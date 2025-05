Google gaat Gemini AI aanbieden in Workspace-pakketten voor het onderwijs

Google gaat zijn Gemini AI vanaf 23 mei beschikbaar stellen voor onderwijsinstellingen. Het wordt dan aangeboden in twee Workspace-pakketten voor scholen. Het bedrijf benadrukt dat de functie alleen beschikbaar is voor docenten en studenten vanaf 18 jaar.

Google meldt in een blogpost dat de pakketten voorzien zijn van 'extra privacybeschermingsmaatregelen'. Zo worden lesmateriaal en verslagen die studenten schrijven niet gebruikt om de AI te trainen en wordt de data niet gedeeld met derden. Dit betekent echter dat de schoolaccounts alleen gebruik kunnen maken van Gemini 1.0. Nieuwere versies, zoals Gemini 1.5, zijn niet beschikbaar via de onderwijspakketten. Ook wijst Google op de double check-functie van Gemini, die docenten kunnen gebruiken om te kijken of de antwoorden in verslagen lijken op door Gemini gegenereerde antwoorden.

De twee pakketten die binnenkort verschijnen, heten Gemini Education en Gemini Education Premium. Het eerste pakket is goedkoper en heeft een maandelijks gebruikslimiet voor Gemini. Admins kunnen bijhouden hoeveel account gebruikmaken van de functie. Het duurdere Premium-pakket biedt alles in het standaardpakket, met daarbij geavanceerde functies zoals een AI-noteerfunctie en het maken van samenvattingen in Meet. Het is nog niet bekend wat de pakketten precies gaan kosten en of ze al gelijk in alle regio's beschikbaar zijn. Gemini kwam eerder dit jaar al beschikbaar voor andere Workspace-abonnementen en is sinds april beschikbaar .