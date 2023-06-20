Signify brengt nieuwe kogel- en plafondlamp uit

Signify brengt een aantal nieuwe Philips Hue-lampen uit. Het gaat om twee plafondlampen, een kogellamp in wit en warmwit licht. Ook wordt de Hue-app bijgewerkt, zodat gebruikers de helderheid van verschillende lampen in één zone gelijk kunnen zetten, ongeacht het aantal lumen.

Signify heeft de lampen op zijn website gezet. Het gaat onder andere om de Luster-kogellamp met een E14-fitting. Dat is volgens het bedrijf de kleinste verbonden lamp van het bedrijf tot nu toe. Die lamp is te koop als wit- en warmwitvariant en in een kleurenvariant. De Luster heeft een helderheid van 470 lumen. De lamp kost 34,99 euro voor de lamp met wit licht en 64,99 euro voor het kleurenmodel.

Het bedrijf brengt daarnaast de Aurelle-plafondlamp uit met een rechthoekige vorm in koelwit licht die in een zwarte of witte uitvoering wordt aangeboden. Er komen drie varianten van uit: een 600x600mm- en een 1200x300mm-model voor 239,99 euro en een 300x300mm-model voor 169,00 euro. De andere plafondlamp is de Surimu, die een ronde vorm heeft. Die kost 229,99 euro.

Signify zegt verder dat de Hue-app wordt aangepast met twee nieuwe functies. Een daarvan heet de brightness balancer. Daarmee kunnen afzonderlijke lampen in dezelfde entertainmentzone worden aangepast. Nu kunnen entertainmentzones, in tegenstelling tot woonzones, alleen gezamenlijk worden bijgewerkt. Het 'balancer'-aspect slaat op het feit dat de lampen daarnaast automatisch naar dezelfde felheid kunnen gaan, zelfs als de lampen verschillende lichtsterktes hebben. Daarmee geven alle lampen in zo'n entertainmentzone hetzelfde licht. Die functie verschijnt echter pas in het derde kwartaal van dit jaar.

In diezelfde periode wordt het ook mogelijk om het aantal tijdslots voor bewegingssensors uit te breiden naar tien. Nu zijn dat er nog twee, die de meeste gebruikers voor 's ochtends en 's avonds gebruiken, maar door er meer aan toe te voegen, wordt het mogelijk daar meer opties voor andere momenten van de dag aan toe te voegen.