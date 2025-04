Google werkt aan Gemini-functie in Search-app

Google werkt aan het toevoegen van zijn Gemini-AI aan de Search-app in Android. De functie lijkt precies te werken zoals die in de iOS-versie van de app. Wanneer Gemini precies beschikbaar komt voor Search-gebruikers op Android, is nog niet duidelijk.

X-gebruiker AssembleDebug merkte de functie op in de broncode van Search. In een korte video laat hij zien dat Gemini via een knop in de zoekbalk kan worden geactiveerd, net als bij de iOS-versie van de Google Search-app.

Hoewel de zoekapp van Google op Android deze functie nog niet heeft, is er wel een Gemini-app. Via deze app is het onder meer mogelijk om Google Assistent als standaardassistent te vervangen door de Gemini-bot.