoftware vindt dat de feiten door Bloomberg ofwel verkeerd zijn geïnterpreteerd ofwel zijn gemanipuleerd, zodat het gebruikt kan worden door degenen die willen dat het bestaan van nauwe banden tussen Kaspersky en de Russische overheid wordt aangetoond. Kaspersky stelt dat er geen bewijs is voor het bestaan van deze banden. Daarnaast ontkent het beveiligingsbedrijf dat de locatie van hackers actief wordt opgespoord en dat hun persoonsgegevens aan de Russische overheid worden overhandigd.

In mei zijn zes directeuren van Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten door een Amerikaanse Senaatscommissie ondervraagd of ze in hun netwerken gebruikmaken van software van Kaspersky. Dit werd alom ontkend. Volgens Bloomberg kwam de vraag hierover, afkomstig van de Republikeinse senator Marco Rubio, uit het niets; dit zou er doorgaans op duiden dat een senator indirect aandacht voor iets probeert te vragen waarover hij in een geheime briefing is ingelicht.

In mei bleek dat de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar Kaspersky. Binnen de Amerikaanse overheid bestaan zorgen over mogelijke banden met tussen het beveiligingsbedrijf en de Russische overheid. Ook wordt Kaspersky ervan verdacht Amerikaanse computersystemen te bespioneren via de antivirussoftware. Oprichter Eugene Kaspersky ontkende deze aantijgingen.

Volgens ABC News overweegt de regering Trump een verbod op het gebruik van Kaspersky-software en -dienstverlening bij de overheid. Dat zeggen bronnen die bekend zijn met de plannen tegen de nieuwszender. Vermoedelijk zou een verbod over toekomstige contracten gaan. Een beslissing hierover zou in de komende dagen gemaakt worden.