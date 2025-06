Google brengt Gemini uit voor Workspace-gebruikers vanaf 20 dollar per maand

Google brengt Gemini uit voor Workspace-gebruikers. Zakelijke gebruikers kunnen het AI-model daarmee gebruiken in diensten als Google Docs, Sheets en Gmail. Er komen verschillende abonnementen beschikbaar. De goedkoopste kost maandelijks 20 dollar per gebruiker.

Google meldt woensdagmiddag in een persbericht dat Gemini for Google Workspace dient als vervanging voor de Duet AI-dienst voor Workspace-gebruikers. Gemini komt beschikbaar via twee zakelijke abonnementen. Het AI-model komt beschikbaar als add-on voor Enterprise-klanten, voor 30 dollar per maand per gebruiker. Er komt ook een goedkoper Business-abonnement voor kleinere bedrijven. Die kost maandelijks 20 dollar per gebruiker. Het Enterprise-abonnement biedt volgens Google 'volledige toegang tot Gemini' en ondersteuning voor Meet-transcripties in 'meer dan vijftien' talen. Die ontbreken in het Business-abonnement.

De dienst gebruikt volgens Google het Gemini 1.0 Ultra-model. Gebruikers kunnen daarmee chatten met de losstaande Gemini-chatbot. Het AI-model wordt ook geïntegreerd in Google-diensten als Docs, Sheets, Gmail, Slides en Meet. Het AI-model kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van e-mails, afbeeldingen voor presentaties genereren en effecten in Google Meet bewerken. Het AI-model kan volgens de techgigant ook gebruikt worden voor het opstellen van campagnebriefings voor marketingmanagers. De techgigant benadrukt dat de gesprekken van Workspace-gebruikers niet worden gebruikt om het Gemini-model te trainen.

Google kondigde eerder al aan dat het bedrijf Gemini beschikbaar zou stellen aan Workspace-klanten. Het bedrijf stelde Gemini Advanced eerder ook beschikbaar aan consumenten als onderdeel van het Google One AI Premium-abonnement, dat ook toegang biedt tot onder andere 2TB aan cloudopslag. Gemini is vooralsnog niet beschikbaar in Europa. De techgigant rept op woensdagmiddag niet over een release in de EU.