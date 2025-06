Signify komt met beveiligingscamera's in Philips Hue-lijn

Signify introduceert beveiligingscamera's in de Philips Hue-lijn van producten. Volgens de fabrikant combineren de producten van Philips Hue Secure verlichting en beveiliging, onder meer met een verstraler.

Er komen drie versies van de camera, zegt Signify. Een bedrade versie, die werkt met dezelfde bekabeling als Hue-buitenverlichting, een versie op een accu en een verstraler die licht kan weergeven in elke gewenste kleur. Ook komt er een contactsensor om te weten of ramen en deuren opengaan en gebruikers daarvan een melding te kunnen geven.

De beveiligingscamera's kunnen beelden opnemen in maximaal 1080p-resolutie. Ook zijn er functies zoals terug kunnen praten door het integreren van een microfoon en luidspreker. Om de Hue Secure-producten te bedienen, komt er een Security Center-gedeelte in de Philips Hue-app. In de app zijn bijvoorbeeld Activity-zones in te stellen en is een tijdlijn te bekijken van gebeurtenissen.

Zonder abonnement is alleen livebeeld te bekijken en terugpraten mogelijk. Terugkijken kan alleen met een abonnement van 40 euro per jaar om 30 dagen terug te kijken met een enkele camera en 100 euro per jaar voor meerdere camera's en een archief van 60 dagen.

Philips Hue Secure Release Prijs Bedrade camera Herfst 200 euro Camera met accu Herfst 250 euro Camera met verstraler Q1 2024 350 euro Tafelcamera Herfst 50 euro Contactsensor Herfst 40 euro voor 1, 70 euro voor 2 Basic-abonnement voor 1 camera, 30 dagen archief Herfst 3,99 euro per maand, 40 euro per jaar Plus-abonnement voor meer camera's, 60 dagen archief Herfst 9,99 euro per maand, 100 euro per jaar