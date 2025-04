Google brengt dienst voor genereren van videopresentaties uit als bèta

Google heeft zijn Vids-dienst beschikbaar gemaakt als bèta. Met deze zakelijke applicatie in Google Drive kunnen gebruikers video's genereren op basis van presentaties, documenten en spreadsheets.

Zakelijke klanten kunnen de Google Vids-dienst proberen via het Workspace Labs-bètaprogramma, maakt Google bekend. Met deze applicatie kunnen gebruikers video's genereren op basis van een prompt en een bijgevoegd document of een bijgevoegde presentatie. Gebruikers krijgen vervolgens de keuze uit een aantal videotemplates, waarna ze zelf de stijl, stem en elementen van de video kunnen aanpassen. Het is mogelijk om de AI, gebaseerd op Gemini, zelfstandig het script te laten schrijven, het in te laten spreken en bijpassende stockbeelden te laten selecteren. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om dat allemaal zelf te doen.

Google Vids werd in april voor het eerst aangekondigd. Er werd toen gesteld dat de dienst in juni voor het eerst beschikbaar moet komen voor klanten, maar dat is dus een maand later geworden. Het is niet duidelijk wanneer de applicatie algemeen beschikbaar komt.