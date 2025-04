Kaspersky trekt zich terug van Amerikaanse markt na verkoopverbod

Het Russische bedrijf achter de antivirussoftware Kaspersky vertrekt van de Amerikaanse markt. Het is volgens het bedrijf niet langer rendabel om actief te blijven in de VS sinds de overheid het gebruik en de verkoop van de software heeft verboden.

Kaspersky Lab gaat zijn activiteiten in de VS 'geleidelijk afbouwen', maakt het bedrijf bekend aan BBC News. Dit besluit komt volgens de softwarefabrikant voort uit een evaluatie van de gevolgen van het Amerikaanse verkoopverbod. Vanaf 20 juli mag de software niet meer verkocht worden in het land en vanaf 29 september mag het bedrijf ook geen software-updates of malwareanalyses verstrekken aan bestaande Amerikaanse klanten. De werknemers in de VS verliezen hun baan. Kaspersky laat aan The Register weten dat dat er 'minder dan vijftig' zijn.

Vorige maand maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend dat het gebruik en de verkoop van Kaspersky's software wordt verboden. Dat zou nodig zijn omdat 'Rusland heeft laten zien dat het de intentie heeft om bedrijven als Kaspersky uit te buiten om persoonlijke informatie van Amerikanen te verzamelen'. In een verklaring ontkende het antivirusbedrijf dat het zich bezighoudt met activiteiten die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de VS. Kaspersky liet weten dat het 'van plan is om alle wettelijk beschikbare opties te overwegen om zijn huidige activiteiten en relaties te behouden'.