Toezichthouder: gebruik van Google in Vlaams onderwijs is in strijd met AVG

De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wil onderzoek doen naar het gebruik van Google Workspace in het onderwijs. De aanpassingen die Google voor Nederlandse gebruikers heeft doorgevoerd, zijn niet voldoende voor Belgen.

De Vlaamse Toezichtcommissie, de VTC, waarschuwt daarvoor in een brief aan de minister van Onderwijs en aan onderwijskoepels en andere betrokken organisaties. De VTC keek naar het gebruik van Google-software in het onderwijs. Op veel Vlaamse scholen wordt daarvoor een betaald Google Workspace-pakket gebruikt. De VTC keek in 2021 al naar het gebruik van die software en concludeerde toen dat onderwijsinstellingen 'gegevensbescherming in rekening moeten nemen bij hun aankoopbeslissingen voor educatieve software en diensten'.

De scholen mogen niet 'volledig rekenen op of afhankelijk zijn van de standaarddiensten die een leverancier aanbiedt'. Dat is geen verrassende conclusie; voor dergelijke aanbestedingen moet, zeker als er gegevens van kinderen worden gebruikt, vrijwel altijd eerst een privacyimpactonderzoek worden uitgevoerd. De VTC concludeerde dan ook praktisch hetzelfde als de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Die liet in 2021 onderzoek doen door een extern bureau, dat de werking van Google Workspace voor de Nederlandse overheid en Workspace for Education voor het onderwijs bestudeerde.

Nadat de Nederlandse onderzoeken naar buiten kwamen, besloot Google een aparte, aangepaste versie van Chrome OS, de Chrome-browser en Google Workspace for Education te maken. Daarin wordt onder andere aangepast welke verantwoordelijkheid Google en de scholen hebben in de gegevensverwerking. Die aangepaste software is technisch gezien alleen van toepassing op Nederland, maar in de praktijk moet die voldoen aan de AVG-regels die voor alle Europese lidstaten gelden. Dat betekent dat België de aangepaste software in principe zo zou kunnen overnemen, omdat al duidelijk is dat die software voldoet aan de AVG.

Andere conclusie

Maar dat is nu niet wat de VTC concludeert. Die zegt: "Er is geen garantie dat de oplossingen in Nederland voldoende zijn en er zijn geen gelijkaardige toegevingen bekend voor het Vlaamse onderwijs." Dat heeft vooral te maken met het feit dat de aangepaste software van Google op dit moment nog niet volledig is. Waarschijnlijk komen de aangepaste versies van Chrome en Chrome OS in augustus dit jaar pas uit.

Het onderwijs heeft ondertussen een geitenpaadje ontdekt waardoor het de software in de tussentijd toch mag gebruiken. Dat kan door technische instellingen in Workspace aan te passen om dataverzameling te minimaliseren en door nieuwe algemene voorwaarden met Google af te spreken. Google heeft dat in Nederland gedaan via onderwijskoepels SURF en Sivon. In België is dat niet gebeurd.

Eigen onderzoek

Vlaamse scholen moeten in de tussentijd een eigen data privacy impact assessment, ofwel dpia, uitvoeren. De VTC denkt dat de scholen op dit moment niet aan die voorwaarden voldoen. Zo hebben scholen vaak geen middelen of kennis om een dpia uit te voeren. Er zou bijvoorbeeld een onderzoek moeten worden opgezet naar waar data heen wordt verstuurd en waar die wordt opgeslagen, maar die onderzoeken zijn er ook in Nederland nog niet.

Daarom vindt de VTC dat scholen momenteel niet zomaar gebruik kunnen maken van Workspace for Education. Scholen zouden daarom per direct moeten stoppen met het gebruik van Google. Scholen die 'een beperkt aantal eenvoudige toepassingen' gebruiken, moeten 'beschermende maatregelen nemen' of per direct stoppen. Scholen waarbij 'hun ict-structuureel is ingebed in Google' moeten per 1 september 2024 stoppen. Dat kan veranderen als die beschermende maatregelen kunnen worden doorgevoerd, maar de VTC betwijfelt of dat kan.