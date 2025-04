Code Bard-website verwijst naar betaalde versie onder Google One

Code van de Google Bard-website suggereert dat de AI-chatbot binnenkort een betaalde variant krijgt onder de naam Bard Advanced. Deze optie lijkt bij een Google One-abonnement te gaan behoren. Vooralsnog heeft het bedrijf zelf nog geen details over Bard Advanced gedeeld.

AndroidPolice merkt naar aanleiding van een tip op X op dat de Advanced-versie van de chatbot volgens code van de website drie maanden gratis te proberen gaat zijn. Een link verwijst vervolgens naar de vooralsnog niet werkende url 'https://one.google.com/explore-plan/bard-advanced', wat suggereert dat de dienst via een Google One-abonnement beschikbaar zal worden gemaakt.

Vooralsnog is een experimentele versie van Bard gratis te gebruiken. Google noemde Bard Advanced begin december 2023 voor het eerst bij de aankondiging van Gemini Ultra. Het is niet duidelijk welke extra functionaliteiten de Advanced-versie krijgt en of de reguliere versie van de chatbot gratis beschikbaar blijft.