Signify brengt nieuwe kogel- en plafondlamp uit

Signify brengt een aantal nieuwe Philips Hue-lampen uit. Het gaat om twee plafondlampen, een kogellamp in wit en warmwit licht. Ook wordt de Hue-app bijgewerkt, zodat gebruikers de helderheid van verschillende lampen in één zone gelijk kunnen zetten, ongeacht het aantal lumen.

Signify heeft de lampen op zijn website gezet. Het gaat onder andere om de Luster-kogellamp met een E14-fitting. Dat is volgens het bedrijf de kleinste verbonden lamp van het bedrijf tot nu toe. Die lamp is te koop als wit- en warmwitvariant en in een kleurenvariant. De Luster heeft een helderheid van 470 lumen. De lamp kost 34,99 euro voor de lamp met wit licht en 64,99 euro voor het kleurenmodel.

pilips hue luster

Het bedrijf brengt daarnaast de Aurelle-plafondlamp uit met een rechthoekige vorm in koelwit licht die in een zwarte of witte uitvoering wordt aangeboden. Er komen drie varianten van uit: een 600x600mm- en een 1200x300mm-model voor 239,99 euro en een 300x300mm-model voor 169,00 euro. De andere plafondlamp is de Surimu, die een ronde vorm heeft. Die kost 229,99 euro.

Philips Hue Surimu

Signify zegt verder dat de Hue-app wordt aangepast met twee nieuwe functies. Een daarvan heet de brightness balancer. Daarmee kunnen afzonderlijke lampen in dezelfde entertainmentzone worden aangepast. Nu kunnen entertainmentzones, in tegenstelling tot woonzones, alleen gezamenlijk worden bijgewerkt. Het 'balancer'-aspect slaat op het feit dat de lampen daarnaast automatisch naar dezelfde felheid kunnen gaan, zelfs als de lampen verschillende lichtsterktes hebben. Daarmee geven alle lampen in zo'n entertainmentzone hetzelfde licht. Die functie verschijnt echter pas in het derde kwartaal van dit jaar.

In diezelfde periode wordt het ook mogelijk om het aantal tijdslots voor bewegingssensors uit te breiden naar tien. Nu zijn dat er nog twee, die de meeste gebruikers voor 's ochtends en 's avonds gebruiken, maar door er meer aan toe te voegen, wordt het mogelijk daar meer opties voor andere momenten van de dag aan toe te voegen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-06-2023 10:45
189 • submitter: BiG-GuY

20-06-2023 • 10:45

189

Submitter: BiG-GuY

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Reacties (189)

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JDx 20 juni 2023 10:47
Een plafondlamp van meer dan 200 euro? Beetje van de zotte of niet?
Andros @JDx20 juni 2023 10:49
Hue met kleurtjes. Ja dat kost een hoop geld maar het werkt in mijn ervaring prima. En daar hebben sommige mensen ook het geld voor over :) .
thomasv @Andros20 juni 2023 10:51
Het blijft een hoop geld voor wat het doet, eerlijk is eerlijk. Concurrentie kan het voor minder, sterker nog Signify concureert met zichzelf via de goedkopere Wiz lijn.
SpazzII @thomasv20 juni 2023 11:06
Ik geef liever 200 euro uit aan iets dat werkt dan 100 euro aan iets dat niet (goed) werkt, die laatste categorie is in mijn optiek namelijk 100 euro duurder ipv 100 euro goedkoper. Zo is bij ons het IKEA spul langzaam uitgefaseerd (of teruggestuurd) en is inmiddels vrijwel alles Hue, in een enkel geval ook lampen uit deze productgroep.

Wat ik wel weer vreemd vind: hoe kan het dat ik een lamp die Philips nu uitbrengt al maanden heb hangen terwijl het ook nog eens een retourproduct (want: normale nieuwprijs is veel te hoog) is?

[Reactie gewijzigd door SpazzII op 23 juli 2024 13:35]

TheVivaldi @SpazzII20 juni 2023 16:36
De slimme lampen van Lidl werken hier anders uitstekend voor die prijs. En goed ondersteund ook. Hue zou nóg beter zijn, maar dan moet ik eerst voldoende geld hebben (plus ik heb dit Lidl-setje nu pas een aantal maanden, dus gaat nog wel even mee).
SpazzII @TheVivaldi20 juni 2023 16:49
Misschien waren die hier prima geweest. Misschien waren ze niet fel genoeg (250lm vs 350lm) of misschien kunnen ze niet diep genoeg dimmen (veel 'goedkoper' alternatieven beginnen bij 10% van hun maximale vermogen, Hue kan vaak veel lager dimmen). Dus ook hier geldt dat Lidl spul is prima voor wie er blij mee is, maar weggegooid geld (en dus duur!) voor bij wie het niet voldoet.
well0549 @SpazzII20 juni 2023 13:07
The bitterness of poor quality remains after the sweetness of low price is forgotten
well0549 @Videopac23 juni 2023 22:47
Azijnpisser
Cilph @thomasv20 juni 2023 11:01
Nou, ik vind bijvoorbeeld de smart lighting van IKEA dan weer bagger. Duurt een merkbare seconde voordat verlichting aangaat na druk op de knop. Zelfs met directe koppeling.
thomasv @Cilph20 juni 2023 11:03
Daar is ook geen discussie over mogelijk. Niet alle concurrenten doen het beter. De ikea meuk is echt bagger.
MichaelB74 @thomasv20 juni 2023 11:26
Dan is mijn ervaring een stuk beter, want de IKEA lampen die we hebben (mix met HUE lampen) werken feilloos met de HUE bridge.
InsanelyHack @MichaelB7420 juni 2023 12:44
Nou ik heb soms, en mijn broer ook, dat de Hue Bridge de Ikea Lamp niet goed aanstuurt. Soms reageert de lamp niet of soms heel erg gedimd en dat is op de WC heel vervelend met plassen ;-) Vervanging naar HUE deed wonderen. Wij denken dat Philips dit express doet om Genuine HUE te promoten.
Grrrrrene @InsanelyHack20 juni 2023 13:00
Ik werk via Home Assistant en een Conbee 2 stick en merk niet echt dat Hue lampen en Ikea lampen anders reageren (Ikea trager). Als er al vertraging in zit, is het blijkbaar niet hinderlijk. Maar om eerlijk te zijn gaat het meeste gewoon automatisch aan op basis van lux en aanwezigheid... Dan boeit het allemaal wat minder.

Overigens probeer ik, als kleurtjes niet belangrijk zijn (meestal is dat zo), zoveel mogelijk slimme schakelaars te gebruiken, zodat ik domme (goedkopere) lampen kan gebruiken. Ik vind de trend van de slimheid in het slijtagedeel stoppen geen heel fijne...

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 23 juli 2024 13:35]

Arunia @Grrrrrene20 juni 2023 13:56
Je laatste alinea doen wij hier ook met exact dezelfde reden. Hue voor hoofdzakelijk de ledstrips. De bediening van de kleuren kon ik niet echt regelen bij RGBW led strips, Hue zit dit standaard in de app en dat werkt gewoon makkelijk en goed.
De rest inderdaad dimbare domme lampen met slimme schakelaars.
Hue kan ik via domotica ook besturen (via de Bridge), dus uiteindelijk voor schakelen kan ik 1 systeem gebruiken en voor een keer kleur veranderen kan dat met de Hue app.
Bij de pc gebruik ook Bloom om de verlichting boven de pc mee te laten gaan met wat er op het scherm gebeurd. :+
Grrrrrene @Arunia21 juni 2023 08:06
Ik heb onder mijn bed een RGB ledstrip die met een IKEA bewegingsmelder aanschakelt 's nachts met rood licht (word je niet zo wakker van en je kunt je toch oriënteren). Die kan ik gewoon met een ZWave RGB-CCT controller aansturen, zodat ik hem iedere kleur kan geven die ik wil. Bijvoorbeeld om 's ochtends een notificatie weer te geven met een kleur, bijvoorbeeld of het binnen nu en anderhalf uur gaat regenen, dan kan ik daar rekening mee houden op de fiets. Of dat er een afvalcontainer aan straat moet: groen, oranje of blauw voor de groene, plastic of grijze container.

RGBW kan dus prima zonder Hue, ik denk alleen dat je met Hue (buiten het gemak van alles geïntegreerd) het voordeel hebt dat de kleuren vrijwel identiek zijn. Dat hebben ze goed onder controle volgens mij, hoewel dat bij Ikea onderling ook wel prima werkt, moet je niet gaan mixen en matchen met verschillende merken: dat krijg je nooit goed.
DerSteyn @Grrrrrene20 juni 2023 14:19
HIer ook HA met Conbee 2 stick. Zit inderdaad wat vertraging op, maar voor mij niet merkbaar (minder dan een seconde). Voor het geld (10tje per lamp) neem ik de vertraging voor lief.

En wat je zegt, met automations maakt het helemaal niet uit.. ik heb een wakeup cyclus die de lampen in de slaap en woonkamer aanzet, of dat nu om 07:00 of 07:00:01 gebeurt, dat is toch niet merkbaar.
FvdM @InsanelyHack20 juni 2023 19:03
Wij denken dat Philips dit express doet om Genuine HUE te promoten.
Of beide systemen zijn gewoon niet helemaal compatible met elkaar. Zowel Hue als Ikea gebruiken een vendor specifieke aanpassing op de Zigbee standaard om alle mogelijkheden van hun producten te benutten. Dat zie je ook bij andere merken zoals bijvoorbeeld Osram.

[Reactie gewijzigd door FvdM op 23 juli 2024 13:35]

InsanelyHack @FvdM20 juni 2023 20:09
Klopt. Nadeel van Ikea lampen op een hue bridge is dat je bv de ikea lampen niet kan updaten.
xs4me @MichaelB7420 juni 2023 13:01
Ik krijg m'n ikea kast lampen niet eens meer gereset. Na netwerk wijziging met geen mogelijkheid weer opnieuw te koppelen met hue.
cascer1 @xs4me20 juni 2023 13:47
Had ik laatst ook, wat hielp was binnen 10 seconden 5 keer stroom uit en aan, dan doe je een of andere reset.
xs4me @cascer120 juni 2023 14:27
Alles al geprobeerd. Reset niet. Van 2x tot 12x geprobeerd. Meerdere malen.
Ik heb dat eerder gedaan. Toen werkt het wel. Nu doet t niks meer.
!GN!T!ON @cascer120 juni 2023 16:41
Niet een of andere, dat is precies wat dat doet. Factory reset ;)

Heb zelf overigens het hele huis vol hangen met Ikea remotes en bulbs, gekoppeld via home assistant. Werkt voor mij prima, is al meer dan een jaar stabiel en vergeleken met de prijs van Hue voor mij een no-brainer. Maar dit is natuurlijk een persoonlijke afweging.
micnocom @xs4me20 juni 2023 19:04
Ik koppel m’n ikea lampen aan hue met de touchlink functie met de iconnecthue app (ios) maar als je gaat zoeken naar apps met touchlink ga je er meer vinden. Werkt fantastisch, geen reset geneuzel meer..
Luchtbakker @MichaelB7420 juni 2023 13:13
Ik heb recent dat ook geprobeerd, maar probeer maar eens iets meer dan 1 actie uit te voeren, zoals een kleurenmix laten uitvoeren. Je hue bridge loopt vast omdat hij zijn que niet kan legen.
Timmy @MichaelB7420 juni 2023 13:25
De integratie is inderdaad prima maar in mijn ervaring verschillende de kleuren per lamp. Als je dus drie lampen boven de eettafel hebt dan zie je kleine verschillen. Dat heb ik nog nooit met Hue gehad.
thomasv @MichaelB7420 juni 2023 13:45
Mijn ikea zigbee lampen die aangesloten zijn op de bridge geven van tijd tot tijd anders aan dat ze aan staan terwijl ze uit staan. Hierdoor reageert de philips afstandsbediening pas nadat je eerst op uit hebt gedrukt en daarna weer op aan.

De Ikea tradfri remotes, die op zich wel werken, krijgen het telkens voor elkaar lampen van het hue netwerk af te gooien als je niet oppast. Een Ikea lamp die zich in een hue netwerk bevindt wil nog steeds verbinden met een tradfri remote ondanks dat deze al met een netwerk gekoppeld is. Je apparaat verdwijnt dus uit je hue netwerk en werkt daarna niet meer met je automatiseringen als je niet oplet. En dat geldt niet enkel wanneer jij dit doet, uiteraard ook als een willekeurige buur/persoon zoiets doet.

Dit staat overigens ook nog los van de kwaliteit van de hardware. Afhankelijk van je gehoor hoor je de GU10 spots van ikea piepen als een vorm van coil whine. En ook niet een beetje. Als je een spectrum analyse app op je telefoon installeert dan zie je wellicht een zeer duidelijk piek bij 17kHz zitten, voor mij nog net in mijn gehoorbereik. Deze is zo luid dat ik de GU10 spots maar niet meer gebruik. Daar heeft Philips een pluspunt maar ze zijn niet de enige die Zigbee Light Link compatible hardware maken die niet piept.

[Reactie gewijzigd door thomasv op 23 juli 2024 13:35]

Tomatoman @MichaelB7420 juni 2023 13:57
Ik heb in mijn woning een professionele domotica-installatie op basis van KNX. Ik heb daarin als experiment lampen+ bridge van Ikea Trådfri en van Philips Hue geïntegreerd. De Hue lampen werken zeer stabiel, de Ikea-lampen waren een drama. Dat ligt niet aan de integratie met KNX, maar puur aan betrouwbaarheid van het Ikea-spul.
latka @thomasv20 juni 2023 11:21
I beg to differ. Het is, net als Hue, allemaal Zigbee en ik ervaar die vertraging niet specifiek met Ikea. In mijn Zigbee mesh zitten 60+ devices/sensoren/schakelaar en sommige zijn wat trager, maar dat lijkt vooral op uithoeken van de mesh te zijn (teveel hops?) en alles wat Xiaomi aan sensoren heeft is ook onbetrouwbaar omdat de firmware hiervan alleen direct met de director will koppelen en niet via de mesh (zo lijkt het). Ikea zigbee spullen laten zicht netjes in de mesh binden en doen dan wat ze moeten doen in mijn ervaring.

Algemeen: wat ik gezien heb aan Zigbee problemen zitten in: wazige chines zigbee spullen, vendor locked hubs/directors (philips, ikea etc.), en overschatten hoe hoe je mesh is door alle accespoints en magentrons heen.
matty___ @Cilph20 juni 2023 11:13
die ervaring heb ik dan weer niet met mijn zelfbouw zigbee hub.
Cilph @matty___20 juni 2023 11:27
Hue doet het hier prima met Home Assistant over Zigbee. Of met directe pairing met schakelaar. Maar ik heb als experiment dus wat IKEA lampen gekocht en of ik het nu met zelfbouw hubje of directe pairing van schakelaar doe, ik blijf een merkbare irritante vertraging houden bij het aanzetten. Uitgaan doet ie dan weer /wel/ meteen.
TomPlant0 @thomasv20 juni 2023 10:58
Maar klopt de kleuren correctheid ook? Naar mijn weten is hue hier ook beter is dan andere merken. Daarnaast is mijn ervaring dat het altijd goed werkt. Nog nooit een issue gehad met mijn 20 lampen.
Keyb @TomPlant020 juni 2023 11:17
Ik heb een zestal GU10 HUE lampen in de keuken gehad. Allemaal brak na een paar maanden. Meerdere keren. Ik ben nu overgestapt op led's van ~ €7,50.

edit: oh, die nieuwe led's zijn geen remote bediende.

[Reactie gewijzigd door Keyb op 23 juli 2024 13:35]

Glashelder @Keyb20 juni 2023 11:21
Ik vermoed dat er dan toch iets met je huisinstallatie mis is.

Wij hebben hier zo’n 50 lampen in alle vormen en maten. Ken ook diverse andere die een flink aantal hebben en niet één heeft er ooit een kapotte Hue lamp gehad. Meerdere na een paar maanden.. dan moet er echt iets mis zijn. Brakke dimmer ervoor bijv. Dat mag niet met Hue.

12 lampen stuk in een aantal maanden kán echt geen toeval zijn.

[Reactie gewijzigd door Glashelder op 23 juli 2024 13:35]

Ro-Maniak2 @Glashelder20 juni 2023 11:37
Same. Heb er tientallen, jaren, nog niet 1 brak of overleden.
broit1975 @Glashelder20 juni 2023 11:45
Ik ook, heb nu 84 lampen in huis totaal en meerdere accessoires. Nog geen problemen gehad. Wel met de outdoor calla lampen, 1 daarvan is net buiten de 2 jaar kapot gegaan. Buiten is natuurlijk ook een ander verhaal met vocht enzo.
SpazzII @broit197520 juni 2023 13:12
84 lampen, hoe heb je dat gedaan? Meerdere bridges of gewoon blijven toevoegen? En indien meerdere bridges, werkt dat goed samen als één systeem?
Ik kreeg laatst de melding dat het geheugen vol zat en zit rond het maximum lampen dat Philips aangeeft voor één bridge. Voorlopig ben ik volgens mij klaar, maar als het straks toch weer gaat kriebelen ben ik wel benieuwd naar hoe ik verder zou kunnen uitbreiden.

Edit: @Gutanoth, Philips zegt zelf dat er 64 devices op een bridge kunnen, maar hier en daar lees ik dat je er gewoon meer kan toevoegen. Ik stel me voor dat je daar dan geen ondersteuning bij krijgt. Net even geteld, wij zitten nu op 54 lampen en ik kreeg de melding 'geheugen vol' bij het toevoegen van de 54e. Ik heb toen een aantal oude/ongebruikte scenes en functies verwijderd (en per ongeluk ook een aantal noodzakelijke functies, dus kon ik alle smart buttons factory resetten) en toen kon ik weer een lamp toevoegen, wat mij deed denken dat het allemaal niet zo lineair is. Doet denken aan: Fabrikanten van mp3-spelers hadden er een handje van om te zeggen hoe veel liedjes er op hun product opgeslagen konden worden, maar dat getal sloeg ook altijd als een tang op een varken.

[Reactie gewijzigd door SpazzII op 23 juli 2024 13:35]

Gutanoth @SpazzII20 juni 2023 13:35
volgens mij mogen er 64 devices op je bridge zitten, waarvan de bridge er zelf één is. Wij zitten hier thuis nu op 58 hue lampen, met in totaal in ons domotica systeem meer dan 150 devices (Busch Jaeger Free @ Home installatie)

Philips hue zijn de enige lampen die perfect samenwerken met mijn free@home schakelaars (elke schakelaar kan ingesteld worden om elke philips hue lamp aan/uit te zetten of te dimmen)
Gutanoth @SpazzII20 juni 2023 13:50
Ah ja, ik heb geen scenes enzo in hue, ik gebruik routines in google home voor dat soort functionaliteit
bzzzt @Glashelder20 juni 2023 12:06
Kan ook gewoon pech zijn met een slechte batch. Maar na een paar maanden is dat toch gewoon gevalletje garantie?
Keyb @Glashelder20 juni 2023 12:16
Het zijn alleen de GU10's. Alle andere HUE leds werken prima (ook in de keuken). Binnen enkele weken begonnen ze al duidelijk sterkteverschillen te tonen. Het zijn echt specifiek de Milliskin inbouwspots.

edit: er hangt geen dimmer voor.

[Reactie gewijzigd door Keyb op 23 juli 2024 13:35]

Michielbr @Keyb20 juni 2023 12:23
In huis hebben wij hier ca 30 hue gu10 ambiance spots sinds 3 jaar. Nog geen enkel probleem gehad.

Ik ben toch bang dat je pech hebt gehad. Of ik mazzel natuurlijk
Keyb @Michielbr20 juni 2023 12:27
Ach ik vind het eigenlijk wel weer prettig om gewoon 1 stand te hebben. Ik mis de HUE features niet.
Pater @Keyb20 juni 2023 13:31
Wat me wel opvalt, bekijk de huidige LED's eens met je camera app. Je kan namelijk goed de LED flicker zien via je camera. Philips / Significy lampen hebben nauwlijks flicker, die laaggeprijsde LED's hebben een flicker vergelijkbaar met die oude CRT-kannonnen van vroeger die niet hoger dan 50 Hz gaan. Ik ben er gevoelig voor, ik word door een heftige flicker duizelig.
Hulleman @Keyb20 juni 2023 12:06
Heb toch hele andere ervaringen met goedkopere slimme lampen. HUE werkt altijd. Heb diverse goedkopere merken geprobeerd en dat was altijd gezeik. Ik heb graag veel meer geld over voor iets wat makkelijk en altijd werkt. Heb momenteel zo'n 40 lampen en slimme stekkers aan de bridge hangen. Nooit problemen.
szjoin @Keyb20 juni 2023 13:13
Wat heb je ermee gedaan?
Na een paar maanden 'brak' neem ik aan dat je Philips support benaderd hebt. Wat zeiden die?
Ik neem aan dat je geen genoegen neemt met een dergelijk statistisch exces.
Klinkt als een 'case' want, de Philips support kennende, zal dit zeer beslist als ontvankelijk wordt behandeld.

Edit: en definieer 'brak'...

[Reactie gewijzigd door szjoin op 23 juli 2024 13:35]

Keyb @szjoin20 juni 2023 13:49
Ik heb ze in de was gedaan omdat ze vies waren. 8)7
Nee ik heb geen contact opgenomen met support, ik heb betere dingen te doen. Mijn oplossing: goedkope GU10 leds aanschaffen. Mochten die over een paar weken problemen vertonen ga ik eens bedenken wat er hier aan de hand is.
szjoin @Keyb22 juni 2023 10:58
Toch: 6 lampen die meerdere keren binnen korte tijd 'brak' zijn vind ik een beetje ongeloofwaardig.

6 lampen van een premium merk - dan ga je toch op zijn minst mee terug? We hebben het hier niet over een paar losse euro's. Maar goed - misschien is dat voor jou geen enkel probleem. :?

Daarbij: Je hebt niet gezegd over wat er precies niet goed was aan die lampen. 'brak' ben ik na een avondje stappen. Dan brandt mijn lichtje niet even helder. Maar hoe ik dat uitleg bij een Hue lamp? Geen idee. :/

Analoog daaraan: Dus je koopt ook een nieuwe auto als er een sterretje in de voorruit zit de auto 'brak' is? :+

(ik probeer even de redenatie te begrijpen om dergelijke keuzes te maken)
Keyb @szjoin22 juni 2023 13:22
tot ongeloofwaardig, de rest lees ik niet meer.
szjoin @Keyb28 juni 2023 12:18
Cynisme is een keuze. Ik probeer een open gesprek aan te gaan.
Jammer. Succes met de alternatieven!
arjandijk162 @thomasv20 juni 2023 14:14
Blijft een afweging. Ik heb 10 CCT led panelen geplaatst (Aigosmart €25) en die kunnen bijna hetzelfde als deze Aurelle van 239 euro. Maar ik was wel weer bezig met een vage app, ik moest mn best doen om het te koppelen in mijn HA en het ging natuurlijk niet in 1 keer. Nu was met 10 stuks het prijsverschil een paar 1000 euro. Dan wil ik best wat meer tijd besteden. Maar ik heb zelf de Ikea spots vervangen door Philips na de verbouwing, werkt veel betrouwbaarder.
Orangelights23 @thomasv20 juni 2023 14:14
Een Tesla brengt je van A naar B, net als een Ford uit 1992. Gaat om de ervaring, comfort, gemak.
eymey
@thomasv20 juni 2023 14:55
Hue en Wiz (of andere WIFI lampen) vind ik in zeker zin niet met elkaar te vergelijken.

Ik heb zowel Hue als Wiz lampen (ok, wiz 2 lampen om het te proberen) en persoonlijk vind ik het Hue systeem toch fijner werken. Het werkt meer 'autonoom', op een eigen (mesh) radionetwerk, waar de accessoires zoals bewegingssensoren en afstandsbedieningen en andere switches oo op zitten. Dat maakt dat ik het vlotter vind reageren, niet afhankelijk is van min WIFI netwerk of internet, etc.

Qua 'lichtkwaliteit' vind ik Hue en Wiz wel vergelijkbaar. Wiz claimt op sommige producten ook een CRI van >90.
thomasv @eymey20 juni 2023 15:17
Ging me om de kosten van de onderdelen, niet om methodiek. Radio voor Zigbee of radio voor wifi kost nagenoeg zelfde. Ontwikeklwerk software hou je, enkel dat je iets van werk extra hebt voor hue hub maar daar betaal je als consument ook extra voor.
eymey
@thomasv20 juni 2023 22:16
Tsja.... en toch heb ik het er ruim voor over :).

Het is gewoon een "hassle free" systeem. En zelfs de Hue bridge is kennelijk zeer duurzaam gebouwd (draait nou 7 jaar 24/7 onafgebroken zonder ooit maar 1 storing ).

Ik heb ook wel ander (inderdaad stuk goedkoper) Zigbee spul, dat ook aan een aparte zigbee controller (dus op een tweede zigbee netwerk) hangt, aangestuurd vanuit Home Assistant.

Toch houd ik bewust het Hue systeem met z'n eigen bridge apart, zodat ik met m'n HA spul kan klooien wat ik wil, zonder dat m'n gezin zonder bediening van het licht zit :)

[Reactie gewijzigd door eymey op 23 juli 2024 13:35]

Centurion183 @thomasv20 juni 2023 15:53
Nadeel van Wifilampen vind ik is dat ze je Wifi netwerk kunnen verzwaren/vertragen, dan vooral als je er heel veel van hebt. Ze krijgen allemaal een eigen ip-adres verwacht ik en slokken bandbreedte op.
iworx @Centurion18321 juni 2023 07:29
Bandbreedte is voor WiFi meestal niet het probleem. Airtime is dat wel. In die optiek heb je best zo weinig mogelijk devices/ssid/AP.
Centurion183 @iworx21 juni 2023 09:50
Zo heb ik ook IOT apparaten aan de wifi hangen. (Ff offtopic)
Ik vraag me echter echt af wat de meerwaarde is om een oven/magnetron op die manier te bedienen bijvoorbeeld, een kookplaat of iets anders.
Ja je kan op afstand de oven aan zetten en dan de lasagne die er in staat alvast aanzetten.

Maar ja, die moet je dan toch eerst maken en in de oven zetten, kun je net zo goed meteen de tijd inschakelen dat die klaar is.
iworx @thomasv21 juni 2023 07:27
Ben je eens een verlichtingswinkel binnen gelopen? Verlichtingsarmaturen zijn net als badkamerkranen een belachelijk dure niche. Je kan je echt arm kopen met wat ‘designy’ lampjes of een kraan.
RobBouman @thomasv21 juni 2023 16:22
M'n ogen bloeden door alle chaos die ik heb ervaren met WiZ tot nog toe. Ik ben juist voornemens om al m'n WiZ lichtbronnen in één klap om te gooien naar Hue. Wat een drama.

Om de haverklap zijn ze de verbinding met de app kwijt. Heb je eens wel verbinding in de app, dan weet de app weer niet met Google Home te connecten.
ravenstein @Andros20 juni 2023 10:55
tja, koop eens een andere fatsoenlijke designlamp, dan kun je ook zo 600 euro verder zijn.
en het werkt prima idd.
GeertBoer @ravenstein20 juni 2023 12:11
Groot verschil is dat designlampen mooi zijn.
glennoo @GeertBoer20 juni 2023 12:19
Scheelt dat dat subjectief is :)
GeertBoer @glennoo21 juni 2023 16:36
Ja he he goeiemorgen
JDx @Andros20 juni 2023 10:53
Apart dat er dan wel zo veel kritiek is op videokaarten van 400 euro op Tweakers.
Cilph @JDx20 juni 2023 11:29
400 euro? Ik denk dat de kritiek meer is gericht op videokaarten van 1000+ euro.
Andros @JDx20 juni 2023 11:07
En telefoons van 1200+ euro, dat klopt. Maar als er iemand een sedan van Duits fabrikaat van 80k rijdt kijkt niemand er van op terwijl je hetzelfde kunt bereiken met een Koreaans boodschappenwagentje van 15k. Dat is het leuke van de vrije markt, wat de gek er voor geeft :) .
Ryen @JDx20 juni 2023 12:05
Een Hue-lamp heeft slechts een resolutie van 1x1 pixel. Dat is toch een stuk minder dan die videokaart :)
Mijzelf @Andros20 juni 2023 10:56
Die plafondlamp is wit.

De productpagina is trouwens een beetje vreemd. Er staat niet op wat die lamp (maximaal) verbruikt. Er staat wel op dat hij 1.335,000 mm lang is. Als je dat op de micrometer opgeeft, zou je verwachten dat er ook bijstaat bij welke temperatuur dat is. Dat staat er niet, dus je kunt alleen maar concluderen dat de lamp van Invar of zoiets is gemaakt. In dat geval is €200 niet duur.
Indifstublatia @Andros20 juni 2023 14:07
Er zijn meer systemen dan enkel het Hue-systeem. Die het net zo goed (soms zelfs beter) doen en veel goedkoper zijn.

Ik sluit mij aan bij @JDx , dit is van de zotte.

Ter vergelijking:
Ik heb van die E27 9W RGB lampjes van de Action van 9 euro in mijn appartement hangen (woonkamer, keuken, hal, badkamer én slaapkamer) en die doen het supergoed. Werken allemaal met dezelfde a/b en met de app kan je ze allemaal tegelijk van kleur laten veranderen. Die hangen er nu zo'n 2 jaar en 7 maanden en staan best vaak aan.
WeeDzi @Indifstublatia20 juni 2023 16:42
meh dat is toch wel een slecht vergelijk....

HUE omvat wel wat meer dan alleen het schakelen van licht. Prima dat het spul van de Action voor jou prima is en dat je het andere te duur vindt maar zeggen dat het hetzelfde is of zelfs beter lijkt me verre van waar.
Indifstublatia @WeeDzi20 juni 2023 17:27
Ik zeg ook niet dat het hetzelfde is, excuses dat het zo overkomt, maar het is wel vergelijkbaar.
Ik heb dat HUE nooit echt begrepen, wellicht ligt dat aan mij. Ik hou wel van een beetje tech op het gebied van licht, maar niet dat HUE gedoe. Had vroeger (2008~ish) een hele setup van Ambilight, dat was ook wel leuk. Had ook zo'n Philips lichtbal (de voorloper van HUE denk ik).

EDIT: LivingColors, inderdaad de voorloper van HUE.

[Reactie gewijzigd door Indifstublatia op 23 juli 2024 13:35]

WeeDzi @Indifstublatia22 juni 2023 10:22
ja het kan natuurlijk niet iets voor jou zijn dat is verder prima :) voor elk wat wils.

en als het dan vergelijkbaar is dan is het het bodemsegment met het top segment ja daar betaal je voor maar krijg je ook veel voor terug.

Ik heb veel systemen gehad en getest door de jaren heen ook mede omdat het aantrekkelijk is om naar goedkoepere varianten te kijken, maar naar mijn mening is er gewoon niet een systeem wat zo uitgebreid en stabiel werkt als Hue.
Tijgertje @Andros20 juni 2023 15:30
Precies dit, overal waar ik nieuwe verlichting aanbreng komt er hue in. WC, badkamer, slaapkamer, woonkamer enz enz. Geen gedoe met dimmers die niet lekker werken met spotjes, kleur is nog wat af te stellen (geel/wit) en het werkt altijd.

Kost een paar knaken extra, maar tot op heden zo goed als geen enkel probleem gehad en dan is het in mijn ogen wel waard om wat extra uit te geven hiervoor.
Martinspire @Andros20 juni 2023 15:38
Niet alleen dat. Veel lampen die je koopt zijn ook heel erg laag qua lichtopbrengst. Ik vind het sowieso raar dat die bol-lamp maar 470 lumen heeft, dan heb je er gewoon helemaal geen zak aan om een ruimte te verlichten en is het puur voor de show. Maar ondertussen heb je wel 4x meer lampen nodig en dito verbruik om hetzelfde te krijgen als 1 normale lamp. Ik vind de 1600lumen van de beste Hue lamp al niet heel indrukwekkend. Zeker als je iets anders pakt dan helemaal wit is je opbrengst echt heel mager. En je koopt zo'n lamp toch juist omdat je niet alleen maar wit of lichtgeel wilt hebben. Ik wil niet alleen een lamp voor de sfeer, maar ook 1 waar als ik wil een boek kan lezen of een bordspel kan doen waar ik toch wat meer nodig heb.

Die plafondlamp heeft dan weer 3750 lumen, dan heb je ook echt wat hangen waar je veel flexibiliteit in hebt. Al staat er dan weer niks over de rest van de kleuren hoe fel die zijn en dat is jammer.

Het werkt verder wel aardig, al is de Hue app wel achteruit gegaan imo. Je kunt niet meer even snel een kleur instellen voor de kamer en moet daarvoor een scene maken (wat ik vaak onnodig vind). Als mijn nichtje langs komt, vind ze het leuk om even alle kleuren in te stellen, maar dat kan dus niet zo snel meer. Ook zijn de vele presets die je kunt toepassen erg mager qua functionaliteit en 9/10 is omslachtiger om zo op te zoeken dan zelf maar wat aan te kloten. Terwijl het hebben van zo'n grote community handig zou moeten zijn om scenes te delen en wat meer interactie te krijgen, zou je zeggen.
RvdDungen @Andros20 juni 2023 19:12
De rechthoekige plafondlamp met kleurtjes (Surimu) is zelfs boven de 300 euro.

Ik heb er 1 in de keuken, en het is door de rechthoekige vorm daar wel een ideale lamp voor als je geen afzuiger boven je fornuis hebt.
djfox741 @Andros20 juni 2023 20:23
Heb zo'n plafonnière bij de Action gekocht voor €14,99 ook met kleurtjes via een app. LSC en werkt als een tierelier :)
DennusB @JDx20 juni 2023 10:50
Gaat zo ongeveer de rest van je leven mee, dus prima goede investering!
Blubkens @DennusB20 juni 2023 10:51
Er zijn bij mij al meerdere eerste en laatste generaties gesneuveld. Dus de rest van je leven mee is een beetje overdreven.
DennusB @Blubkens20 juni 2023 10:52
Ik heb Hue lampen die ik al 10 jaar gebruik en ze het nog steeds doen, dus bij mij gaat die vlieger zeker wel op!
EnigmaNL @DennusB20 juni 2023 12:22
Ik weet niet hoe oud jij wilt worden, maar die lampen gaan zeker niet jouw hele leven mee (tenzij je nu al 90 bent, dan zou het kunnen).

Ze gaan lang mee maar zeker geen heel mensenleven.
GameNympho @DennusB20 juni 2023 15:15
En je leeft maar hoelang ....?

Mooi verkooppraatje, net zoals onbeperkt ;)
WeeDzi @Blubkens20 juni 2023 10:57
denk dat jij dan meer de uitzondering op de regel bent, misschien wat last van spannings dippen oid? De meeste mensen en ik zelf ook hebben al 5-10 jaar dit soort lampen en daar is er nog nooit 1 gesneuveld in gebruik.
Blubkens @WeeDzi20 juni 2023 11:18
De eerste die ging dood na een update, bleef knipper modus hangen.
Dit was de update waarbij je kon instellen dat hij terug ging naar zijn laatste stand.
Toen overleed er een wat mogelijk met spanning te maken kon hebben.
Voor de zekerheid een nieuwe schakelaar geïnstalleerd.
En nu heb ik er een waarbij er geen zigbee signaal meer is. Hij gaat nog aan en uit maar pairen is niet mogelijk. Met de tools van hue of via andere wegen wordt de lamp niet meer opgepikt.
Resetten met afstandsbediening van hue werkt maar het koppelen is niet meer mogelijk.
Overigens doen ze wel netjes vervangen van Hue maar je krijgt niet de kwaliteit waarvoor je betaald.
WeeDzi @Blubkens20 juni 2023 12:53
ik denk meer dat de general opinion moet zijn, jij krijgt prima kwaliteit voor wat je betaald, echter heb jij net pech gehad maar ook de service is dus prima.
Z500 @Blubkens21 juni 2023 15:47
Die lamp stuk of 10x van de stroom halen achter elkaar, daarna kan je hem weer koppelen.
EnigmaNL @WeeDzi20 juni 2023 12:24
Bij mij is er ook een 1st gen Hue lamp gesneuveld (na 8 jaar gebruik). Komt vaker voor dan je denkt hoor. Meestal zijn het niet de ledjes die kapot gaan maar de aansturing.
WeeDzi @EnigmaNL20 juni 2023 12:56
mischien met 1st gen wel meer maar toch hoor je het niet vaak..... en 8 jaar is dan misschien niet levenslang maar prima als je het vergelijkt met concurrenten.

Ik heb bijvoorbeeld ook wat IKEA lampen in mij Hue systeem opgenomen (4 jaar later) omdat de prijs echt substancieel lager is, maar ik weet nu wel waarom ik liever wat meer betaal. Gewoon veel vaker uitval van systeem waarbij een lamp niet reageerd o iets dergelijks, ook zijn daar al 2 van 4 al een keer kapot gegaan.
EnigmaNL @WeeDzi20 juni 2023 12:59
Je hebt het met elke gen. Philips Hue heeft niet voor niets een afdeling voor garantie :). Als ze niet kapot gingen konden ze die gewoon sluiten.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 13:35]

WeeDzi @EnigmaNL20 juni 2023 14:17
service en garantie ben je gewoon verplicht vanuit iso9001, dus ook al hadden ze geen enkele lamp kapot toch zullen ze zon afdeling hebben. Net als elk ander bedrijf onder ISO9001....
CorbataGames @Blubkens20 juni 2023 11:06
Ik gebruik sommige van mijn Hue-lampen nu zo'n 8-10 jaar, de enige die is gesneuveld heb ik laten vallen (en deed het nog wel maar het glas was kapot)
madwoody @Blubkens20 juni 2023 11:10
Denk dat de mijne ook al richting de 10 jaar aan het gaan zijn. 1 spotje heeft wat kuren (gaat nooit helemaal uit en als het donker is zie je dat ie nog voor 3% aan is). Maar voor de rest werkt het prima en zonder geklooi.
oef! @Blubkens20 juni 2023 11:13
Kan ik me niet in vinden, de mijne doen het al bijna 10 jaar zonder dat er een stuk is gegaan.
Verwijderd @Blubkens20 juni 2023 11:18
Vraag me af wat jij dan doet. Ik heb denk ik al 7+ jaar Hue en ik heb nog niets wat overleden is.
Blubkens @Verwijderd20 juni 2023 11:41
Zelf doe ik niet zo heel veel. De lampen zitten allemaal op een schema dus kom er zelden aan.
Globefrotter @DennusB20 juni 2023 10:58
Mijn ervaring is echt wel anders: even na de garantie zijn er bij mij al enkele LED-lampen gesneuveld....
Gelukkig niet lampen met deze krankzinnige prijskaartjes.
Wat was het 'vroeger' toch lekker simpel: lamp aan/ lamp uit en eventueel dimmen. Nu heb je inmiddels een gebruiksaanwijzing nodig bij een lamp. Blijkbaar moet het weer omdat het kan en omdat het lucratieve business is.
DLeijen @Globefrotter20 juni 2023 11:06
Mijn ervaring is echt wel anders: even na de garantie zijn er bij mij al enkele LED-lampen gesneuveld....
Gelukkig niet lampen met deze krankzinnige prijskaartjes.
Tsja, heb hier Hue-lampen van meer dan 10 jaar oud, die het nog prima doen, en "slimme" IKEA-leds, waar je beter direct al een reserve bijkoopt. Maar ja, die hue GU10-spotjes zijn krankzinnig duur.
latka @DLeijen20 juni 2023 11:24
Ik heb diverse merken en geen enkel merk led lamp is tot nu doe 100% feilloos geweest. Mijn oplossing: koop een goedkope led-lamp en vervangen in de muur de aansturen met een zigbee ding. Dan kun je goedkope lampen gebruiken. Inderaad geen leuke kleurtjes, maar met 'dim naar geel' kom je een heel eind, maar het klopt dat ik geen disco hiermee kan maken.
RobertMe @Globefrotter20 juni 2023 11:09
Je kunt toch nog steeds een gewone "domme" lamp kopen? Of een design model met alles er op en er aan of puur een "armatuur" waar je zelf een peertje in draait.

Lijkt eerder of je je verplicht voelt om lampen te kopen waarbij je een handleiding nodig hebt ;) Maar die verplichting is er zeer zeker niet.
Gamebuster @Globefrotter20 juni 2023 11:13
Ik heb ook slechte ervaringen met diverse smart en "normale" LED lampen, daarom juist voor Philips gegaan. Die zijn naar mijn ervaring veruit het beste
Sine @DennusB20 juni 2023 11:09
Dat is wel *erg* optimistisch, 10 jaar is niet kort natuurlijk. En vergeet niet dat er een verschil is tussen 'werkt' en 'werkt nog'
Led lampen kunnen ook echt defect zoals een ouderwets gloeilampje, maar daarnaast loopt in hun nuttige levensduur de intensiteit terug. Fabrikanten zien een lamp als "defect" als die nog maar 50% van zijn originele opbrengst heeft.

En als je naar een LED kijkt van 10 jaar geleden, en een moderne uitvoering ... dan zit daar ook wel wat verschil in lumens per watt.
ucsdcom @DennusB20 juni 2023 11:11
Gaat zo ongeveer de rest van je leven mee, dus prima goede investering!
Alle generaties gebruik ik zonder problemen. Alleen van de laatste generatie heb ik er 2 "gewone" color modellen gekocht en beide binnen het jaar defect. (Eerst alleen een irritante fluittoon. Later knipperen en afwijkende kleuren) Stel je voor dat dit je eerste set was!

De rest is rete stabiel, maar Hue lijkt ook ergens kosten aan het besparen te zijn, terwijl de marges op dit type lamp toch behoorlijk zijn.

En let er ook op dat de levensduur zo lang is als dat Hue de lampen ondersteunt in de bridge/software.Tot nu toe is het uitvallen van ondersteuning beperkt tot de bridges versie 1 en wat kleine zijtakken. Het zou Hue sieren als dat zo blijft. Anderzijds drukt die legacy wel weer negatief op de snelheid van nieuwe ontwikkelingen.

En ik blijf hopen op een nieuwe bridge met 1 groter geheugen ipv. nu 2 bridges te moeten gebruiken omdat 1 bridge niet met de aantallen overweg kan. Desnoods een "Pro-Bridge of Premium Bridge als ze de huidige bridges willen behouden als instap. En dan zou een manier om de configuratie te backuppen en over te zetten heel mooi zijn!

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 13:35]

Oon @DennusB20 juni 2023 11:23
Ook LED lampen gaan echt geen 50 jaar mee
redslow @DennusB20 juni 2023 11:29
De simpele ledlampen die ik thuis heb staan die ook daadwerkelijk geen stroom verbruiken als ik er niet ben doen het ook al jaren. Dat komt ik denk meer door het gebruik van de led techniek.
geeMc @JDx20 juni 2023 10:51
Ooit rondgelopen in een gemiddelde lampenwinkel? Er zijn zo verschrikkelijk veel (plafond)lampen van die prijscategorie en nog veel duurder. Al met al ben ik van mening dat Hue kwalitatieve plafondlampen uitbrengt die helemaal niet veel te duur zijn. Natuurlijk kan het veel goedkoper als je een goedkope plafonniere koopt, maar een mooie plafondlamp kan de uitstraling van je kamer drastisch veranderen.

Ja, 200+ euro is natuurlijk relatief veel geld, maar uiteindelijk vind ik het als compleet product nog best meevallen.
Polderviking @geeMc20 juni 2023 10:55
Ik heb toevallig vorige week nog exact zo'n ronde platte led platfoinnaire gekocht voor nog geen 50 euro. Ook van philips toevallig.
Zonder kleurtjes dan maar als iemand die zijn hele huis heeft volgehangen met rgb en dat nooit gebruikt vind ik dat ik dat wel overrated kan noemen.

Dat hue spul heeft echt wel een significante meerprijs, zeker tegenover reguliere verlichting.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 13:35]

geeMc @Polderviking20 juni 2023 11:00
Maar daarom heeft Hue ook dit soort lampen die alleen wittinten hebben. Maar mijn punt gaat niet om de kleurtjes, maar eerder over dat het designlampen zijn. Dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk om verschillende redenen, maar ik vind goedkope lampen je huis vaak zo goedkoop laten ogen. Kwestie van zoveel mensen, zoveel wensen.

Voor een mooie vergelijking, toen ik op zoek was naar een mooie plafondlamp boven mijn eethoek heb ik ook gekeken naar verschillende monturen en ben ik uiteindelijk voor een Hue lamp gegaan die rond de 220 euro was. Alle designalternatieven bij lampenwinkels waren minstens 250 euro en dan zonder lichtbron.
Polderviking @geeMc20 juni 2023 11:08
Volgens mij zit de aantrekking kracht van HUE voor veruit de meeste mensen gewoon in 't feit dat ze lichten kunnen schakelen met hun smartphone.

Ik vind 't esthetisch wel heel erg dertien in een dozijn allemaal, als ik 300 euro heb om tegen een lamp aan te gooien ga ik persoonlijk toch liever voor iets wat echt quasi uniek is.

Maar misschien is mijn perspectief ook wel verkleurd.
Ik gebruik Home Assistant en heb nooit problemen gehad met veel goedkopere zigbee alternatieven.
Daarbij schakel ik ook op veel punten op schakelaar niveau, dus elk armatuur wat je bij mij op hangt is automatisch "slim" dus daar kan je gewoon goedkope lampen in stoppen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 13:35]

geeMc @Polderviking20 juni 2023 11:13
Uiteindelijk is het verkopen van de combinatie armatuur met lichtbron natuurlijk gewoon een cash grab van Signify, daar kunnen we niet omheen. Het verkoopt ook. Ja, je dertien in een dozijn principe klopt bij de meeste armaturen van Hue zeker, maar er zitten (m.i.) ook wel mooie armaturen tussen die toch veel lijken op andere design armaturen waarvoor je uiteindelijk dieper in de buidel tast, vooral als je dan ook nog de lichtbron bij moet kopen.

Natuurlijk geen argument meer als je ook af kunt met goedkopere lichtbronnen wanneer je zoals jij HA draait en praktisch alles slim kunt maken, maar dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk niet :). Ik denk dat we wel redelijk op een lijn zitten.
mr_evil08 @Polderviking20 juni 2023 11:23
HUE kan je koppelen aan de philips TV waardoor je ze mee kan laten gaan met het beeld of in beperkte mate kan instellen dan.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 13:35]

n4m3l355 @geeMc20 juni 2023 11:01
Voor een beetje design lamp wordt inderdaad goed geld neergelegd. Maar dan praat je wel over design. Dit is niets veel meer dan een standaard pannenkoek met LED verlichting en een wifi (?) driver. Nu geloof ik graag dat alles geld kost maar als ik een LED pannenkoek in China koop met een radio controller voor 3 tientjes dan is 200 euro toch wel erg veel.

Daar komt bij, ja voor een design lamp leg ik graag geld neer, je "ziet" waar voor je geld. Maar dit soort lampen hang je toch hooguit in een opslag hok? Dat wil je toch niet zien in je woonkamer of slaapkamer.
geeMc @n4m3l35520 juni 2023 11:03
Dat is uiteindelijk het rare aan design. De een vindt het prachtig, de ander vindt het verschrikkelijk. Ik kan me compleet vinden in wat je zegt (vooral bij deze specifieke lamp want die vind ik inderdaad ook niet mooi), maar een ander zal weer zeggen hoe prachtig hij is en dat hij z'n geld waard zal zijn :).
mr_evil08 @n4m3l35520 juni 2023 11:21
Gang? Badkamer? Toilet? in sfeer schijten heerlijk.
Of denk aan je staat te lang onder de douche waardoor de lamp rood gaat kleuren om je te herinneren.

WiFi lampen zijn wel handig ivm inbrekers, met een tijdschakelaar hebben ze snel door.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 13:35]

himlims_ @JDx20 juni 2023 10:52
Voor <200 heb je een setje van 3-4 gekleurde HUE lampen (fittings). Heb diverse philips hue lampen zoals deze gezien, getest; maar de prijs staat niet in verhouding tozv losse fittings. De opbrengs en flow van verlichting is wel breder, maar minder in vergelijking tot meerdere losse fittings. Ik begrijp de prijs positionering van deze lampen niet zo goed.
Menesis @himlims_20 juni 2023 11:00
Helemaal mee eens. Ik heb 20 Hue lampen maar die armaturen zijn overpriced voor wat het is. Voor 20 euro koop je ook gewoon een plafondlamp van plastic en dan stop je er een Hue lamp in.
Kaoh @JDx20 juni 2023 10:52
Is natuurlijk wel met de licht element geintegreerd en perfect difus. Dat is met een peertje met behuizing toch vaak wat minder goed verdeeld, en als je daar een smart hue peertje insteekt kom je toch ook wel aardig in de buurt voor niet design spul. Design spul gaat natuurlijk er ver overheen.
HerrPino @JDx20 juni 2023 11:25
Hoezo, 200 euro is voor een plafondlamp is toch niet BIZAR veel? Een plafondlamp, behalve die goedkope dingen zoals van Ikea en Massive, zijn al snel 100-200 euro. Als de afwerking, materiaalkeuze en spreiding van het licht goed is hangt er vaak een prijskaartje aan.
bArAbAtsbB @HerrPino20 juni 2023 12:47
tis wat de gek ervoor geeft. ;)
iqcgubon @JDx20 juni 2023 11:50
Zeg dat je nog nooit een lampenwinkel bent binnen geweest, zonder te zeggen dat je nog nooit een lampenwinkel bent binnen geweest.

Zelfs al was het geen Philips Hue, 200 euro en meer is echt niet uitzonderlijk voor een armatuur.
JDx @iqcgubon20 juni 2023 12:36
Ja, daar hangen mooie lampen ja, maar dit is gewoon een schijf, zoals een van 9,95 van Hornbach.
Verwijderd @JDx20 juni 2023 11:10
Een plafondlamp van meer dan 200 euro? Beetje van de zotte of niet?
Nee, we leven in een wereld van vraag en aanbod. Wat voor jou 'van de zotte' is, is voor een ander het mogelijk wel waard.

Hue verlichting is nog steeds een van de betere op de markt dus deze opmerking is best bekrompen. Je zou eens moeten zien in wat voor auto's sommige mensen rijden... :+
mr_evil08 @JDx20 juni 2023 11:20
Je kan het koppelen aan de TV (Philips) sommige mensen vinden dat leuk als de kleuren mee gaan met de film, zelf vind ik ambilight ook wel fijn maar de lampen ook koppelen gaat mij weer tever.
Cergorach @JDx20 juni 2023 11:32
Dat ding is een lamp en de lamp houder, je moet eens gaan shoppen... Er zijn een heleboel goedkope lamp houders, maar er zijn een heleboel veel duurder dan dit lamphouders. Gezien dat, valt deze prijs reuze mee! Het ligt er echter aan of je dit aan je plafond wil hebben hangen of niet... En wat wil je er aan uitgeven, Hue is al in de basis zeer prijzig, er zijn veel goedkopere alternatieven in aanschaf. Echter zijn de mensen die al langere tijd Hue gebruiken er over het algemeen zeer tevreden over...
Alxndr @JDx20 juni 2023 11:55
Wat een prijzen inderdaad.

Ik vraag me altijd af hoeveel mensen verdienen die zich dit soort zaken kunnen en willen veroorloven, en wat voor % van de bevolking we het dan over hebben.

Maarja, dat doe ik ook bij videokaarten van 2000, telefoons van 1500 en deurbellen van 150.
Hemingr @JDx20 juni 2023 12:10
Een beetje knappe lamp kost gewoonweg veel geld. Plus gemak dient te mens, Hue kost een paar knaken, maar het werk een stuk beter dan de alternatieven, met een stuk minder setup inspanning.
xiphoid @JDx20 juni 2023 12:36
Dan koop je het niet?
JDx @xiphoid20 juni 2023 12:37
Ik vraag of het niet belachelijk duur is? Het antwoord is blijkbaar nee.
Drunken_Bear @JDx20 juni 2023 12:52
Je kan ook een vergelijkbaar los armatuur zoeken en dan alleen de hue lamp er in doen. scheelt vaak aanzienlijk in de prijs, en geeft hetzelfde effect, mits het een armatuur betreft waar een lamp voor bedoeld is en niet iets van LEDjes of iets anders.
mgizmo @JDx20 juni 2023 13:02
Ach, je baseline ligt te laag }> . Als je bijv Loxone gewend bent, is dit een koopje... :D
PhilipsFan @JDx20 juni 2023 13:18
Nou ja, het is maar net in welk segment je kijkt. Een designlamp kost makkelijk 1000 euro, dus dan is 200 euro voor een mooie plafoniere wel ok. Waar ik me over verbaas is de prijs van de losse lampen. 65 euro voor een pit? Je moet het maar durven vragen. Toen Hue begon waren ze de enige, toen kon je wel 60 euro voor een lamp vragen, maar nu met zoveel concurrentie?

Aan de andere kant, Hue maakt wel mooie lampen en de kwaliteit is tegenwoordig ook wel goed. Dus je kunt er vanuit gaan dat die lamp van 65 euro nooit meer vervangen hoeft te worden.
batteries4ever @JDx20 juni 2023 13:47
Tja, je hebt ook plafondlampen van €20.- of designlampen van €2000.-
Voor mij komen niet-Hue lampen nauwelijks nog in aanmerking. B.v. je hele woonkamer in een klap regelen de kleur wit aanpassen aan de tijd van de dag e.d. En dat werkt allemaal erg "Apple": betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.
Een combinatie van hue "peertjes" in een gewone lamp kan natuurlijk ook, maar b.v. het 60x60 model heeft een helderheid van 3750 lumen, zeg maar een 330W halogeenlamp, dus dat wordt met Hue peertjes niet goedkoper.
je kunt ook iets dergelijks met eigen AB kopen voor een Euro of 50.- maar dus niet geintegreerd in het systeem.
JDx @batteries4ever20 juni 2023 14:38
Ja daar spelen ze dus op in met die prijzen, mensen hebben het systeem al, daarom is mijn 2e airco ook een Daikin geworden, want mooi in dezelfde app. Denk dat die lamp ook wel 129 euro had kunnen zijn.
arjandijk162 @JDx20 juni 2023 14:21
De Lidl lampen werken goed op hetzelfde systeem en zijn een pak goedkoper
Geckow @JDx20 juni 2023 16:26
Het kan, maar niet voor die bouwkwaliteit. Had twee Hue plafondlampen besteld; linea recta terug. Het chroom was plastic, het diffuse deel waar licht doorheen komt goedkoop plastic en het ding zat al onder de productie-krasjes.

Nu gewoon een mooie glas-metalen plafondlamp met een hue-spot erin; goedkoper, meer gevoel van kwaliteit.
Luchtbakker @JDx20 juni 2023 18:40
Een plafondlamp van meer dan 200 euro? Beetje van de zotte of niet?
Hue is nooit goedkoop geweest.
supersnathan94
@JDx20 juni 2023 20:12
Mwah valt wel meer hoor. Armaturen met LED zijn erg duur als je een systeem wil wat ook makkelijk op te hangen is en er een beetje fatsoenlijk uit ziet.

Ik heb zelf HUE centris lampen hangen en die zijn rustig 350-500€ maar zijn heel eenvoudig op te hangen en hebben ook een safety cord, mocht de bevestiging toch falen.

Het zijn vrij zware armaturen dus die extra beveiliging voor iets wat boven mijn hoofd hangt of boven een duur aanrecht (heb er een vlak bij de kookplaat) is mij het geld dubbel en dwars waard.

De afwerking is echt subliem en ophangsysteem dubbel en dwars zijn geld waard. Je kunt veilig in je eentje een lamp van 5kilo monteren. Dat is ook wat waard.
Erik1971
20 juni 2023 11:37
Vind Hue te duur, ipv dat lampen goedkoper worden, zijn ze 30% duurder geworden sinds introductie....

Werkt wel goed verder, maar vind licht opbrengst veelst te laag, zeker vergeleken met Ikea lampen.

Heb overigens 40+ Hue lampen, en ongeveer 10 Ikea lampen, alle achter Hue bridge, werk goed ook de Ikea lampen.
wim1928 @Erik197120 juni 2023 12:23
Je kan eens bij Ali Express kijken als je meer lichtopbrengst wil.
Vroeger kocht ik ook Philips lampen.
Nu alleen nog maar bij AliExpress
Ook mijn ledstrips komen daar vandaan.
En mijn gu10 lampen

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 23 juli 2024 13:35]

Timmy @wim192820 juni 2023 13:28
Ik heb mijn hele huis vol Hue lampen maar af en toe bestel ik weer eens een Zigbee/wifi lamp via Ali. Het grote probleem met veel van die lampen is de kleurechtheid, zelfs in dezelfde batch slagen de lampen er in (met dezelfde instelling) om andere kleuren af te geven. Daarnaast zijn ze voor mij te onbetrouwbaar.
wim1928 @Timmy20 juni 2023 14:18
de lampen die ik bij Ali gekocht heb vind ik zelfs mooier licht geven dan de Hue lampen.
en betrouwbaarheid: ik heb +/- 20 Ali lampen/led/gu10 draaien ze al 4/5 jaar nooit een kapot gegaan.
daarnaast heb ik +/- 8 Philips lampen
je moet ook geen Philips en Ali lampen in een groepje zetten dan kan je iets kleurverschil krijgen.
maar het mij persoonlijk nooit opgevallen.
het staat bij mij ook apart Philips bij Philips en Ali bij Ali.

en het prijsverschil met Hue lampen is te groot daarom koop ik geen Philips meer.

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 23 juli 2024 13:35]

Patrick_Wolf @wim192821 juni 2023 10:37
Kun je ook delen welke je precies hebt, want mijn ervaring is gelijk aan die van @Timmy
wim1928 @Patrick_Wolf21 juni 2023 13:47
https://nl.aliexpress.com...wJNR&gatewayAdapt=glo2nld
supersnathan94
@Erik197120 juni 2023 20:20
Toch raar. De ikea lampen gaan tot maximaal 806 lumen. Philips Hue tot 1600. Weet je zeker dat je de juiste lampen hebt gekocht?

De standaard A60 lengte doet net als ikea 800 lumen. Die 6 extra van Ikea merk je niet.
Erik1971
@supersnathan9421 juni 2023 16:47
Idd de 800lm lampen en ik zie wel degelijk dat output IKEA lampen veel hoger lijkt, bij 2700K.

Moet wel zeggen dat de lampen van Hue die ik direct vergelijk van 2013 zijn, die hadden maar 600lm, bedenk ik me nu, vandaar lagere output...
MichaelB74 20 juni 2023 11:31
Zo lang als het mogelijk blijft zal ik NOOIT een lamp met ingebouwde LED's kopen.
Het zijn meestal niet de LED's die de geest geven, maar de elektronica er omheen.

Dan zit je met een armatuur die je weg kan gooien...

Een tijd geleden had ik het daar over met een verkoper in een lampenzaak.
Hij zei: "ik zie liever ook geen ingebouwde LED's, maar als ik het niet in het assortiment heb, dan heb ik geen klanten meer". "En tsja, je kan er zulke fancy ontwerpen mee maken hè..."
cool1971 @MichaelB7420 juni 2023 13:23
Ik heb een 'slimme' plafonnière hangen van de Action en die doet het al jaren prima voor toen de tijd 12 euro of zo.
jhr27 @MichaelB7420 juni 2023 12:17
Mee eens. Vind het ook helemaal geen duurzame oplossing. Ik geef toe dat een plafonnière er een stuk strakker uitziet, en voor een paar tientjes vind ik het ook niet erg. Maar een lamp van €200 met beperkte levensduur gaat mij te ver. Ik koop dan liever een dure lamp met verwisselbare lichtbronnen die een leven lang meekan.
batteries4ever @MichaelB7420 juni 2023 13:49
Ik ben het eens met je idee, maar als zo'n ding goed ontworpen is gaat hij echt >10 jaar mee - dat haalt ook niet iedere armatuur.
Martinspire @MichaelB7420 juni 2023 15:42
Het is jammer, maar voor mij geen dealbreaker als iets goed werkt of betrouwbaar is. Ik denk dat deze lamp langer zal werken dan hij in mijn interieur past.
supersnathan94
@MichaelB7420 juni 2023 20:16
Soms moet je een beetje graven, maar philips heeft in de centris lijn bijvoorbeeld led balken met spots. Die spots zijn standaard GU10 spots en die kun je dus gewoon vervangen. Alleen de balk niet. Moet wel zeggen dat ik ongeveer 40 hue lampen heb, maar tot op heden is er nog geen 1 geweest die stuk is gegaan.

Ik heb er nu 1 die het moeilijk heeft (af en toe flikkert ie een beetje), maar die hangt in een vochtige badkamer (binnenshuis dus geen open raam). Die lamp is echter al weer bijna tien jaar oud.
La1974 20 juni 2023 11:31
Toch knap dat na ruim 10 jaar het nog steeds nieuws is dat Signify een nieuw type HUE lamp uitbrengt.

Ik ben fan en heb mijn hele huis met Hue. Dus daar ligt het niet aan. Ik verbaas me gewoon.
Vinnie.1234 20 juni 2023 11:43
Ik hoop dat ze nog een keer met een E27 lamp komen die een stuk kleiner is. Mag van mij minder ondersteunen of alleen wit zolang die maar kleiner is. In plafon ventilator moeten namelijk 2 E27 lampen en dit past nu niet :( Met een beetje knutselen heb ik er 1 in gekregen, maar eigenlijk ziet dit er ook niet uit :(
batteries4ever @Vinnie.123420 juni 2023 13:52
Ik ben bang dat dat nog kan duren... je zou kunnen proberen of een E27>E14 adaptor en zo'n kogellampje past en er fatsoenlijk uitziet...
Vinnie.1234 @batteries4ever20 juni 2023 14:43
Dat zou nog wel een idee zijn om te proberen, maar moet ook eerlijk zeggen dat een lampje kopen van Hue om te proberen ook niet echt wenselijk is. Dingen zijn dan toch wel verrekte duur.
batteries4ever @Vinnie.123420 juni 2023 15:27
Dan zou ik die online bestellen: past hij niet dan gaat hij retour.
wim1928 20 juni 2023 11:49
Ik heb ook mooie ronde platte plafondlampen van metaal en glas

Armatuur van Gamma koste 4,99 € en E27 lamp van Ali Express RGB CW+WW koste 9.00 €
Zo heb ik er vijf hangen

Werkt perfect met Hue en HA

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 23 juli 2024 13:35]

space1000 20 juni 2023 13:30
Aangezien mijn vrouw geen it-er is en er 2 maal voorgekomen is dat de ikea lamp niet meer te bereiken viel via de HUE bridge, komt er hier niets ander naar binnen dan Hue.
Hue werkt altijd en doet wat het moet doen.
Ik heb overigens wel de Osram+ schakelaars voor de lampen en apparaten die niet met Zigbee aan te sturen zijn.

Ik ben liever een autist dan iemand die weer een schakelaar 6 x moet omhalen om een Ikea lamp in de Hue bridge te krijgen.
Metalfreak 20 juni 2023 12:53
Moet het niet zijn dat Philips nieuwe Hue lampen uitbrengt? Ze worden zo te zien toch echt onder de naam Philips op de markt gebracht, ik zie nergesn Signify staan en ook de link stuurt me naar de Philips Hue website.

We zeggen toch ook niet dat Foxconn een nieuwe iPhone uitbrengt? Of is het ineens stoer om te weten uit welke fabriek ze komen?
SunnieNL @Metalfreak20 juni 2023 13:18
Philips Hue is het merk van Signify. Die hebben de merknaam in licentie.
Signify is toch echt degene die de lampen op de markt brengt tegenwoordig. Zie ook https://www.signify.com/nl-nl/brands

De link van Tweakers brengt je ook niet naar de website van Philips, maar naar de Philips Hue website (merknaam website)

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 13:35]

Metalfreak @SunnieNL20 juni 2023 13:22
En op jouw website staat toch echt dat de merknaam Philips Hue is, dus je punt is? Sinds wanneer noemen we het merk niet meer? Zo kunnen we bij heel veel producten ook net zo goed de namen van de investeringsmaatschappijen erachter gaan gebruiken.

En ik vind het inderdaad minder storend als je Philips zou gebruiken in plaats van Philips Hue, het aloude Philips logo wordt voor beide gebruikt en dat is ook hoe "de normale mens" het kent.
SunnieNL @Metalfreak20 juni 2023 14:48
Ik zeg toch ook dat Philips Hue de merknaam is van Signify.
Signify brengt dus de lampen op de markt onder de merknaam Philips Hue, niet Philips. Philips brengt geen lampen meer uit onder de naam Philips Hue.

Als HMD een nieuwe telefoon onder de naam Nokia op de markt brengt schrijft Tweakers toch ook dat HMD de nieuwe Nokia X uitbrengt en niet dat Nokia een nieuwe telefoon uitbrengt zoals jij suggereert te doen?

Philips Hue heeft niets meer met Philips te maken behalve dat Philips zijn naam in licentie heeft gegeven aan het bedrijf Signify, die de lampen verkoopt.
theMob @Metalfreak20 juni 2023 13:47
Philips heeft de merknaam verkocht/verhuurd aan Signify. Het bedrijf Philips heeft niets meer met de lampen te maken. De vermelding 'Philips' is zuiver marketing, wat je als consument op basis van historische kwaliteitservaringen een vertekend beeld moet geven tav het huidige product.

Apple en Foxconn hebben een hele andere relatie, namelijk die van opdrachtgever en producent.
mgizmo @Metalfreak20 juni 2023 13:04
Ik kan je volgen, maar het is eigenlijk niet volledig te vergelijken :)
PhilipsFan @Metalfreak20 juni 2023 13:22
Dat is niet te vergelijken. Een iPhone wordt uitgebracht door Apple en geproduceerd door Foxconn, in opdracht van Apple.

Signify is het bedrijf dat de Philips Hue lampen uitbrengt EN produceert. Philips is in dezen alleen een handelsmerk, het bedrijf Philips heeft niks meer met de lampen te maken.
Dizzy 20 juni 2023 11:18
Ook wordt het met de hue mogelijk om het aantal tijdslots voor bewegingssensors uit te breiden naar tien. Nu zijn dat er nog twee, die de meeste gebruikers voor 's ochtends en 's avonds gebruiken
Deze feature is meer dan welkom, ik gebruik 5 sensoren, en de twee profielen zijn echt te beperkt. Nu kan ik bijvoorbeeld ook aangeven dat ze overdag gewoon helemaal niet aangaan, wit licht profiel rond etenstijd, warm lichtprofiel voor savonds en dan nachtstand na 23:00.

[Reactie gewijzigd door Dizzy op 23 juli 2024 13:35]

JDx @Dizzy20 juni 2023 11:30
Dan is mijn eerdere opmerking inderdaad wat bekrompen als ik dit soort dingen lees, ik weet niet anders dan dat je een lamp doet als het donker is ;)
OmgItsKoen @Dizzy20 juni 2023 11:46
Via Labs Formula kun je nu al een derde tijdslot toewijzen, de formule heet "Three times is a charm".
batteries4ever @Dizzy20 juni 2023 13:50
Als je een iphone hebt: kijk eens naar de iConnectHue app, die hebben dat al jaren...
Martinspire @Dizzy20 juni 2023 15:39
Ik vind het ook jammer dat je geen logica kunt toepassen. Ik wil graag dat een lamp die bij het raam staat, alleen in de avond aan gaat als ik de schakelaar gebruik, maar het is alles of niets.
Mollos_ 20 juni 2023 11:43
Blij dat de kleinere kogellampen er in White Ambiance zijn bij gekomen. Bij ons zijn dat de enige die in de armaturen langs het bed in de slaapkamer passen. Had er nu Warm White in zitten maar die kan je niet zover dimmen als de White Ambiance lampen.

Even afwachten wanneer ze in de reguliere webshops beschikbaar komen.

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