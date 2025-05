Nederlandse scholen mogen Google blijven gebruiken na update half augustus

Nederlandse scholen mogen Google-diensten, Chromebooks en ChromeOS blijven gebruiken, zegt het ministerie van OCW. Er waren privacyrisico's bij het gebruik van de Google-producten, maar die zijn binnenkort opgelost.

Het ministerie zegt dat de laatste problemen die het in de Data Protection Impact Assessments heeft aangekaart, medio augustus door Google worden opgelost met een update voor ChromeOS. Omdat dat voor de start van het nieuwe schooljaar is, kunnen scholen volgend jaar blijven werken met Google-producten.

Google heeft al een groot deel van de problemen opgelost met een update in juni, zegt het ministerie. Daarmee zijn na half augustus alle grote risico's in de originele DPIA opgelost. Het ministerie zegt wel dat de DPIA een lopend proces is en blijft. "Leveranciers blijven namelijk nieuwe functionaliteiten ontwikkelen die vervolgens getoetst moeten worden aan wet- en regelgeving", aldus minister Robbert Dijkgraaf. In het onderwijs gebruiken drieduizend basisscholen, vijfhonderd middelbare scholen en de Rijksuniversiteit Groningen producten van Google. Tweakers schreef al eerder een achtergrondverhaal over deze kwestie.