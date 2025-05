Google hernoemt Bard naar Gemini en komt met betaalde versie

Google heeft zijn Bard-chatbot officieel hernoemd naar Gemini. Verder introduceert het bedrijf een betaald abonnement dat gebruikmaakt van het geavanceerdste model van Google, Gemini Ultra. Ook komt er in de VS een Android-app beschikbaar.

Google schrijft dat het Ultra-model beter in staat is om 'complexe taken' uit te voeren, zoals coderen, logisch beredeneren, genuanceerde instructies volgen en 'samenwerken aan creatieve projecten'. Ook zou het model de context van eerdere prompts beter begrijpen. Dit model is meteen beschikbaar in Nederland en België, maar werkt in eerste instantie alleen in het Engels. Gemini Ultra wordt onderdeel van de nieuwe betaalde Gemini Advanced-dienst. Daarmee kunnen gebruikers ook langere gesprekken voeren, stelt Google.

Gemini Advanced is beschikbaar als onderdeel van het Google One AI Premium-abonnement. Dat biedt ook onder meer 2TB aan opslag voor Google Foto's, Drive en Gmail. Abonnees kunnen Gemini Ultra tevens gebruiken in verschillende Workspace-apps, zoals Gmail, Docs, Slides en Sheets. Naast Bard wordt Duet AI, Googles huidige AI-assistent in de Workspace-diensten, hernoemd naar Gemini. Het AI Premium-abonnement kost 22 euro per maand.

Voor Android-apparaten brengt Google een Gemini-app uit waarmee gebruikers toegang krijgen tot de chatbot. Via deze app is het ook mogelijk om Google Assistent als standaardassistent te vervangen door de Gemini-bot. Gebruikers kunnen Gemini daarmee op dezelfde manier oproepen als ze nu bij Google Assistent doen. Op iOS-apparaten wordt Gemini 'in de komende weken' geïntegreerd in de Google-app. Daarin wordt een toggle toegevoegd waarmee gebruikers de chatbot kunnen oproepen in de app. De mobiele versies van Gemini zijn in eerste instantie enkel beschikbaar in de VS.