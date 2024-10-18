Philips Hue-app laat gebruikers eigen lichteffecten maken

Signify heeft versie 5.28 van de Philips Hue-app uitgebracht. Daarmee voegt het bedrijf verschillende nieuwe effecten toe, die gebruikers op hun verlichting kunnen gebruiken. De app heeft ook een nieuwe functie waarmee gebruikers hun eigen effecten kunnen ontwerpen.

De nieuwe effectenbewerker is te vinden in de Philips Hue-app, in de interface waar gebruikers een eigen scène kunnen maken. Dat merkte HueBlog als eerste op. Bij het selecteren van vooraf gemaakte effecten van Signify kunnen gebruikers nu ook ervoor kiezen om die aan te passen. Ze kunnen dan onder meer de kleur en helderheid aanpassen, naast de 'snelheid' waarmee het effect wordt afgespeeld. Bij het kaarseneffect zullen de lampen bijvoorbeeld sneller of langzamer 'knipperen' om het effect van kaarslicht na te bootsen.

Signify voegde daarnaast vier nieuwe effecten toe aan de Hue-app. Daaronder vallen Enchant, Kosmos, Onderwater en Zonnestraal. Ook die effecten kunnen door de gebruiker naar wens aangepast worden. Daarnaast kunnen 'gradient'-lampen voortaan toegang krijgen tot de 'scattered'-functie, die voorheen alleen bruikbaar was op de Philips Hue Festavia-feestverlichting. Gebruikers kunnen daarmee vijf verschillende kleuren kiezen, die verdeeld worden over verschillende segmenten van de gradientverlichting. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Philips Hue-rgb-ledstrips en vermoedelijk ook de Signe Gradient-vloerlamp.

Verder krijgt de iOS-versie van de app ondersteuning voor darkmode in het appicoon en de widget. Versie 5.28 is sinds deze week te downloaden.

Philips Hue-app effectenbewerker via HueBlog
De effectenbewerker in de Philips Hue-app. Bron: HueBlog

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 13:08 47

18-10-2024 • 13:08

47

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Reacties (47)

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mariomario 18 oktober 2024 13:17
Dit zijn volgend mij dezelfde grapjes die al in mijn hue-beyond lampen zitten.
Een keer mee gespeeld en nooit meer gebruikt.
Misschien meer iets voor de kinderkamer?
kroegtijger @mariomario18 oktober 2024 13:44
Dat dus inderdaad... in de praktijk gebruik je dat soort effecten eigenlijk nooit, en kiezen de meeste mensen toch gewoon voor een statische kleur. Voorheen maakte ik op Arduino icm Domoticz nog wel dergelijke effecten, maar in de laatste versies die ik ervoor gemaakt heb, heb ik het niet eens meer er in meegenomen. Meestal is het kleurtje kiezen, schema erin voor aan/uit en dat was het
Zwarte_os @kroegtijger18 oktober 2024 14:06
Je had met Hue Labs destijds van die dynamische kleurschema's waarbij de lampen om de zoveel tijd langzaam van tint veranderde, dat vond ik best leuk eigenlijk. Maar je gebruikt het verder eigenlijk niet nee.
Heb uiteindelijk wel een beetje buyers remorse van mijn Hue aankopen, hele dure lampen waar ik achteraf liever gewoon echt goede ledlampen van had gekocht voor de kleurechtheid.

Heb nu wel een paar dimmers van Ion Labs gekocht en die zijn wel superfijn. Daar kan je de dimmers volledig met software aansturen en met de hardware matige dimmer. Maar je kan dus wel gewone ledlampen gebruiken achter de dimmer en de knop kan eventueel ook nog andere zigbee lampen aansturen.
redniels @Zwarte_os18 oktober 2024 14:56
Hue lampen zijn, in mijn ervaring, de beste en langstlevende LED lampen op de markt. De software en het protocol zijn ondertussen zeer stabiel.

telkens als ik andere "smart" lampen koop wordt ik ergens onprettig verrast. IKEA lampen raakten vaak de hub kwijt. De lichtopbrengst in bepaalde kleuren was nooit echt goed. LIDL lampen hebben problemen met alles en waren de helft van de tijd aan het knipperen om weer de volgende storing duidelijk te maken. Daarnaast hebben die een verwaarloosbare lichtopbrengst indien je een kleurtje aanzet. Sitecom was "te wit" maar wel heel erg betrouwbaar.

etc etc etc.

Wifi lampen die ik heb geprobeerd waren over het algemeen allemaal een security risico en durfde ik niet te gebruiken zonder ze op een apart vlan te knallen... Met weer ander gezeik tot gevolg.

Uiteindelijk heb ik voor iedere alternatieve lamp in huis uiteindelijk weer een Hue lamp gekocht. De kleur is goed in te stellen en het werkt gewoon.
aileron @redniels18 oktober 2024 20:40
Dit was ooit de reden waarom ik voor het hue ecosysteem heb gekozen.
Wat mij zwaar teleurgesteld heeft is dat je nu wordt verplicht een hue account te hebben.
Ik wil mijn verlichting in een apart netwerk zonder dat deze van buiten te benaderen is. Ik wil het niet koppelen aan het internet en wil mijn huis verlichting niet koppelen aan een online account.

Ik zal waarschijnlijk moeten migreren naar een home automation platform als home assistant om dit op te lossen. Gezeik dit.

[Reactie gewijzigd door aileron op 18 oktober 2024 20:45]

Wobblier @aileron20 oktober 2024 20:39
Ik vond deze ontwikkeling ook wel alarmerend. In de zin dat ik altijd nog steeds geen hue account heb.

Ik gebruik overigens HomeKit en zo te zien update de bridge nog steeds zonder account. Of dit voor de lampen zelf ook geld weet ik niet.

Hoe dan ook, mocht het er ooit van komen, dan wordt het een throwaway, via gegenereerd iCloud e-mail adres. (Werkt verbazingwekkend goed)
RobH1 @redniels18 oktober 2024 23:49
Helaas, dit gaat voor mij niet op.
Of het nu de buitenlampen zijn waar vocht in is gekomen of de adapters die tussen de lampen onder de grond liggen
Alles netjes ondergronds aangelegd in mijn tuin, binnen 2 jaar 6 van de 8 lampen kapot.
JanJeen @redniels20 oktober 2024 09:20
Ik herken mij hier niet in. Hier een Hue bridge en Homey Pro. Tradfri en Lidl lampen werken even betrouwbaar als die van Hue zelf.
Het enigste product wat echt regelmatig kuren heeft is een Aqara H1 wall switch. Die denkt soms zelf een bridge te zijn en dan ook lampen buiten de kamer aan weet te schakelen.
PaulHelper @redniels28 oktober 2024 09:04
Met de rest heb ik niet zoveel ervaring maar gebruik zelf Ikea met Tradfri en werkt zeer prima nou zijn het niet 30+ devices dus misschien dat dat helpt maar juist wordt het vaak beter naarmate je er meer gebruikt.
Nu al een hele tijd heel stabiel. Gebruik het wel ook vaak via Google home weet niet of dat iets uit maakt.
Doe mij maar iets goedkoper. Wat ik nu aan de totale setup kwijt ben had ik misschien 1 nieuwe hier van kunnen kopen of met geluk een zeer klein setje tweedehands.
Als ze dan de helft minder lang doen wat ik nog niet durf te zeggen zou dat helemaal oke zijn omdat ik dan juist weer kan upgraden naar de laatste versies van de lampen en randapparatuur.
Gethijsem @Zwarte_os18 oktober 2024 16:02
En met de API destijds kon je een stroboscoop maken, kon je leuke dingen meedoen. Helaad is dat er vrij snel uitgehaald.
FicoF @kroegtijger18 oktober 2024 17:19
Hier op de kamer van de pubers hue verlichting. Probleem waar wij tegen aanlopen is dat je niet eigen profielen in kan stellen zodat je alleen je eigen lampen kan bedienen. Dat is echt een tekortkomingen van Hue.
PaulHelper @FicoF28 oktober 2024 09:06
Hmm, en hoe gaat dit fout? Zetten ze dan andere dingen per ongelijk uit zonder door te hebben?
Misschien een deel oplossing kan zijn virtuele stukken in Google home zetten en die in een huis zetten. Dan kun je denk ik een deel toewijzen en dat dan weer toegankelijk maken voor de pubers.
Reaper.JA2 @mariomario18 oktober 2024 13:40
Vind de effecten toch best wel aardig, dat het langzaam van kleur verandert of bv kaars verlichting kan nabootsen. Het is een detail, maar komt de sfeer ten goede :)
THE_BASE @Reaper.JA218 oktober 2024 14:21
Die kaarsverlichting heb ik gebruikt in mijn Filament, maar vraag me af hoe gaat het is voor de levensduur van de lamp zelf.
DieMitchell @THE_BASE18 oktober 2024 14:23
Zal langer meegaan als standaard statisch
Astennu @DieMitchell18 oktober 2024 15:11
Volgens mij gaat de elektronica eerder kapot dan de led zelf
Bij mij is er tot nu toe een Gen 1 GU10 spot kapot gegaan de rest werkt nog. De living color Gen2 ballen heb ik nu denk ik al iets van 13 jaar doen het nog steeds prima.
TV_NERD @Astennu18 oktober 2024 15:36
In mijn Hue Go die het meest op die kaarslichtflikkerstand heeft gestaan is er toch echt minstens 1 led kapot. Kleur matcht niet meer met een nieuw gekochte.

Ook in de showroom bij onze lokale grote PC/accessoires/witgoed/megazaak duidelijk te zien dat er lampen met defecte LEDs tussen zitten.
Astennu @TV_NERD18 oktober 2024 15:47
Ik moet wel zeggen dat ik mijn lampen vooral op low brightness gebruik. Meestal op de allerlaagste stand.
op de badkamer en in de keuken vaak wel wat feller maar die zijn pas een jaar of 5 oud denk ik
Polderdijk @THE_BASE18 oktober 2024 15:22
Filament is niks anders dan een LED.

Soms zit LED direct op de 50Hz aangesloten en jouw LED gaat dan al 50x per seconde aan en uit.

Als je LED hebt die kan dimmen of meerdere kleuren kan weergeven, dan wordt de LED aangestuurd via PWM. En dat betekend dat jouw LED elke seconde soms wel honderden of duizenden keren per seconde aan en uit gaan.

Een LED is hiervoor gemaakt en gaat normaliter alleen kapot als er te veel vermogen doorheen wordt gestuurd.

Dus geen zorgen dat je LED eerder kapot gaat hierdoor ;-)
cmegens @mariomario18 oktober 2024 16:37
Halloween!
nexhil 18 oktober 2024 13:35
Ik ben net een avond bezig om alles weer goed te zetten omdat al mijn remotes opeens 'smart' zijn
ManiacsHouse @nexhil18 oktober 2024 14:44
Ja dat was bizar. Ik heb die fout ook gemaakt tijd terug toen Signify had bedacht dat min of meer te pushen. Verkeerde knopje/keuze en meteen een huh wtf moment. :( Kon ik fijn opnieuw beginnen met instellen. Ik maak graag zelf keuzes Signify!
nexhil @ManiacsHouse18 oktober 2024 16:20
ik drukte er express niet op. Maar opeens werd de WAF threshold overschreden. Blijkbaar toch ergens geforceerd
Marctraider 18 oktober 2024 13:34
Klinkt als dikke cloud afhankelijke taferelen, dat wil je toch echt niet? Lekker alles lokaal met HA.
DennusB @Marctraider18 oktober 2024 13:44
Waarom dat? Ik ga er eigenlijk vanuit dat dit gewoon op de bridge staat?
DataGhost @Marctraider18 oktober 2024 14:05
Dit zit allemaal gewoon in de bridge. De lampen hebben recent een nieuwe firmware-update gekregen om deze functionaliteit te ondersteunen. Ik kan de boel nu lostrekken van internet en dan werkt het nog steeds.
xMuchux @Marctraider18 oktober 2024 14:09
Weet je wat het mooie is, dat kan gewoon met de HA local push integratie! Het vergt wel wat meer programmeren als je de lampen kleur combinatie wilt aanpassen zoals de functie die in de artikel mogelijk is, maar... Het kan!
wiseger @Marctraider18 oktober 2024 13:45
Dat is het moderne verdienmodel. Een fabrikant wil niet een maar twee keer verdienen.

Stap 1: Na aanschaf van het product: maak een account aan bij ons in de Cloud om gebruik te kunnen maken van de app. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid.

Stap 2: Om de continue verbeterde dienstverlening aan te kunnen blijven bieden, is binnenkort een abonnement op onze Cloud diensten noodzakelijk om nog langer gebruik van de app te kunnen maken.
Erik1971
@wiseger18 oktober 2024 13:52
Is al 12 jaar geleden dat Hue uit is gebracht en vanaf dag 1 zat er cloud dienst erbij, voor buiten huis bediening en geofancing. En nog steeds niet voor hoeven te betalen, dus binnenkort duurt voor Hue meer dan 12 jaar.......
wiseger @Erik197118 oktober 2024 13:57
Nee hoor, een account op de Cloud dienst was vroeger niet verplicht. Ik heb jaren Hue gebruikt zonder account. Poosje terug kon het ineens niet meer, het aanmaken van een online account was ineens verplicht geworden. Bij mij doet de app het daarom niet meer.

Het is gewoon een kwestie van tijd voordat de gratis app ineens niet meer gratis is.
Shaker74 @wiseger18 oktober 2024 14:08
Maar het kan nog steeds zonder account. Van de week toevallig op een Iphone de HUE app geinstalleerd bij ons thuis. Hij heeft wel echt 4x gezeurd over een account maar uiteindelijk heb ik alles kunnen wegklikken en gewoon middels de knop op de bridge de app kunnen koppelen. Alles werkt gewoon. Dus ik zie nog steeds niet in waarom ik een account moet aanmaken.

[Reactie gewijzigd door Shaker74 op 18 oktober 2024 14:09]

wiseger @Shaker7418 oktober 2024 14:11
Lees Hue account verplichting maar eens.
Gebruikers van Hue-lampen worden in de toekomst verplicht een account aan te maken, meldde Tweakers onlangs. "Hue-accounts zijn gemaakt om de beveiliging van je systeem te verbeteren. Binnenkort moet je ingelogd zijn" werd bij de laatste update gemeld. Frustrerend, Hue stond bekend als een van de grootste partijen die lokale aansturing van domotica mogelijk maakte, maar het is niet de eerste keer dat een software-update een apparaat wezenlijk anders laat werken. Dus vandaag de vraag: mag dat allemaal zomaar?
Shaker74 @wiseger18 oktober 2024 14:54
Ik weet het, maar toch is het me gelukt om zonder account de Iphone aan mijn systeem te hangen. Ook gebruik ik zelf de app nog zonder account.
mrdemc @wiseger18 oktober 2024 14:57
In de praktijk staat nu een jaar later nog steeds die melding in m’n app en gebruik ik het met regelmaat zonder account. Die verplichting valt dus uiteindelijk toch wel mee :)
micla @wiseger18 oktober 2024 17:59
Ik heb al 6 jaar Hue. 23 lampen, schakelaars en sensoren. Nog nooit een account aangemaakt. Alles werkt en is te bedienen via internet.
DataGhost @wiseger18 oktober 2024 14:04
Ik had de account gewoon al dus dat heeft niks veranderd. Volgens mij gebeurt er verder ook niet zo heel veel mee omdat ik de cloud-features uit heb staan. Dus ik snap inderdaad niet helemaal dat de account toch verplicht is, maar last heb ik er verder niet van. Je kan de bridge alsnog gebruiken met een van de vele andere apps of systemen, zonder dat je een account nodig hebt. En als je het echt wilt kan je de lampen zonder bridge in je eigen Zigbee-netwerk zetten en wederom aansturen met je eigen (gekozen) software.

Dus de app opeens betaald maken is een zeer goede manier om een groot deel van de userbase kwijt te raken aan een van de vele andere opties.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 18 oktober 2024 14:04]

Erik1971
@wiseger18 oktober 2024 19:26
Zeg ook niet dat het verplicht was... Alleen dat na 12 jaar ik nu niet ineens verwacht dat ze nu ineens wel geld gaan vragen, tenminste niet voor bestaande functionaleit.
Kecin 18 oktober 2024 13:21
Zou echt tijd worden. Via Labs doe ik nog wel eens op de zomerdag iets met de tuinverlichting, maar soms werkt dat niet of gaat niet meer aan door (tijdelijk) een andere scene. Iets wat zeer welkom is en gek dat het er nog niet inzat..
Chrismaclinux 18 oktober 2024 13:20
Je emailadres veranderen in je account kan nog steeds niet.
Daar mogen ze ook wel iets aan gaan doen.
SiGNe 18 oktober 2024 14:55
Ik heb lampen met DMX aansluiting, daar kan je echt alles mee.
Incl gebruiken als ambilight en ook met sound activation heb je volledige contole over kleuren.

En remote control via de telefoon heb ik ook, al heb ik voor thuis een APC mini MK2 voor de aansturing, die heeft fysieke knoppen en faders, vind ik toch wat fijner in gebruik.
dotternetta 18 oktober 2024 15:39
Ben blij met Govee, daar zitten hele mooie DIY's in van anderen, scheelt veel werk
gigatech540 18 oktober 2024 16:20
Ik heb liever dat men de update voor meerdere bridges uitrolt.
Mike80 18 oktober 2024 16:31
Weet iemand misschien hoe je de temperatuur van de motion detectors kan uitlezen, via deze app? Ik had dit altijd via labs geregeld, maar dat hebben ze ineens verwijderd. Heel vervelend.

Ik weet dat er alternatieven zijn om de temperatuur uit te lezen, maar ik zou het graag in de app zelf kunnen aflezen.

Bedankt!
Ventieldopje @Mike8018 oktober 2024 16:55
Dit heb ik ook nooit begrepen inderdaad. Ik kwam er pas achter toen ik Apple Home in ging richten en ineens een temperatuur zag.

Doet mij denken dat het ooit een experiment was geweest en er nu om een of andere reden niks meer mee gedaan wordt.

Zou fijn zijn als de zit goed integreren in de app!
Verwijderd 18 oktober 2024 17:49
Heb ooit deze tutorial eens gevolgd en die bridge eruit geknikkerd.
forumtopic: [Tutorial] Migratie van Hue Bridge naar Z2M + HA (docker)
Zelf in controle over ál mijn ZigBee devices via Home Assistant & een USB-stick. Werk ook zonder internet connectivity.

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