Philips Hue-app laat gebruikers eigen lichteffecten maken

Signify heeft versie 5.28 van de Philips Hue-app uitgebracht. Daarmee voegt het bedrijf verschillende nieuwe effecten toe, die gebruikers op hun verlichting kunnen gebruiken. De app heeft ook een nieuwe functie waarmee gebruikers hun eigen effecten kunnen ontwerpen.

De nieuwe effectenbewerker is te vinden in de Philips Hue-app, in de interface waar gebruikers een eigen scène kunnen maken. Dat merkte HueBlog als eerste op. Bij het selecteren van vooraf gemaakte effecten van Signify kunnen gebruikers nu ook ervoor kiezen om die aan te passen. Ze kunnen dan onder meer de kleur en helderheid aanpassen, naast de 'snelheid' waarmee het effect wordt afgespeeld. Bij het kaarseneffect zullen de lampen bijvoorbeeld sneller of langzamer 'knipperen' om het effect van kaarslicht na te bootsen.

Signify voegde daarnaast vier nieuwe effecten toe aan de Hue-app. Daaronder vallen Enchant, Kosmos, Onderwater en Zonnestraal. Ook die effecten kunnen door de gebruiker naar wens aangepast worden. Daarnaast kunnen 'gradient'-lampen voortaan toegang krijgen tot de 'scattered'-functie, die voorheen alleen bruikbaar was op de Philips Hue Festavia-feestverlichting. Gebruikers kunnen daarmee vijf verschillende kleuren kiezen, die verdeeld worden over verschillende segmenten van de gradientverlichting. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Philips Hue-rgb-ledstrips en vermoedelijk ook de Signe Gradient-vloerlamp.

Verder krijgt de iOS-versie van de app ondersteuning voor darkmode in het appicoon en de widget. Versie 5.28 is sinds deze week te downloaden.